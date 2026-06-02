Trump nombró al jefe de la agencia de vivienda como reemplazo de Gabbard como director de Inteligencia

El director de la Agencia Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, afuera de la Casa Blanca en Washington. (AP foto/Mark Schiefelbein)

El presidente Donald Trump ha designado al director federal de financiamiento de vivienda, Bill Pulte, como director interino de inteligencia nacional para reemplazar a Tulsi Gabbard, poniendo a un heredero del sector inmobiliario y feroz leal a Trump en un puesto clave de seguridad nacional al tiempo que Estados Unidos sigue en guerra con Irán.

Trump hizo el anuncio sorpresivo el martes en redes sociales de que Pulte reemplazará a Tulsi Gabbard, la excongresista de Hawai que se desempeñó como directora de inteligencia nacional. Trump dijo que Pulte mantendrá sus otros cargos incluso cuando sustituye a Gabbard, quien renunció el mes pasado tras revelar el diagnóstico de cáncer de su esposo.

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El presidente republicano citó el trabajo de Pulte en la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda y su papel como presidente de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, diciendo que su trabajo inmobiliario se superpondrá con las habilidades necesarias para coordinar 18 agencias federales encargadas de la seguridad nacional y extranjera.

“William tiene una profunda experiencia gestionando los asuntos más sensibles en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los Mercados”, publicó Trump en su red Truth Social.

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El ascenso repentino de Pulte a un cargo que coordina asuntos delicados de seguridad nacional es una señal de cómo Trump está dando prioridad a la lealtad por encima de un currículum tradicional lleno de asignaciones previas militares y de inteligencia. No está claro qué experiencia en seguridad nacional tiene Pulte al tiempo que Estados Unidos enfrenta un conflicto en Oriente Medio, ayuda a Ucrania a defenderse del asalto de Rusia y gestiona el surgimiento de la inteligencia artificial como herramienta militar. Pero ha sido un invitado frecuente en el Air Force One cuando Trump ha viajado a Mar-a-Lago, su residencia y club en Palm Beach, Florida.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testifica ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos. 18 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo

Como nieto del fundador de PulteGroup, una de las mayores constructoras de viviendas del país, Pulte ha cultivado una presencia combativa en redes sociales y ha utilizado su puesto en la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda para atacar a los supuestos adversarios del gobierno de Trump.

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Su etapa supervisando el financiamiento hipotecario ha estado vinculada con remisiones penales por fraude hipotecario contra funcionarios públicos a los que Trump buscaba castigar, incluida la fiscal general de Nueva York Letitia James, demócrata; el senador Adam Schiff, demócrata por California; y Lisa Cook, miembro de la junta de la Reserva Federal, quien fue nominada por un presidente demócrata, Joe Biden.

La acusación contra James fue desestimada en noviembre después que un juez concluyó que el fiscal que presentó los cargos fue nombrado ilegalmente. Otras remisiones hechas por Pulte, incluidas contra Schiff y Cook, no han derivado en cargos penales. Los abogados de ambos han negado cualquier acusación de irregularidades. Pero Trump sí intentó usar la posibilidad de fraude hipotecario como fundamento para destituir a Cook de la Fed.

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Pulte dijo a reporteros en la Casa Blanca hace varios meses que también había hecho remisiones penales respecto de al menos un funcionario republicano, pero se negó a proporcionar el nombre.

Pulte ha centrado principalmente su atención en los rivales internos de Trump, atacando al entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber recortado las tasas de interés de referencia del banco central con la agresividad que el mandatario quería. También se le ha vinculado con ideas como la hipoteca a 50 años y con esfuerzos para bajar las tasas hipotecarias mediante la compra de deuda de préstamos para vivienda que no han dado los resultados prometidos, ya que las tasas hipotecarias comenzaron a subir después que la guerra con Irán comenzó a finales de febrero.

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Pulte tiene reputación de cultivar enemigos. En una disputa legal impulsada por Pulte que involucró a la empresa constructora de viviendas que lleva el nombre de su familia, acusó a la viuda de su abuelo de uso de información privilegiada. Se creía que era la fuerza impulsora detrás de un sitio web que denigraba a una tía como una “falsa cristiana”. Y criticó públicamente a otro familiar como “un gordo descuidado”, “bicho raro” y “estafador”, según registros judiciales.

Politico informó en septiembre que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con darle un puñetazo a Pulte en la cara. El enfrentamiento ocurrió en una cena privada, y el secretario del Tesoro afirmó que había escuchado que Pulte había estado hablando mal de él ante Trump.

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Si fuera nominado formalmente, Pulte tendría que ser confirmado por el Senado para ocupar el cargo de manera permanente.

(Con información de AP)