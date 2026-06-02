Estados Unidos

La alfabetización financiera en Estados Unidos se desploma, solo la mitad de los adultos entiende conceptos básicos

El informe advierte que los jóvenes y las mujeres presentan los peores resultados, mientras la desinformación y la complejidad financiera dificultan aún más la toma de decisiones económicas

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Ilustración de un hombre pensativo con camisa celeste, frente a billetes, calculadora, tarjetas y un gráfico descendente. Signos de pregunta rojos y azules flotan.
La última medición revela un retroceso histórico en la capacidad de los estadounidenses para resolver situaciones cotidianas vinculadas al manejo del dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alfabetización financiera de los adultos en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo en una década, según un informe publicado por la Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) de la Universidad de Stanford y el TIAA Institute.

De acuerdo con datos difundidos por CBS News, solo el 47% de las respuestas en una prueba de 28 preguntas sobre conceptos financieros básicos fueron correctas, una cifra que representa el registro más bajo desde que comenzó la medición hace 10 años.

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El nivel de alfabetización financiera limita las posibilidades de planificación y estabilidad económica entre adultos de todas las edades (REUTERS/Yuriko Nakao/Archivo)
El nivel de alfabetización financiera limita las posibilidades de planificación y estabilidad económica entre adultos de todas las edades (REUTERS/Yuriko Nakao/Archivo)

Brechas generacionales y de género en el conocimiento financiero

El estudio, citado por CBS News, revela que las diferencias en conocimientos financieros resultan notorias entre grupos de edad y género. Las mujeres respondieron correctamente el 44% de las preguntas, mientras que los hombres lograron un 50%.

Entre generaciones, los adultos de la Generación Z (personas de 18 a 29 años) obtuvieron la puntuación más baja con un 38%, en contraste con el 54% que alcanzaron los baby boomers.

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Surya Kolluri, director del TIAA Institute, explicó a CBS News que parte de la brecha generacional puede atribuirse a la edad y a la falta de experiencia de los jóvenes en temas de retiro, que forman parte de la evaluación.

Además, sostuvo que influyen factores como la elevada deuda estudiantil y la percepción de que la adquisición de una vivienda resulta inalcanzable para muchos jóvenes. El informe destaca que uno de cada cuatro estadounidenses presenta niveles muy bajos de comprensión financiera, un aumento respecto al 20% registrado una década atrás.

Dos personas sentadas a una mesa de mármol. Una mujer con gafas y una chaqueta beige apunta un documento con un bolígrafo, mientras un hombre de pelo rizado observa
La diferencia en los resultados entre hombres y mujeres persiste, lo que evidencia desafíos adicionales para la inclusión financiera (Freepik)

Factores detrás del descenso y consecuencias para los hogares

Si bien el estudio no analiza en profundidad las causas del deterioro en la alfabetización financiera, CBS News informa que el avance de información engañosa en redes sociales, la disminución de la alfabetización general y las presiones económicas figuran entre las hipótesis señaladas por los autores.

Kolluri subrayó a CBS News que las personas con menor dominio de conceptos financieros son cuatro veces más propensas a tener dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Además, los encuestados con bajo nivel de conocimiento financiero tienden a enfrentar mayores niveles de endeudamiento y fragilidad económica.

Las dificultades para comprender conceptos clave afectan la salud financiera de millones de hogares, aumentando el riesgo de endeudamiento y vulnerabilidad económica (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las dificultades para comprender conceptos clave afectan la salud financiera de millones de hogares, aumentando el riesgo de endeudamiento y vulnerabilidad económica (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Expertos recogidos por CBS News abren un debate sobre la responsabilidad individual y la complejidad del sistema. John Campbell, profesor de la Universidad de Harvard, y Tarun Ramadorai, Imperial College London, sostienen en un libro citado por el medio que el sistema de retiro estadounidense “parece demasiado complejo para que muchas personas lo entiendan”.

Por su parte, Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree, indicó al medio que, a pesar del aumento en la sofisticación de los productos financieros, los conceptos elementales permanecen estables: “El hecho de que a la gente le vaya cada vez peor en estos exámenes es preocupante”, señaló.

Schulz también atribuye parte del retroceso a la proliferación de información financiera inexacta en internet. Según sus declaraciones en CBS News, para quienes carecen de una base sólida, distinguir entre buenos y malos consejos financieros resulta especialmente difícil, lo que puede derivar en decisiones perjudiciales.

Un hombre barbudo con camisa azul, sentado en un sillón, mira su teléfono móvil con atención, tocando la pantalla con un dedo, con estanterías blancas al fondo
La proliferación de datos erróneos y consejos poco fiables en redes sociales complica aún más la educación financiera de la población (Freepik)

Cómo se evalúa la alfabetización financiera y qué temas aborda

El informe difundido por TIAA y GFLEC incluye un conjunto de preguntas diseñadas para medir la comprensión sobre temas como salario, presupuesto familiar, inflación, diversificación de inversiones, interés compuesto, seguros, valor esperado en loterías y adecuación de consejos de inversión según la edad.

CBS News detalla que la última edición del examen muestra un desempeño particularmente bajo en áreas como el entendimiento del riesgo financiero, donde solo el 36% de las respuestas fueron correctas. Los resultados del estudio ponen en relieve la urgencia de fortalecer la educación financiera en Estados Unidos.

De acuerdo con las instituciones responsables del informe, quienes obtienen peores resultados no solo enfrentan mayores dificultades para administrar sus recursos, sino que también presentan una mayor probabilidad de experimentar inestabilidad financiera a lo largo de su vida laboral y en la jubilación.

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