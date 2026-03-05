Waymo ya incluye Miami Beach: el robotaxi autónomo amplía su zona de servicio a 260 km²

Waymo lanzó vehículos autónomos en Miami en 2026 con recorridos urbanos sin conductor las 24 horas del día. (Opy Morales)

La llegada de los vehículos autónomos de Waymo a Miami en 2026 ha transformado la movilidad urbana al ofrecer recorridos totalmente sin conductor durante las 24 horas del día, aunque bajo condiciones de acceso limitadas, tarifas elevadas y tiempos de espera superiores a los de los servicios tradicionales.

Si bien la tecnología de Waymo —filial de Alphabet— representa un avance relevante, su presencia sigue siendo restringida: los usuarios interesados deben inscribirse en una lista de espera y aguardar su selección antes de acceder al servicio.

Waymo ha incrementado su presencia con la reciente ampliación de su territorio de operación, que ahora incluye Miami Beach.

La cobertura alcanza 259 km² (100 millas cuadradas) y comprende sectores como el centro, Brickell, Wynwood, Edgewater, Coral Gables, South Miami, varias zonas no incorporadas de Miami-Dade y, desde la expansión, Miami Beach, una de las áreas con mayor tránsito del condado.

El servicio autónomo de Waymo en Miami Beach cubre 259 km², incluyendo zonas clave como Brickell, Wynwood y Coral Gables. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Los interesados todavía enfrentan restricciones: los vehículos solo están disponibles para quienes se inscriben y son seleccionados mediante un proceso de incorporación gradual.

Waymo habilita el servicio en etapas para decenas de miles de personas y prevé una apertura masiva más adelante en el año, ajustando la capacidad operativa a la demanda y a los desafíos logísticos propios de la conducción autónoma.

El sistema de Waymo se diferencia de aplicaciones como Uber o Lyft en costos y tiempos de espera.

Los interesados en utilizar los autos autónomos de Waymo deben inscribirse y ser seleccionados mediante lista de espera gradual. (Opy Morales)

Waymo opera exclusivamente con vehículos eléctricos equipados con comodidades como música y control de temperatura, similares a Uber Black.

No se permite dejar propinas, ya que no hay conductor humano. Las tarifas, por lo general más elevadas, varían en función de la demanda y el horario, siguiendo un modelo de precios dinámicos.

Cada vehículo admite hasta cuatro pasajeros: tres en los asientos traseros y uno en el asiento delantero, que permanece vacío debido al sistema completamente autónomo.

La ampliación del servicio de Waymo en Miami mejora la conectividad urbana, aunque limita el acceso solo a ciertas zonas y sin autopistas.

Expansión y limitaciones actuales del servicio

La incorporación de Miami Beach y la cobertura ampliada a 259 km² han fortalecido la conectividad para residentes y visitantes, facilitando la movilidad entre puntos clave del condado y anticipando posibles futuras extensiones.

Actualmente, los autos autónomos de Waymo no circulan por autopistas en Miami, aunque la empresa realiza pruebas para integrar estos corredores, tomando como referencia la experiencia en Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, donde superó el millón de millas recorridas con pasajeros en autopistas.

Seguridad, asistencia y políticas para usuarios

Durante cada viaje, los usuarios disponen de un botón de ayuda que permite contactar en tiempo real con un operador humano de Waymo, quien puede acceder al video y audio del vehículo si es necesario.

El sistema responde ante situaciones de emergencia: si el auto es interceptado por la policía o se aproximan vehículos de emergencia, el vehículo se detiene, desbloquea las puertas, baja las ventanillas y activa la comunicación con un asistente remoto.

Waymo lanzó su servicio de vehículos autónomos en Miami, consolidando la ciudad como epicentro de la movilidad autónoma en Florida. (Foto: Opy Morales/Infobae)

La política de limpieza es estricta. Si un usuario informa a través de la aplicación un incidente como derrames o vómitos, se aplica un cargo de USD 50 por limpieza.

Si no se reporta, la sanción puede ser mayor. Fumar o dejar basura también implica multas económicas.

La expansión de Waymo en el transporte urbano de Miami evalúa la aceptación de la movilidad sin conductor, en un contexto de innovación tecnológica, retos logísticos y expectativas de los usuarios sobre el costo y la experiencia de viaje.

Las tarifas de Waymo superan en hasta USD 10 a las de Uber y presentan mayores tiempos de espera en recorridos urbanos. (Opy Morales)