Infobae probó Waymo, el vehículo autónomo que ya circula por Miami

Waymo ya circula en pruebas por zonas icónicas de Miami Beach, aunque el servicio para el público aún no está disponible allí. Se espera que la expansión a Miami Beach ocurra en los próximos meses. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Miami se ha convertido en una de las primeras ciudades en Estados Unidos —junto a Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Austin y Atlanta— donde los vehículos autónomos de Waymo ya son una realidad para el público general.

Infobae experimentó directamente cómo funciona Waymo en Miami en forma exclusiva antes de su apertura al público. La empresa de conducción autónoma, propiedad de Alphabet, matriz de Google, lidera el servicio de transporte sin conductor más avanzado del país, sumándose a una tendencia global que también se expande por Londres y pronto llegaría a Orlando.

En 2025, Infobae ya había probado el servicio de Waymo en San Francisco y compartió una experiencia detallada sobre el funcionamiento de sus vehículos autónomos en esa ciudad.

La experiencia de Infobae a bordo de Waymo en Miami revela un ecosistema en plena mutación, donde la diversidad cultural de la ciudad, la tecnología de vanguardia y las particularidades locales se entrelazan en cada kilómetro recorrido.

La llegada de Waymo a Miami no representa solo la expansión de un servicio bajo demanda, sino la consolidación del sur de Florida como epicentro de la movilidad autónoma.

El despliegue inicial abarca 155 km² o 60 millas cuadradas, incluyendo los barrios más representativos: Downtown, Brickell, Wynwood, Midtown, Design District y Coral Gables.

El acceso al servicio es escalonado: cerca de 10.000 residentes están ya en lista de espera y la expansión hacia Miami Beach y el Aeropuerto Internacional de Miami está prevista para los próximos meses.

El sistema Waymo en Miami ofrece viajes multipunto, mayor comodidad y atención especial a residentes y turistas de una ciudad global y diversa. (Opy Morales)

Una ciudad, muchas culturas y una nueva experiencia

Miami es, ante todo, un cruce de culturas. Durante el recorrido, es evidente que el potencial de Waymo va mucho más allá de ofrecer un simple viaje: permite que personas de todo el mundo experimenten una nueva forma de moverse, en una ciudad acostumbrada a la diversidad y la innovación.

Una de las primeras sorpresas fue la flexibilidad: se pueden programar viajes multipunto dentro del área de servicio, lo que rompe con la idea tradicional de trayectos de punto a punto y suma comodidad real para residentes y turistas.

La espera, los códigos y el acceso

Actualmente, el acceso al servicio público depende de una lista de espera que se va liberando a medida que crece la flota.

Existen códigos especiales que, en ocasiones, permiten a algunos usuarios invitados probar el sistema antes de ser admitidos formalmente. Este enfoque busca garantizar una experiencia sin sobresaltos y un despliegue ordenado.

Seguridad, comodidad y la percepción de los usuarios

La pantalla interior da la bienvenida y permite iniciar el viaje con solo presionar un botón, mostrando el destino y las opciones de asistencia al pasajero. (Foto: Opy Morales/Infobae)

La sensación de seguridad a bordo es notable. Varios pasajeros manifestaron preferir Waymo frente a Uber u otros servicios tradicionales, destacando la ausencia de conversaciones inesperadas, música no deseada o situaciones incómodas con conductores humanos. Para muchos, la tranquilidad de saber que el vehículo sigue protocolos estrictos, sin margen para distracciones, es un punto a favor.

También se observa una relación particular con el entorno: los ciclistas han comenzado a confiar más en los vehículos autónomos por su previsibilidad, algo que no siempre ocurre con los conductores humanos.

Waymo confirmó a Infobae varios aspectos clave del servicio y su plan de crecimiento en Miami.

—¿Cuál es la proyección concreta de la flota en la ciudad para los próximos seis meses y qué determina ese crecimiento?

Actualmente, la compañía opera con una flota limitada en Miami, que irá creciendo de forma gradual. En total, Waymo cuenta con más de 2.500 vehículos comerciales en los cinco mercados activos, con San Francisco concentrando la mayor parte (alrededor de 1.000 unidades).

—¿Cuándo podrán los vehículos autónomos circular por autopistas en Miami?

Desde la empresa anticipan que esperan habilitar los viajes en freeways para el público durante este año y aclaran que no existen requisitos regulatorios adicionales para que los Waymo Driver puedan circular por estas vías en Miami.

La expansión territorial es otro de los temas de mayor interés.

La flota inicial cubre 155 km² en barrios clave como Downtown, Brickell y Wynwood, con expansión prevista hacia Miami Beach y el aeropuerto. (Opy Morales)

—¿Por qué Miami Beach no está incluida oficialmente en el área de servicio inicial, aunque se hayan visto vehículos de pruebas allí?

Waymo explicó que están llevando a cabo pruebas activas en la zona y que la expansión del área de servicio es una meta próxima: “Continuaremos ampliando el territorio del servicio con el objetivo de llegar pronto a Miami Beach”.

La adaptación local es un eje central para la operación.

—¿Cómo se adapta el sistema a eventos particulares de Miami, como festivales masivos o desvíos por inundación?

Desde Waymo subrayan que su tecnología ya tiene experiencia con eventos masivos, conciertos y festivales en otras ciudades, y que el sistema fue diseñado para operar bajo condiciones climáticas exigentes y frente a desafíos como inundaciones, caídas de árboles o líneas eléctricas, validando su desempeño de manera continua.

Entre la tecnología y el factor humano

Waymo implementa tecnologías como radar avanzado para operar bajo lluvias intensas, garantizando seguridad frente a las condiciones climáticas de Miami. (Opy Morales)

Detrás de la autonomía hay un gran equipo de soporte. Si bien la toma de decisiones en la ruta está a cargo de la inteligencia artificial, existe un centro de operaciones centralizado que monitorea parámetros de toda la flota y brinda asistencia en casos excepcionales.

Por ejemplo, si el vehículo enfrenta una situación que no puede resolver por sí solo —como una calle inundada o una decisión compleja—, solicita apoyo de un operador humano, quien revisa la información y recomienda el camino más seguro.

Sin embargo, jamás existe control remoto directo sobre el vehículo, lo que refuerza la confianza en la autonomía del sistema.

La coordinación con las autoridades locales es otro aspecto clave. En situaciones de emergencia, como cortes de energía o desastres naturales, la flota puede retirarse de las calles por pedido expreso de la ciudad, evidenciando la importancia de la interacción entre la tecnología y el gobierno local.

Accesibilidad, mascotas y nuevas funciones

El sistema está preparado para adaptarse a distintas necesidades. Los animales de servicio están permitidos a bordo, aunque las mascotas convencionales no. En caso de viajar con un animal de asistencia, se puede presentar la credencial correspondiente, y el contacto con el equipo de soporte se activa si es necesario verificar la situación.

En cuestiones de privacidad, el micrófono del vehículo permanece apagado salvo que el usuario pulse el botón de asistencia. Las cámaras solo monitorean visualmente para garantizar el cumplimiento de normas básicas, como el uso de cinturón de seguridad, pero no existe vigilancia activa de audio durante el trayecto.

Al finalizar el trayecto, el sistema recuerda no olvidar pertenencias y ofrece asistencia si el usuario lo necesita antes de descender del vehículo. Incluye una nueva función: si se presiona "Parar más adelante", Waymo buscará un lugar alternativo más adelante para que el pasajero pueda bajar de forma más cómoda. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Entre las funciones más útiles que encontré durante la prueba, destaco que, si al llegar a destino preferís bajarte en otro lugar por seguridad o comodidad, podés elegir “Parar más adelante” y el auto buscará una nueva ubicación para detenerse.

El baúl del Waymo puede abrirse desde la app al llegar el auto y ofrece un espacio amplio, facilitando el transporte de equipaje o compras con total comodidad. (Foto: Opy Morales/Infobae)

También, el baúl se puede abrir fácilmente desde la app cuando llega el auto, y el sistema recuerda si lo usaste: al finalizar el viaje, te avisa para que no olvides tus pertenencias.

Un detalle curioso: los limpiaparabrisas se activan solos, no porque el auto los necesite para conducir, sino para que los pasajeros siempre tengan una visión clara, incluso en días de lluvia.

Decisiones de tránsito y adaptación local

Uno de los aspectos más llamativos es cómo Waymo se adapta a las normas de tránsito locales. Por ejemplo, en Miami es legal girar a la derecha con el semáforo en rojo, algo que en otros países no está permitido.

Sin embargo, la programación del Waymo Driver prioriza la seguridad y, en ocasiones, opta por esperar ante la duda, aunque eso genere impaciencia en otros conductores. Esta decisión, aunque puede ser incómoda para quienes están apurados, garantiza el respeto estricto de las normas y reduce riesgos.

Preparados para el clima de Miami

El clima es uno de los grandes desafíos de la ciudad. Las lluvias intensas y las inundaciones no son un problema menor. Waymo ha incorporado tecnologías como el radar, que permite “ver” a través de la lluvia densa cuando el LiDAR o las cámaras se ven limitados.

Además, el sistema puede entrar en un estado de “riesgo mínimo” y detenerse de forma segura hasta recibir asistencia si las condiciones lo exigen.

La experiencia recogida en ciudades como Austin, conocida por sus tormentas, ha sido clave para entrenar la flota de Miami ante este tipo de eventos.

Así funciona Waymo en Miami

El Jaguar I-PACE eléctrico de Waymo, equipado con sensores y tecnología autónoma de última generación, listo para operar en el sur de Florida. (Foto: Opy Morales/Infobae)

La flota actual utiliza vehículos eléctricos Jaguar I-PACE equipados con la quinta generación del sistema Waymo Driver —certificado en Nivel 4 según la SAE—, capaz de operar sin intervención humana en la mayoría de las situaciones.

En el reciente CES 2026, Waymo presentó el robotaxi de sexta generación “Waymo Ojai”, que elimina volante y pedales y suma nuevos sensores y sistemas de limpieza activa para cámaras. Se prevé su incorporación progresiva en Miami a lo largo de este año para responder a la alta demanda.

El despliegue y el mantenimiento de la flota en Miami se apoyan en alianzas logísticas y en una infraestructura de depósitos locales, lo que permite recargar, limpiar y revisar los vehículos sin complicaciones.

Comunidades, alianzas y expansión

Waymo colabora activamente con organizaciones locales, como MADD South Florida y Miami Lighthouse for the Blind, para ajustar el servicio a las necesidades y sensibilidades de la población. Además, la compañía ha anunciado que Miami es solo el inicio de una expansión que incluirá veinte ciudades en los próximos meses, consolidando su posición como referente en movilidad autónoma.

Una revolución silenciosa y cotidiana

Probar Waymo en Miami me hizo sentir que estoy viviendo una transformación real, una de esas que cambian la ciudad casi sin que nos demos cuenta, pero que ya impacta la vida cotidiana de muchísima gente en la comunidad más diversa de Estados Unidos.

La mezcla de tecnología, seguridad, flexibilidad y esa adaptación a lo local marca un nuevo estándar para moverse por Miami.

Y lo más interesante es que ya no es futuro: es algo que ya está pasando hoy.

Cuando el Waymo llega a recogerte, las manijas de las puertas se despliegan automáticamente para que puedas abrir y abordar el vehículo sin esfuerzo. (Foto: Opy Morales/Infobae)