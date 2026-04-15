El saludo “Ladies and gentlemen” se reinstaura en Disney World

El regreso del saludo fue confirmado por usuarios que compartieron videos en redes sociales. En uno de estos registros, el usuario “Theme Park Cheetah” celebró la noticia en X, publicando imágenes donde se escucha la frase clásica durante una advertencia de seguridad en el monorraíl.

El regreso de las frases de saludo tradicionales como “Ladies and gentlemen” (“Damas y caballeros”), al sistema de megafonía del Disney World en el Magic Kingdom Express Monorail sorprendió a los seguidores de la marca, según recoge hoy el periódico estadounidense New York Post.

La restauración de la fórmula tradicional también generó reacciones negativas. Algunos usuarios defendieron la decisión original de eliminar el lenguaje de género y restaron importancia a la polémica, señalando que existen temas globales de mayor urgencia: “Imaginen, al borde de la Tercera Guerra Mundial y esto les importa”, retrucó un usuario, en referencia a la coyuntura internacional y los debates sobre prioridades sociales.

La icónica estatua de Walt Disney y Mickey Mouse, conocida como 'Partners', se alza majestuosamente frente al Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom Park. (Reuters)

Por qué fue retirada la famosa frase “Ladies and gentlemen”

La modificación anterior de los mensajes fue confirmada por Disney Parks en un comunicado de abril de 2021, donde explicó su intención de que “nuestros visitantes vean reflejadas sus propias historias y tradiciones en las experiencias” y de “cultivar un entorno donde todas las personas se sientan bienvenidas”, declaración citada por FOX Business.

Ese mismo año, FOX Business reportó que Walt Disney World había sustituido el saludo “Ladies and gentlemen, boys and girls” (“Damas y caballeros”) en el espectáculo de fuegos artificiales del Magic Kingdom.

En su lugar, el mensaje pasó a ser "Good evening, dreamers of all ages!“,(“Buenas noches, soñadores de todas las edades”) evidenciando la política de diversidad e inclusión promovida por la compañía.

La responsable de diversidad e inclusión de la empresa, Vivian Ware, abordó estos cambios en una videoconferencia grabada en marzo de 2022, según la cadena. Hasta la publicación, Disney no respondió al pedido de comentarios de FOX Business sobre la reincorporación del saludo tradicional.

Las explicaciones institucionales de Disney en 2021, citadas por el New York Post, remarcaban que su objetivo era que “los huéspedes vean reflejados sus propios orígenes y tradiciones” durante su visita y que “nunca dejarán de trabajar para que Disney sea un lugar acogedor para todos”.

Declaraciones oficiales actuales sobre el restablecimiento de la fórmula de saludo no fueron proporcionadas al cierre de esta publicación.

Cuál es el origen de “Ladies and gentlemen” en Walt Disney World

En los parques de Disney, una frase se convirtió en emblema de bienvenida y guía para millones de visitantes: “Ladies and gentlemen” (“Damas y caballeros”) marcó durante décadas el saludo oficial en los anuncios de espectáculos, desfiles y transportes dentro de Walt Disney World y otros parques de la compañía.

Según Inside The Magic, este saludo nació con la apertura de los primeros parques y fue grabado miles de veces por Jack Wagner, reconocido como “la voz de Disney”, quien estimó haberlo pronunciado más de ocho millones de veces durante su labor como locutor.