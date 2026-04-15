Snap Inc. elimina casi 1.000 empleos en una reestructuración global

El recorte del 16% de la plantilla global de Snap Inc. supone la eliminación de cerca de 1.000 puestos de trabajo y el cierre de más de 300 vacantes abiertas (REUTERS/Lucas Jackson)

La decisión de Snap Inc. de eliminar el 16 % de su plantilla global, equivalente a cerca de 1.000 puestos de trabajo, y cerrar más de 300 vacantes abiertas representa una drástica reducción de gastos bajo la dirección de Evan Spiegel.

El recorte responde a la presión de inversionistas activistas y a la desaceleración del mercado publicitario digital, factores que han repercutido directamente en los resultados y expectativas de la empresa. Según comunicó la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la reestructuración permitirá reducir los gastos anuales en más de USD 500 millones a partir de la segunda mitad del año.

Los costos derivados del proceso, principalmente indemnizaciones y finalizaciones contractuales, oscilarán entre USD 95 y 130 millones, con la mayor parte del impacto prevista para el segundo trimestre, de acuerdo con la documentación presentada por Snap.

Al dirigirse a los empleados, Evan Spiegel sostuvo que la integración de inteligencia artificial en los procesos internos está reduciendo la necesidad de mantener funciones repetitivas. Spiegel afirmó: “Los rápidos avances en inteligencia artificial permiten a nuestros equipos operar más rápido y apoyar mejor a nuestra comunidad, socios y anunciantes”, según recogió la agencia de noticias Reuters.

Como consecuencia inmediata, las acciones de Snap Inc. registraron un alza de casi 7 % en la negociación previa a la apertura del mercado. Al cierre de diciembre de 2025, la empresa contaba con 5.261 empleados a tiempo completo, lo que permite dimensionar el alcance del recorte.

No obstante, el valor de la acción arrastra una caída acumulada de cerca de 31 % en lo que va de 2026, conforme a datos de la agencia de noticias Reuters.

El anuncio de la reestructuración se produce en medio de la presión creciente de fondos activistas como Irenic Capital Management, poseedor de aproximadamente 2,5 % de las acciones Clase A de la compañía.

Desde Irenic se exige mayor eficiencia operativa, reducción de gastos y una reorientación en inteligencia artificial como estrategias prioritarias. En una carta pública, Adam Katz, gestor de cartera de Irenic, afirmó que “Snap debería valer mucho más que USD 7.000 millones” y estimó que, si la empresa implementa los cambios sugeridos, la valoración podría alcanzar “alrededor de USD 35.000 millones”.

La competencia por la inversión publicitaria y el giro hacia la inteligencia artificial

La integración de inteligencia artificial en Snap reduce la necesidad de puestos repetitivos y acelera la capacidad operativa de la compañía, según Evan Spiegel (REUTERS/Nathan Howard)

Las plataformas de tamaño medio, como Snap, deben enfrentar una competencia cada vez más fuerte para captar presupuestos publicitarios, sobre todo en periodos de incertidumbre económica y geopolítica. El desplazamiento de la inversión hacia plataformas globales como Meta Platforms y Alphabet ha limitado el crecimiento de ingresos en empresas que dependen casi exclusivamente de la publicidad digital.

En el último trimestre, Snap informó ingresos por USD 1.530 millones, lo que representa un incremento del 12 % respecto al año anterior, y unas ganancias ajustadas de aproximadamente USD 233 millones, según cifras publicadas por la agencia de noticias Reuters.

Estos resultados, a pesar de su crecimiento, no han logrado revertir la tendencia negativa en la cotización bursátil ni despejar las dudas sobre la capacidad de la compañía para sostener el crecimiento en un entorno altamente competitivo.

Para responder a las presiones del mercado y los accionistas, Snap ha establecido una alianza con la empresa especializada Perplexity AI, con el objetivo de integrar un motor de búsqueda conversacional en la plataforma y así gestionar con mayor eficiencia grandes volúmenes de información.

Esta colaboración forma parte de una estrategia para ampliar fuentes de ingresos y mantenerse relevante en el ecosistema digital.

A su vez, el consejo de administración, encabezado por Michael Lynton, ratificó que la empresa “ha tomado medidas para mejorar el rendimiento, fortalecer el flujo de caja libre y compensar la dilución, y seguirá evaluando acciones que impulsen el valor a largo plazo para todos los accionistas”, declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.

Entre las acciones planteadas por los inversores se cuenta la extensión del programa vigente de recompra de acciones, que autoriza la readquisición de hasta USD 500 millones en acciones Clase A, con la finalidad de incrementar el retorno al accionista y estabilizar la cotización.

Desafíos y perspectivas de Snap tras el recorte

Snap Inc. estima que la reestructuración permitirá ahorrar más de USD 500 millones anuales en gastos operativos a partir de la segunda mitad del año (REUTERS)

Especialistas consultados por la agencia de noticias Reuters coinciden en que la reestructuración de Snap tiene como objetivo la eficiencia y la contención de costos, aunque advierten que existen retos que exceden la coyuntura actual.

El ritmo del mercado publicitario digital, el desarrollo de inteligencia artificial y la competencia de plataformas como TikTok obligan a Snap a modificar su propuesta de valor para asegurar su permanencia en el mediano y largo plazo.

El impulso dado por la automatización y la integración tecnológica pretende no solo reducir costos operativos, sino también mejorar la atención a anunciantes y usuarios. Sin embargo, el éxito de esta dirección dependerá de la capacidad de Snap para desarrollar soluciones distintivas dentro de un sector dominado por grandes actores y recursos.

En esta línea, la presión de Irenic Capital Management también implica la revisión de proyectos estratégicos y la eventual separación o cierre de la unidad de realidad aumentada Specs. Katz sostuvo que la empresa “no debería seguir haciendo lo que ha estado haciendo” y remarcó la necesidad de que la gestión empresarial adopte nuevas prioridades tecnológicas.