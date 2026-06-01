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Un apagón total golpeó a las islas vírgenes americanas de Saint Thomas y Saint John

Un corte general dejó a decenas de miles de residentes del territorio estadounidense sin acceso a electricidad la madrugada del domingo, marcando la segunda falla importante del fin de semana, de acuerdo con reportes oficiales y de prensa

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A drone view shows a city with the U.S. Navy USS Gerald R. Ford aircraft carrier (CVN-78) in the background, in Saint Thomas, U.S. Virgin Islands, December 1, 2025. REUTERS/Marco Bello
A drone view shows a city with the U.S. Navy USS Gerald R. Ford aircraft carrier (CVN-78) in the background, in Saint Thomas, U.S. Virgin Islands, December 1, 2025. REUTERS/Marco Bello

Un apagón total dejó sin servicio a Saint Thomas y Saint John en la madrugada del domingo, el segundo en el mismo fin de semana, mientras las Islas Vírgenes de Estados Unidos enfrentan cortes cada vez más frecuentes por fallas en su sistema eléctrico, según The Associated Press y la Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes.

La red que abastece al territorio opera con una presión estructural de larga data. Más de la mitad de las unidades de generación alimentadas con petróleo tienen más de 25 años, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos, y las fuentes renovables representan apenas alrededor del 3% de la capacidad de generación del territorio.

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La Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes informó en un comunicado, citado por la agencia de noticias estadounidense, que los cortes se originaron por la pérdida de generación en una planta eléctrica: el primer apagón ocurrió a última hora del sábado y, aunque las cuadrillas restituyeron el servicio durante la noche, otro corte total se produjo pocas horas después.

Imagen oscura con tres personas iluminadas por una bombilla, una mujer agachada junto a una caja de huevos y dos hombres. Pared texturizada de fondo
Un apagón total dejó sin servicio a Saint Thomas y Saint John en la madrugada del domingo, el segundo en el mismo fin de semana, mientras las Islas Vírgenes de Estados Unidos enfrentan cortes cada vez más frecuentes por fallas en su sistema eléctrico residentes (AP)

En St. Thomas, St. Thomas, viven más de 42 mil personas, mientras que en St. John residen casi cuatro mil. El corte afectó así a la mayor concentración poblacional del territorio en un fin de semana marcado por dos interrupciones generales del servicio.

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El sistema eléctrico arrastra equipos envejecidos y años de mantenimiento postergado

Los apagones se convirtieron cada vez más comunes en el territorio estadounidense y esa recurrencia provocó una ola de quejas en redes sociales, donde usuarios reclamaron al gobierno el restablecimiento de la electricidad.

El gobernador Albert Bryan Jr. prometió resolver el problema y destinó unos USD 100 millones en fondos federales a la empresa pública en los últimos años. La Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes sigue con dificultades para sostener el servicio.

Funcionarios explicaron a legisladores en abril que las interrupciones obedecen a tormentas, escasez de equipos, baja capacidad de generación, averías en equipos y años de mantenimiento diferido; esa combinación explica por qué un restablecimiento nocturno no evitó un nuevo colapso pocas horas después.

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Información Energética de Estados Unidos señaló además que los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, dañaron o destruyeron hasta el 90% de los sistemas de transmisión y distribución de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ese impacto sigue formando parte del deterioro de la infraestructura que sostiene el servicio actual.

La electricidad cuesta el doble del promedio de Estados Unidos

La empresa pública aseguró que espera instalar generación temporal y almacenamiento adicional de energía con baterías en una planta principal en los próximos meses para reducir la cantidad de apagones mientras el sistema continúa operando con capacidad limitada, según The Associated Press.

El costo de la electricidad también expuso la fragilidad del esquema energético local. El precio medio de la electricidad en 2024 fue de 33 centavos por kilovatio hora, cerca del doble del promedio de Estados Unidos, de 16 centavos, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

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