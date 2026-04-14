Sismo de 5.7 en Nevada: epicentro cerca de Silver Springs y más de 40 réplicas

El sismo de magnitud 5.7 en Nevada tuvo su epicentro al sureste de Silver Springs y se sintió en Carson City y el norte de California. (earthquakelist.org)

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió el oeste de Nevada la tarde del lunes 13 de abril de 2026 y generó alerta en localidades cercanas al límite con California. El epicentro estuvo a unos 20 kilómetros al sureste de Silver Springs y el temblor se sintió con fuerza en Carson City y condados vecinos.

La activación inmediata del sistema ShakeAlert permitió que muchas personas recibieran notificaciones de emergencia en sus teléfonos celulares, apenas segundos después del inicio del movimiento.

A pesar de la intensidad, no se reportaron daños significativos ni víctimas según autoridades de Lyon County y servicios de emergencia. Las evaluaciones preliminares confirmaron que hospitales, escuelas, sistemas de transporte y servicios públicos no sufrieron afectaciones graves.

Un mapa de alerta muestra el epicentro de un terremoto de magnitud 5.7 que afectó el área cerca de Reno, Nevada, el lunes por la noche. (earthquakelist.org)

Equipos especializados continuaron durante la noche y la mañana siguiente con inspecciones preventivas en busca de posibles daños estructurales ocultos, especialmente en puentes, carreteras y redes de agua. Las cuadrillas municipales y estatales recorrieron hospitales, escuelas, puentes y carreteras para descartar daños estructurales.

La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Lyon informó que las inspecciones continuarán durante los días siguientes, con especial atención a posibles afectaciones no visibles de inmediato en sistemas de agua, energía y telecomunicaciones.

El epicentro y la magnitud del sismo

El USGS localizó el epicentro a 18 kilómetros (aproximadamente 11 millas) al sureste de Silver Springs, en el condado de Lyon. El evento ocurrió a las 18:29 h, con una profundidad de cerca de 10 kilómetros bajo la superficie.

La magnitud inicial fue ajustada varias veces: primero a 5.5, luego a 5.7, y de nuevo revisada a medida que los datos eran procesados por las autoridades sismológicas, como informó el USGS en su página oficial y medios como ABC News.

Réplicas y actividad sísmica posterior

En la hora posterior al sismo principal, la región experimentó más de 40 réplicas menores, con magnitudes entre 2.0 y 3.9. El laboratorio sismológico de la Universidad de Nevada, Nevada Seismological Laboratory, detalló que este patrón de réplicas es habitual en la zona de la falla de Nevada tras eventos de esta magnitud.

El mapa ilustra la localización de un evento sísmico en Nevada central, con un círculo naranja indicando el epicentro cerca de Tonopah. (earthquaketrack.com)

Estas réplicas no causaron nuevas alertas de emergencia ni incidencias adicionales, aunque mantuvieron la atención de los equipos de monitoreo y respuesta.

Activación del sistema ShakeAlert y respuesta ciudadana

El sistema ShakeAlert, que opera en la costa oeste de Estados Unidos, emitió alertas automáticas a celulares y dispositivos conectados en tiempo real apenas se detectó el movimiento. Esto permitió que residentes de Nevada y del noreste de California tuvieran algunos segundos para buscar resguardo.

La cobertura de la alerta abarcó zonas con menor densidad poblacional, lo que, según las autoridades, ayudó a limitar las consecuencias en la población y bienes del evento.

El movimiento telúrico fue percibido no solo en Silver Springs, sino también en Carson City, Reno y comunidades del norte de California. Residentes compartieron en redes sociales la experiencia de sentir el temblor.

Un mapa geográfico muestra un punto de interés resaltado en la región de la cordillera Silver Peak, con ciudades cercanas como Tonopah y Warm Springs visibles. (earthquaketrack.com)

Muchos reportaron que se trató de “unos pocos segundos de movimiento y vibraciones de ventanas o lámparas”, sin daños materiales ni lesiones personales.

Las autoridades locales, apoyadas por el laboratorio sismológico de la Universidad de Nevada, Nevada Seismological Laboratory, coordinaron la revisión de infraestructura crítica y la continuidad de servicios básicos.

Perspectiva histórica y contexto sísmico en Nevada

Nevada es una de las áreas con mayor actividad sísmica en el oeste de Estados Unidos, aunque la mayoría de los sismos ocurren en zonas poco pobladas. Según el USGS, la región ha registrado eventos de magnitud similar en años recientes, pero el de este lunes fue uno de los más perceptibles en la última década en el área de Silver Springs.

La experiencia adquirida en emergencias previas y la implementación de sistemas como ShakeAlert han fortalecido la capacidad de respuesta de las autoridades y la preparación de la población ante movimientos de esta naturaleza. Los expertos recordaron que la preparación y la información oportuna son claves para minimizar riesgos en futuras emergencias.

Qué hacer tras un sismo de esta magnitud

Las autoridades reiteraron la importancia de actuar con calma y mantener la prevención ante posibles réplicas. La experiencia muestra que seguir ciertas pautas puede reducir los riesgos para las personas y evitar mayores daños.

Verificar el estado de la vivienda y buscar daños estructurales visibles.

Mantener un kit de emergencia accesible, con linterna, agua potable, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Evitar ingresar a edificios o zonas que presenten grietas o daños evidentes.

Reportar cualquier anomalía o daño en infraestructura pública a las autoridades locales.

Seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.

Prepararse para posibles réplicas permaneciendo en lugares seguros.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y medios confiables.

No utilizar el teléfono salvo en casos de emergencia, para evitar saturar las líneas.

Tomar estas precauciones ayuda a resguardar la seguridad de las familias y facilita el trabajo de los equipos de emergencia en situaciones de crisis.