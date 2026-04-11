Inundaciones en Hawái contaminan el agua con bacterias y desatan alerta por pesticidas

Las lluvias en North Shore generaron desbordes e inundaciones, provocando preocupación por contaminación de suelos y aguas con bacterias y pesticidas. (AP Foto/Mengshin Lin)

Las intensas lluvias en la región de North Shore, al norte de Oahu, provocaron preocupación por la posible contaminación de suelos y aguas con bacterias y residuos de pesticidas. Tras el desborde de ríos y la acumulación de lodo en áreas residenciales y agrícolas, tanto comunidades locales como explotaciones agrícolas resultaron afectadas, generando debate sanitario y ambiental. La agencia de noticias AP News informó que este fenómeno, ocurrido entre finales de febrero y marzo de 2026, derivó en investigaciones oficiales del Departamento de Salud de Hawái.

Según el Departamento de Salud de Hawái, se detectaron bacterias patógenas en muestras de Waialua y otros puntos de North Shore. El organismo confirmó la presencia de E. coli, salmonella y enterococcus tanto en el lodo como en el agua estancada, mientras anunció que los resultados sobre residuos de pesticidas y metales estarán disponibles en el corto plazo. De acuerdo con las autoridades, la magnitud de las precipitaciones —calculada en unos 7.570 millones de metros cúbicos (2 mil millones de galones)— habría diluido los posibles contaminantes hasta niveles que no representan un peligro inminente para la salud pública, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias AP News.

El análisis de la situación se da en un contexto de revisión sobre las regulaciones de pesticidas en la agricultura hawaiana. Proyectos de ley destinados a restringir ciertos agroquímicos no avanzaron en la legislatura estatal, mientras que organismos gubernamentales y científicos locales, en conjunto con el gobierno federal, mantienen discusiones sobre flexibilizar normas para productos como el glifosato y el paraquat. AP News y fuentes locales confirman que la preocupación persiste en la producción agrícola orgánica y la salud de los residentes, ante el monitoreo y análisis permanente en la zona.

¿Qué riesgos sanitarios han sido confirmados tras las inundaciones en North Shore?

El Departamento de Salud de Hawái informó que los análisis de lodo y agua en Waialua y áreas circundantes confirmaron la presencia de bacterias como E. coli, salmonella y enterococcus. El organismo atribuyó estos hallazgos a la actividad agrícola y al arrastre de desechos ocasionado por las lluvias. Mantienen la recomendación de evitar el contacto con lodo y agua acumulada, usar guantes y botas, y consultar a un médico ante síntomas compatibles con infección.

Entre los riesgos identificados, se encuentran posibles infecciones por estafilococos y campylobacter. Los resultados de laboratorio sobre estos patógenos aún están pendientes. El Departamento de Salud de Hawái continuará con la vigilancia sanitaria durante las próximas semanas.

El Departamento de Salud de Hawái confirmó la presencia de E. coli, salmonella y enterococcus en lodo y agua estancada tras el evento climático. (Reuters)

¿Hay pesticidas peligrosos en el agua y el suelo después de las lluvias?

La agencia de noticias AP News informó que el Departamento de Salud de Hawái tomó muestras en cuatro sitios de la región para analizar la presencia de 22 pesticidas de uso histórico, incluyendo DDT y heptacloro, ambos prohibidos. Se anticipa que los resultados oficiales estarán disponibles en dos semanas. Según declaraciones del profesor Qing Li, experto del Departamento de Ciencias de Biología Molecular y Bioingeniería de la Universidad de Hawái, “el riesgo no es alto” debido a la dilución provocada por el alto volumen de agua.

Estos datos coinciden con los análisis preliminares de las autoridades sanitarias, que sostienen que los contaminantes químicos detectados hasta ahora no superan los límites de peligro para la salud humana.

¿Cómo han impactado las lluvias y el lodo en la agricultura y los cultivos orgánicos de Oahu?

Las lluvias y el desborde de ríos dañaron cultivos, maquinaria e infraestructuras agrícolas en North Shore. Uno de los principales desafíos para los productores es la posible pérdida de la certificación orgánica de sus campos: las regulaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos exigen que los agricultores implementen barreras y zonas de amortiguamiento para proteger los cultivos orgánicos de contaminación por pesticidas.

El Colegio de Agricultura y Resiliencia Humana de la Universidad de Hawái anunció que ofrecerá análisis gratuitos de suelos durante tres meses a productores afectados, para identificar nutrientes, enfermedades y restos de pesticidas. Patrick Williams, director de comunicaciones de la institución, señaló que los detalles del programa se anunciarán próximamente.

Los productores que pierdan la certificación orgánica deberán esperar hasta tres años después de limpiar sus terrenos antes de recuperarla. Esta situación puede afectar la rentabilidad y comercialización de la producción agrícola local.

¿Qué pesticidas se usan en Wahiawā-Waialua y qué inquietudes tiene la comunidad?

La coalición Safe Farms Safe Food reportó que, entre 2020 y 2022, se aplicaron más de 180.000 kilogramos (400.000 libras) de fumigantes e insecticidas en Wahiawā-Waialua. La Dole Food Company Hawai‘i utilizó aproximadamente 136.000 kilogramos (300.000 libras) en sus plantaciones de piña, según datos de la coalición y de la agencia de noticias AP News. Entre los compuestos más polémicos se encuentra el fumigante 1,3-dicloropropeno, comercializado como Telone, que ha sido vinculado a riesgos de cáncer y daños neurológicos.

Un proyecto legislativo para prohibir este químico fue descartado en la asamblea local, pese al apoyo mayoritario en audiencias públicas. La empresa Dole Food Company Hawai‘i advirtió que dejar de usar el producto podría reducir su productividad en la isla hasta 75%, de acuerdo con la agencia de noticias AP News.

Se mantienen análisis sobre residuos de pesticidas y metales en las áreas afectadas, cuyos resultados serán divulgados en las próximas semanas. (Associated Press)

¿Cuál es la regulación actual sobre pesticidas en Hawái y Estados Unidos?

El Departamento de Agricultura de Hawái registra más de 8.000 variedades de pesticidas de uso restringido, sin información pública sobre su localización exacta ni periodos de aplicación. En la última sesión legislativa, la mayoría de los proyectos para aumentar la transparencia y las restricciones en el uso de pesticidas no prosperó, salvo una medida que prevé digitalizar los reportes de uso, según información de la agencia de noticias AP News.

A nivel federal, el debate sobre el Farm Bill incluyó propuestas para flexibilizar el etiquetado de pesticidas y limitar la capacidad de los estados para demandar a empresas agroquímicas por daños vinculados a productos como el paraquat y el glifosato. La representante por Hawái, Jill Tokuda, miembro del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, aseguró a la agencia de noticias AP News: “La provisión sobre pesticidas ha sido un escollo en las negociaciones”.

¿Qué acciones y recomendaciones vigentes existen para la población y los agricultores?

El Departamento de Salud de Hawái recomienda a los residentes evitar el contacto con lodo y agua estancada, usar guantes y botas protectoras en tareas de limpieza, y consultar a un médico si presentan síntomas de infección. Además, muchas zonas mantienen restricciones al consumo de agua mientras continúan las pruebas, según reporta el organismo estatal. La vigilancia epidemiológica y ambiental se mantendrá por varias semanas.

La Universidad de Hawái implementa programas de apoyo y monitoreo para agricultores afectados, y tanto las autoridades estatales como federales siguen evaluando el impacto sanitario y económico de las inundaciones en North Shore.