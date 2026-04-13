Estados Unidos

Un informe revela por qué las autopistas de California son las peores de Estados Unidos

La reciente evaluación expone graves deficiencias en la infraestructura vial californiana, advierte sobre riesgos para quienes viajan a diario y destaca el desafío que enfrenta el sistema de transporte en el país

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California ocupa el puesto 49 a nivel nacional en el ranking de rentabilidad y estado de su red de autopistas y carreteras (REUTERS/Brittany Hosea-Small)
California ocupa el puesto 49 a nivel nacional en el ranking de rentabilidad y estado de su red de autopistas y carreteras (REUTERS/Brittany Hosea-Small)

Las autopistas y carreteras de California atraviesan una de las peores crisis de su historia reciente: el estado ocupa el puesto 49 en la clasificación nacional de rentabilidad general y estado de su red vial, solo superado por un estado con resultados aún más negativos.

Este panorama sitúa a la infraestructura vial californiana por detrás de sistemas como los de Texas, Florida y Nevada, alejándose de la imagen tradicional del Estado Dorado como referente en innovación y desarrollo, según el 29.º Informe Anual sobre Autopistas de la Reason Foundation.

El informe de la Reason Foundation, organización estadounidense de análisis de políticas públicas, señala que California enfrenta dificultades notables en el mantenimiento y funcionamiento de su red vial.

Las cifras muestran que, aunque es la quinta economía mundial, la inversión pública en carreteras no se traduce en mejoras sustanciales.

Los usuarios de la red vial informan un deterioro del pavimento, congestión y demoras frecuentes, lo que afecta la movilidad diaria y la competitividad estatal.

Usuarios denuncian deterioro del pavimento, congestión y demoras en la movilidad diaria de las principales ciudades californianas (REUTERS/Daniel Cole)
Usuarios denuncian deterioro del pavimento, congestión y demoras en la movilidad diaria de las principales ciudades californianas (REUTERS/Daniel Cole)

Entre los datos más relevantes del informe, citado por el medio local Secret Los Angeles, se destaca que California ostenta el puesto 50 en el estado del pavimento de sus principales arterias urbanas.

Esta categoría comprende las calles más transitadas de las ciudades, conectando zonas residenciales y comerciales más allá de las autopistas interestatales.

Además, el estado se ubica en la posición 48 nacional respecto a la calidad del pavimento en autopistas interestatales urbanas, reflejando un deterioro relevante en los corredores principales de acceso a las áreas urbanas.

En lo relativo a la congestión vehicular, el diagnóstico es igualmente negativo. El informe detalla que California se ubica en la posición 46 a nivel nacional; en promedio, cada conductor pierde 49 horas al año detenido en atascos.

Esta estimación, recogida por Secret Los Angeles, evidencia la magnitud del problema y su impacto directo en la vida de millones de residentes y en la economía regional.

California se ubica en el puesto 50 en la calidad del pavimento de sus arterias urbanas más transitadas, según datos recientes (REUTERS/Daniel Cole)
California se ubica en el puesto 50 en la calidad del pavimento de sus arterias urbanas más transitadas, según datos recientes (REUTERS/Daniel Cole)

El gasto en mantenimiento vial frente a los estados vecinos

Las partidas presupuestarias destinadas al sistema de carreteras californianas, incluyendo operaciones y mantenimiento, figuran sistemáticamente entre las menores rentabilidades del país.

El análisis de la Reason Foundation resalta que, pese a los altos recursos asignados, la calidad de la infraestructura no progresa y el retorno de la inversión es bajo si se compara con otras grandes economías estatales.

El reporte de Secret Los Angeles establece que el pavimento en California tiene una calidad inferior respecto a ciudades y estados vecinos de alta densidad poblacional, como Nevada o Texas.

Este contraste subraya la dimensión estructural del problema y la urgencia de estrategias de intervención más eficaces.

Ámbitos en los que California supera la media nacional

No todos los indicadores son desfavorables para California. En lo referido a puentes con deficiencias estructurales, el estado ocupa el puesto 25 a nivel nacional, ubicándose a mitad de tabla.

Expertos destacan como prioridad la reparación urgente del pavimento y el combate a la congestión, especialmente en áreas metropolitanas como Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)
Expertos destacan como prioridad la reparación urgente del pavimento y el combate a la congestión, especialmente en áreas metropolitanas como Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

Además, la tasa de mortalidad urbana vinculada al tránsito lo coloca en el lugar 27, lo que revela avances en seguridad vial pese al deterioro de otras áreas del sistema.

Estos resultados, aunque más favorables que los de otros rubros, no revierten la percepción negativa general sobre la calidad del sistema vial estatal.

Expertos y organizaciones han remarcado la necesidad de sostener la inversión en seguridad y refuerzo estructural, especialmente ante el progresivo envejecimiento de la infraestructura.

Las prioridades urgentes según especialistas

Para Baruch Feigenbaum, autor principal del análisis de la Reason Foundation, citado por Secret Los Angeles, las tareas prioritarias incluyen la reparación urgente del pavimento en autopistas interestatales rurales y urbanas y acciones para atender la congestión persistente, particularmente acentuada en áreas metropolitanas como Los Ángeles.

Feigenbaum advierte que la demora en las intervenciones podría agravar el deterioro y aumentar los costos de mantenimiento en corto plazo.

Expertos destacan como prioridad la reparación urgente del pavimento y el combate a la congestión, especialmente en áreas metropolitanas como Los Ángeles (Secret Los Angeles)
Expertos destacan como prioridad la reparación urgente del pavimento y el combate a la congestión, especialmente en áreas metropolitanas como Los Ángeles (Secret Los Angeles)

California enfrenta desafíos graves en la administración y modernización de su infraestructura vial, con indicadores que la sitúan entre los estados con peores resultados en Estados Unidos.

Aunque hay ciertas áreas con señales de mejora, como la seguridad en puentes, la presión sobre autoridades y residentes crece ante una calidad de servicio que aún se mantiene lejos de los estándares estatales y nacionales, según apuntó Secret Los Angeles en su cobertura sobre el informe técnico.

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