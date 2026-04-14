Estados Unidos vive una pugna de modelos fiscales entre regiones conservadoras y progresistas antes de las elecciones

Las propuestas fiscales en Estados Unidos enfrentan impuestos al patrimonio con iniciativas para eliminar gravámenes estatales en pleno ciclo electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oleada de propuestas fiscales, que abarca desde nuevos impuestos al patrimonio hasta iniciativas para eliminar gravámenes estatales, ha marcado el ciclo electoral actual en Estados Unidos.

Según el medio FOX Business, este escenario configura un panorama en el que los votantes deben decidir entre modelos fiscales opuestos que podrían transformar el modo en que los gobiernos estatales obtienen recursos y afectan el clima de inversión.

El debate fiscal se ha intensificado a raíz de tendencias identificadas por la Tax Foundation, organización estadounidense especializada en análisis tributario, que destaca que desde 2021 23 estados han reducido su tasa máxima de impuesto sobre la renta individual.

Este dato, resaltado por FOX Business, evidencia una estrategia dirigida a mejorar la competitividad y atraer nuevos residentes.

La tendencia configura un cambio de paradigma fiscal, en el que algunos territorios buscan fortalecer su atractivo económico mientras otros enfrentan presión creciente por la migración de personas y empresas hacia estados con menor carga impositiva.

Desde 2021, 23 estados han reducido la tasa máxima del impuesto sobre la renta individual, buscando atraer nuevos residentes y mejorar su competitividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, estados con tasas impositivas elevadas —como California, Nueva York e Illinois— ya registran una salida notoria de residentes y negocios, fenómeno respaldado por datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) citados por FOX Business.

Los destinos preferidos de quienes migran incluyen a Florida y Texas, territorios percibidos como fiscalmente más favorables y que han capitalizado la tendencia mediante políticas de bajo o nulo impuesto sobre la renta individual.

La consecuencia directa de estas estrategias divergentes es que los electores deberán sopesar modelos que, en un extremo, buscan imponer gravámenes significativos a los grandes patrimonios —como el proyecto de $4,4 billones propuesto por los legisladores progresistas Bernie Sanders y Ro Khanna— y, en el otro, movimientos populares para reducir o eliminar impuestos sobre la propiedad y sobre la renta.

Esta confrontación de políticas fiscales ocurre en un contexto de demandas presupuestarias crecientes y presiones políticas que instan a los legisladores estatales a experimentar con nuevas vías de recaudación.

El senior fellow de la Tax Foundation, Jared Walczak, advirtió a FOX Business sobre los posibles efectos adversos de imponer mayores impuestos a los más ricos: “Tienen otros lugares adonde ir. Puede ser finalmente contraproducente si lo que se busca es financiar ciertos programas a determinados niveles.”

Su declaración pone de relieve el dilema de los estados para evitar la fuga de capitales mientras intentan mantener servicios públicos esenciales y responder a las demandas sociales.

El plan de $4,4 billones de Bernie Sanders y Ro Khanna impulsa el debate sobre gravar los grandes patrimonios y sus eventuales efectos en la economía (REUTERS/Ryan Murphy)

Este año electoral también se ve marcado por el creciente malestar de quienes consideran que la revalorización de las propiedades ha elevado en exceso los impuestos inmobiliarios en varias regiones.

Esto explica la proliferación de propuestas y consultas impulsadas por ciudadanos que demandan alivio fiscal y exigen a los legisladores estatales alternativas para obtener ingresos sin recurrir a gravar aún más la propiedad inmobiliaria.

El fenómeno es especialmente notorio en áreas metropolitanas de alto valor, donde el impuesto a la propiedad representa una carga significativa en los presupuestos familiares.

La eliminación de impuestos generales o ingresos para aliviar a los contribuyentes supone un desafío técnico y político para los estados, obligando a redefinir el origen de los fondos necesarios para sostener servicios centrales y cumplir con obligaciones presupuestarias, sin erosionar la base económica.

Los analistas advierten que el reemplazo de fuentes tributarias tradicionales requiere un diseño cuidadoso para evitar déficits y asegurar la continuidad de programas esenciales en educación, salud y seguridad.

La brecha entre los denominados estados rojos y azules —territorios con gobiernos de orientación republicana y demócrata, respectivamente— se amplía en este enfrentamiento sobre el futuro de la política tributaria.

El alza del impuesto a la propiedad genera descontento en áreas metropolitanas de alto valor y motiva demandas ciudadanas de alivio fiscal en varios estados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada modelo ofrece riesgos y oportunidades, en un contexto donde la movilidad de residentes y empresas se ha convertido en un factor determinante de las decisiones estatales, según los datos y análisis de FOX Business.

La competencia fiscal entre estados ha adquirido así un papel central en la disputa electoral, anticipando cambios estructurales en la forma en que los estados de Estados Unidos financian sus operaciones y servicios públicos.