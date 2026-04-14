Cierres, desvíos y fútbol: Nueva York transforma su movilidad y Penn Station adapta su operación por el Mundial

La estación Penn de Nueva York cerrará parcialmente sus accesos antes de cada partido del Mundial 2026 para gestionar el flujo de aficionados al MetLife Stadium (REUTERS/Jeenah Moon)

Los viajeros habituales de NJ Transit en la ciudad de Nueva York deberán afrontar restricciones extraordinarias durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a que la estación Penn implementará un cierre parcial de accesos durante cuatro horas antes de cada uno de los ocho partidos programados en el MetLife Stadium en junio y julio.

Esta decisión, orientada a controlar el flujo de aficionados que se desplacen hacia el estadio, alterará la rutina diaria de miles de usuarios, especialmente quienes dependen de los trenes para regresar a Nueva Jersey en días laborables.

Así lo informó un reportaje exclusivo de NorthJersey.com citado por el portal Secret NYC. La particularidad de esta medida radica en que, a diferencia de otras afectaciones previas en el servicio ferroviario metropolitano, el cierre parcial coincidirá con horas pico de tránsito.

Cuatro de los ocho encuentros tendrán lugar entre semana, incluido el lunes 22 de junio, en el horario de 16:00 a 20:00, franja de máxima congestión para quienes regresan del trabajo.

Según Secret NYC, los accesos principales de la estación Penn en las calles 32 y 33 sobre la Séptima Avenida se transformarán en puntos de control de boletos: solo podrán ingresar quienes porten entradas verificadas para los partidos del Mundial.

Solo los poseedores de boletos verificados podrán acceder a la estación Penn por las entradas principales en las calles 32 y 33 durante las cuatro horas previas a los partidos (REUTERS/Jeenah Moon)

Durante estos intervalos, los pasajeros de NJ Transit no podrán abordar trenes hacia Nueva Jersey desde la estación Penn.

Como alternativa, los poseedores de boletos serán transportados directamente a Secaucus Junction, donde podrán hacer transbordo a trenes especiales con destino al estadio.

Una vez que termine cada partido, las formaciones llegarán vacías a Secaucus y trasladarán exclusivamente a los asistentes de regreso a la ciudad para optimizar el retorno y reducir la presión sobre el sistema ferroviario regular.

El cierre parcial de la estación Penn no solo impactará la movilidad de los aficionados, sino que también complicará el desplazamiento de miles de trabajadores y residentes que utilizan NJ Transit como parte fundamental de su rutina.

Secret NYC advierte que la reducción del estacionamiento en el MetLife Stadium durante el torneo incrementará la demanda de transporte público, con una mayor afluencia en los accesos alternativos y vestíbulos abiertos.

La reducción del estacionamiento en MetLife Stadium incrementará la demanda de transporte público y complicará aún más la movilidad urbana en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

Aunque los servicios de Amtrak y Long Island Rail Road (LIRR) se mantendrán normales, los viajeros habituales deberán utilizar entradas secundarias para evitar la congestión derivada del evento.

Alternativas de movilidad y respuesta de las autoridades

La MTA ha confirmado que el vestíbulo del LIRR y las estaciones de metro permanecerán abiertos y operativos durante las jornadas afectadas, lo que permitirá cierta movilidad a los usuarios regulares.

Se prevén, de todos modos, atascos y desplazamientos más lentos por el volumen de personas que deberán adoptar rutas alternativas y modificar sus horarios habituales de viaje.

El comité organizador de la Copa Mundial aún no ha publicado los horarios finales de los partidos, pero Secret NYC recomienda a los usuarios consultar las alertas oficiales de la MTA y NJ Transit, así como considerar estrategias personales como trabajar desde casa o planificar rutas alternativas para mitigar molestias.

El impacto sobre la comunidad ya se refleja en foros y redes sociales, donde usuarios califican la medida como una “pesadilla logística” e incluso como “desastrosa”, según recoge Secret NYC.

Las restricciones de NJ Transit durante la Copa Mundial afectarán a miles de usuarios diarios, al coincidir con horarios pico de la jornada laboral (REUTERS/Jeenah Moon)

La coincidencia de las restricciones con los momentos de mayor flujo laboral amplifica la preocupación de quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos cotidianos, especialmente en un entorno tan transitado como la estación Penn.

Fechas críticas y alcance de las restricciones

Entre las fechas destacadas por la organización, el cierre parcial de la estación Penn sobresale no solo por su repercusión entre los asistentes a la Copa Mundial, sino también por la alteración al esquema habitual de movilidad urbana en uno de los nodos ferroviarios más relevantes del hemisferio norte.

El uso intensivo del transporte público, impulsado por la reducción de estacionamiento disponible en el MetLife Stadium, incrementará la presión sobre la red ferroviaria y los accesos alternativos a la estación.

Las autoridades han insistido en que la colaboración de los usuarios será clave para evitar colapsos y que los servicios de información inmediata estarán activos durante el torneo.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los comunicados oficiales y anticipar sus desplazamientos en la medida de lo posible.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar alertas oficiales de NJ Transit y la MTA y anticipar sus viajes para evitar colapsos en la estación Penn durante la Copa Mundial (REUTERS/Brendan McDermid)