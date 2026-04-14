La estrella de ‘Harry Potter’, Jessie Cave, anuncia su compromiso con Alfie Brown tras 12 años de relación

Jessie Cave y Alfie Brown oficializan su compromiso tras una larga relación. (Instagram)

Jessie Cave anunció su compromiso con Alfie Brown, a través de una publicación compartida el domingo 12 de abril en su cuenta de Instagram.

La pareja, que mantiene una relación desde hace 12 años y tiene cuatro hijos en común, difundió la noticia acompañada de imágenes en las que aparece el anillo de compromiso.

“12 años y 4 hijos después… ¡Esto se está poniendo serio!”, escribió. En una de las fotografías, la actriz aparece junto al comediante en una cama, mientras muestra su mano con un anillo de oro.

Además, compartió en sus historias una imagen en primer plano de la joya, acompañada de la canción “Chapel of Love” de The Dixie Cups.

Jessie Cave presumió el anillo que Alfie Brown le dio. (Instagram)

Cave y Brown son además coprotagonistas del pódcast Before We Break Up Again, en el que han abordado distintos aspectos de su vida en pareja y su dinámica familiar. La pareja tiene cuatro hijos: Donnie, de 11 años; Margot, de 9 años; Abraham, de 5 años; y Becker, de 3 años.

La actriz, conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha compartido de forma frecuente fragmentos de su vida personal en redes sociales, incluyendo actividades cotidianas, celebraciones familiares y cambios recientes en su entorno doméstico.

En una publicación de Año Nuevo, Jessie Cave describió el año 2025 como un periodo “difícil pero hermoso”, en el contexto de varios cambios familiares.

“Nos mudamos de un pequeño piso en Londres, donde he vivido toda mi vida, a Liverpool, mi nuevo hogar. Los niños empezaron en nuevas escuelas. Todos tuvimos que adaptarnos a no vivir básicamente en una sola habitación y a no saber lo que todos los demás estaban haciendo cada segundo del día (he encontrado este cambio el más difícil)”, detalló.

Jessie Cave destacó cómo fue su mudanza a Londres con toda su familia. (Instagram)

También indicó que el proceso de renovación de la vivienda incluyó errores y trabajos pendientes, aunque describió el resultado como un espacio funcional para la familia.

Jessie Cave añadió que la creación del pódcast con Alfie Brown es como un espacio de conversación dentro de la pareja. En sus palabras, el proyecto “ha funcionado un poco como terapia de pareja” y ha servido como un recordatorio de intereses personales más allá de la maternidad y la crianza de los hijos.

La pareja celebró recientemente 12 años de relación el 15 de enero, fecha que Cave conmemoró con la publicación de una serie de fotografías que muestran distintos momentos de su vida en común.

En la descripción de ese post escribió: “Hoy hace doce años desde que me quedé embarazada en nuestra ‘cita de una noche’”, en referencia al inicio de su relación.

Jessie Cave celebró su aniversario número 12 con Alfie Brown. (Instagram)

Desde su participación en la franquicia de Harry Potter, Jessie Cave ha desarrollado una carrera en producciones televisivas del Reino Unido. Ha aparecido en series como Trollied, Miss Scarlett y Buffering.

En el ámbito cinematográfico, también formó parte del reparto de la película de 2025 The Thing with Feathers, junto a actores como Benedict Cumberbatch y Sam Spruell.