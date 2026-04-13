Scarlett Johansson reflexiona sobre la sexualización en sus inicios en Hollywood: “Fue un momento realmente duro”

Scarlett Johansson recordó la presión sobre su imagen que tuvo que enfrentar al inicio de su carrera en Hollywood. (REUTERS/Carlos Osorio)

Scarlett Johansson reflexionó sobre su experiencia en la industria del entretenimiento durante los años 2000, al señalar que el periodo en el que inició su vida adulta en el ojo público estuvo marcado por una fuerte presión hacia la imagen de las mujeres jóvenes.

Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el programa CBS Sunday Morning, en la que también habló sobre su trayectoria profesional y su marca de cuidado de la piel, The Outset.

Durante la conversación, la artista se refirió al contexto mediático de la época y a la forma en que era evaluada la apariencia de las actrices jóvenes.

“Creo que crecer en la industria del entretenimiento y tener veintitantos años a principios de los 2000, siendo una mujer de 20 años en el centro de la atención pública en esa época, en general fue un momento realmente duro”, dijo.

Scarlett Johansson aseguró que la atención mediática que recibió siendo tan joven fue difícil de sobrellevar. (REUTERS/Daniel Cole)

En esa misma línea, añadió que “las mujeres eran desmenuzadas por su apariencia de una forma que era socialmente aceptable en ese momento, y fue difícil”.

La actriz explicó además que las condiciones profesionales de ese periodo limitaban las oportunidades disponibles para mujeres de su edad en la industria cinematográfica.

“Había mucha presión sobre la apariencia de las mujeres y lo que se ofrecía en ese momento para mujeres de mi edad, en cuanto a papeles o oportunidades de actuación, era mucho más limitado que ahora”, expresó.

Scarlett Johansson aseveró que las mujeres jóvenes recibían mucha presión en Hollywood por mantener su belleza. (Captura de video)

Johansson inició su carrera siendo niña, con una aparición en el programa de televisión Late Night with Conan O’Brien en 1994, y posteriormente participó en distintas producciones cinematográficas durante su infancia y adolescencia.

Su reconocimiento internacional llegó en 2003 con la película Lost in Translation, dirigida por Sofia Coppola, en la que actuó junto a Bill Murray.

En la entrevista, Scarlett Johansson también afirmó que “las actrices jóvenes quedaban realmente encasilladas”.

Asimismo, explicó que era común recibir papeles asociados a estereotipos como “la otra mujer, la amante secundaria o la bomba sexual” por lo que se dificultaba explorar otros tipos de personajes y registros interpretativos.

“Ese era un arquetipo que abundaba cuando yo tenía esa edad. Era complicado salir de eso porque había muchas más cosas que yo quería hacer”, indicó.

Scarlett Johansson recordó que se le dificultaba encontrar papeles retadores debido a la sexualización. (REUTERS/Carlos Osorio)

Como alternativa en ese momento, Scarlett mencionó su trabajo en el teatro: “Descubrí que hacer teatro en Nueva York era una gran manera de trabajar otros registros y salir de ese patrón”.

Johansson ya había abordado anteriormente la forma en que fue percibida en su juventud dentro de la industria. En una entrevista de 2022 en el pódcast Armchair Expert, señaló que fue objeto de una sexualización temprana.

“El camino no es largo en ese sentido, y fue aterrador en ese momento. Atribuí gran parte de eso al hecho de que la gente pensaba que yo era mucho, mucho mayor de lo que realmente era”, expresó.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Scarlett Johansson ha participado en producciones de distintos géneros y ha mantenido una presencia constante en la industria del cine.

Scarlett Johansson tiene más de dos décadas de experienia en Hollywood. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Entre sus trabajos recientes se incluyen la película Jurassic World: Rebirth y el proyecto dirigido por Wes Anderson, The Phoenician Scheme.

La actriz continuará su participación en nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos la película animada Ray Gunn, en la que prestará su voz, así como una nueva entrega de la franquicia The Exorcist, actualmente en fase de producción.