45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social

Una mujer iraní muestra su teléfono móvil durante un bloqueo nacional de internet. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Irán enfrenta una casi total desconexión de internet que se ha prolongado por siete semanas, una medida que el régimen justifica por motivos de seguridad nacional. Activistas y sectores económicos denuncian que la restricción vulnera los derechos de los ciudadanos y agrava la crisis económica del país.

Desde el inicio del apagón, la población de más de 90 millones de habitantes tiene acceso únicamente a una red nacional limitada y bajo vigilancia estricta, según organizaciones de derechos digitales. El gobierno implementó esta medida tras la guerra de 12 días del año pasado con Estados Unidos e Israel, siendo el tercer corte masivo en el país desde ese conflicto.

De acuerdo con el diario financiero Donya-e-Eqtesad, el bloqueo ya ha supuesto una pérdida de aproximadamente 1.300 millones de dólares (USD) para la economía iraní. Khabar Online citó a Hamidreza Ahmadi, miembro de la Asociación de Comercio Electrónico de Irán, quien advirtió que hasta 10 millones de personas podrían ver afectados sus medios de vida debido a la falta de conectividad.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en un edificio de Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El corte de internet en Irán ha causado graves perjuicios a pequeñas empresas, el comercio electrónico y la vida académica. Digital rights activists informan que mientras la mayoría de los ciudadanos permanece desconectada del resto del mundo, una minoría privilegiada —funcionarios y aliados del régimen— mantiene acceso a través de mecanismos conocidos como “whitelisting”. Esta segmentación permite que ciertos sectores continúen operando, mientras la población general enfrenta obstáculos para acceder a servicios globales.

El grupo de vigilancia digital NetBlocks denunció que, tras 45 días de restricciones, “figuras del régimen y personas incluidas en la lista blanca publican libremente en redes sociales mientras silencian a una población de 90 millones a la que dicen servir”. Este enfoque, según los críticos, otorga conectividad a quienes tienen vínculos políticos o pueden costear servicios alternativos.

Durante el corte, algunos iraníes han logrado conectarse mediante redes privadas virtuales (VPN), aunque a precios elevados. Usuarios en redes sociales han solicitado al gobierno que reestablezca el acceso abierto. Pedram Soltani, empresario iraní, exigió públicamente: “¡Restauren el internet! Ahora mismo. Las pequeñas empresas están colapsando”.

Se muestra un error de Internet en una computadora portátil en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El asesor del Ministerio de Comunicaciones, Mohammad Hafez Hakami, declaró en video que la reconexión progresiva se realizará, justificando el apagón como parte de una “fenómeno muy complejo y relacionado con la seguridad”. No obstante, el anuncio de un nuevo servicio de internet internacional llamado “Internet Pro”, solo disponible para quienes reciben aprobación estatal, ha generado burlas e indignación en medios como el periódico reformista Shargh.

La socióloga Javadi Yeganeh, de la Universidad de Teherán, calificó las restricciones como “discriminatorias y humillantes”, señalando que mientras la mayoría está excluida, “una parte de la sociedad tiene acceso libre a internet”, particularmente quienes trabajan en áreas que deberían ser más restringidas por razones de seguridad.

La situación en Irán, donde la crisis económica se profundiza debido a la mala gestión gubernamental, la corrupción, las sanciones internacionales y la devaluación de la moneda, se complica aún más con el aislamiento digital forzado, según activistas de derechos humanos y expertos económicos.