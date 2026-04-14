Britney Spears y el seguimiento clave para su proceso de recuperación tras la rehabilitación

Britney Spears debe tener un plan para cuando salga de rehabilitación para mantener su estabilidad. (REUTERS/Danny Moloshok)

Britney Spears se encuentra en un proceso de tratamiento tras haber ingresado voluntariamente a un centro de rehabilitación, luego de una detención por presunto manejo bajo los efectos del alcohol ocurrida el 4 de marzo.

En ese contexto, distintos especialistas han señalado la importancia de establecer un plan estructurado posterior al tratamiento para acompañar su recuperación.

El fundador de Carrara Treatment, Richard Taite, señaló en declaraciones a Page Six que la salida de un centro de rehabilitación sin una estructura definida puede afectar el proceso de recuperación.

“Un plan post-tratamiento sólido significa terapia continua, rendición de cuentas y un entorno controlado que apoye la recuperación temprana. Si esa parte no se toma en serio, incluso un buen tratamiento no se sostiene”, afirmó.

Britney Spears deberá tener un plan estructurado tras salir de rehabilitación. (REUTERS/Eduardo Muñoz/)

Taite explicó que el ingreso a rehabilitación representa únicamente una primera fase dentro de un proceso más amplio, de acuerdo con él, “mantener a la persona con apoyo después de que sale es lo que realmente determina el resultado”.

Según el especialista, los planes de recuperación deben adaptarse a cada caso particular, por lo que que es necesario identificar los factores que influyen en el comportamiento del paciente y ajustar el enfoque clínico en función de su evolución.

“El tratamiento tiene que estar construido alrededor de la persona, no al revés. El buen tratamiento no es estático, evoluciona a medida que el paciente cambia”, indicó.

Sobre su proceso legal por conducir bajo los efectos del alcohol, la artista, de 44 años, deberá comparecer ante un tribunal el 4 de mayo. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la intérprete habría manifestado sentimientos de vergüenza y preocupación tras el incidente, interpretándolo como un llamado de atención.

Britney Spears está avergonzada tras ser arrestada a principios de marzo. (Jordan Strauss/Invision/AP)

En paralelo, la abogada especializada en entretenimiento Lisa Bonner señaló que la decisión de la artista de ingresar a rehabilitación podría tener implicaciones en el ámbito judicial.

Bonner indicó que este tipo de decisiones puede influir en la valoración del caso por parte de la fiscalía o del tribunal. “Podría influir en los fiscales y en la corte para evitar una sanción más severa”, afirmó.

Agregó que, en caso de mantenerse el proceso de tratamiento, podría abrirse la posibilidad de un enfoque centrado en la rehabilitación en lugar de una pena de cárcel, dependiendo de los cargos finales.

El 4 de marzo, Britney Spears fue detenida por las autoridades tras observarse que conducía de manera irregular, con movimientos entre carriles.

Durante la intervención policial, se habría encontrado una sustancia no identificada en su vehículo, y se informó que la cantante podría haber estado bajo la influencia de alcohol y drogas en el momento del arresto. Posteriormente, fue liberada al día siguiente por las autoridades del condado de Ventura.

Britney Spears estaba bajo la influencia del alcohol y drogas al momento de su arresto. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Tras el incidente, la artista ha mantenido actividad en redes sociales, donde ha compartido mensajes personales y momentos con su familia.

En una publicación reciente, expresó agradecimiento por el apoyo recibido y destacó la importancia del tiempo con sus seres cercanos. “Gracias a todos por vuestro apoyo… ¡pasar tiempo con la familia y los amigos es una gran bendición!”, escribió.