El extraño gesto oculto de Robert Pattinson en “Crepúsculo” que nadie notó durante años

Robert Pattinson reflexiona sobre su interpretación de Edward Cullen en la saga “Crepúsculo”

En una reciente entrevista con Vogue, Robert Pattinson sorprendió al revelar una decisión interpretativa inusual que tomó en “Crepúsculo” y que solo notó cerca de 20 años después.

El actor, conocido por su papel de Edward Cullen, reflexionó con ironía sobre el nivel de seriedad con el que abordó al personaje y describió esa acción como un detalle que pasó inadvertido, según informó PEOPLE.

Pattinson contó que durante el rodaje de la película en 2008, hizo un gesto peculiar en su primera aparición en la cafetería: apoyó los dedos índice y medio de ambas manos sobre la mesa para sentarse.

Señaló que creía que este movimiento realzaba el carácter sobrenatural de Edward Cullen, aunque, visto en retrospectiva, le resulta extraño y divertido. El actor explicó que fue consciente de esta elección solo hace poco tiempo, redescubriéndola al revisar la escena años después.

El actor británico analiza la seriedad con la que abordó su papel en la popular franquicia vampírica

Reflexiones sobre la interpretación y el tono serio de Crepúsculo

Pattinson indicó que tanto él como el resto del reparto abordaron la saga con una seriedad absoluta. Comentó a Vogue, según recogió el medio citado, que hoy no cree que pudiera repetir la interpretación con la misma intensidad: “Realmente amé esa película. Creo que haría exactamente lo mismo, pero sinceramente, no creo que pudiera repetir la interpretación ahora”.

El actor destacó la ausencia total de ironía o parodia durante la grabación, lo que otorgó a la historia de vampiros un tono inesperadamente realista. Subrayó que no hubo guiños al público, algo poco usual en relatos de este tipo, y manifestó que, al comparar su técnica actual con la de entonces, siente nostalgia por la convicción y entrega de su versión más joven.

Pattinson señaló que envidiaría la capacidad de sumergirse tan profundamente en un personaje, una actitud que definió como parte esencial de esa etapa de su carrera.

La saga “Crepúsculo” sigue generando conversación y nostalgia entre seguidores y protagonistas

El legado insólito e impacto cultural de la saga vampírica

Durante una entrevista publicada por The Independent, mencionó que, aunque la experiencia de filmar la saga resultó desafiante en muchos sentidos, valoraba la familiaridad que sentía al reencontrarse con el equipo en cada película.

“Es como el primer día de escuela cada vez que empiezas”, afirmó el actor, aludiendo a la sensación de rutina y cercanía que se formó entre los miembros del reparto y la producción a lo largo de los años.

El intérprete ha reflexionado sobre el argumento poco convencional de “Crepúsculo”, una saga que muestra a un vampiro enamorado de una humana —personaje interpretado por Kristen Stewart— en un triángulo amoroso con un hombre lobo, encarnado por Taylor Lautner.

Según declaraciones previas recogidas por el medio, el actor considera que el contraste entre la atmósfera romántica y los elementos sobrenaturales definió el éxito global inesperado de la película.

“Crepúsculo” trascendió fronteras gracias a la seriedad y convicción de sus protagonistas

Pattinson diferenció la trama de “Crepúsculo” de historias románticas tradicionales como “The Notebook”, explicando que, si bien hay momentos románticos, el trasfondo presenta inquietudes y tensiones inusuales. “Twilight trata de un joven que encuentra a la única chica con la que quiere estar, y además quiere beber su sangre”, expresó, resaltando la complejidad y originalidad de la narrativa.

El actor reconoció que mantenerse ajeno a la ironía permitió que la saga de vampiros trascendiera fronteras y conectara con el público de manera singular. Años después del estreno, la respuesta entusiasta de los fanáticos sigue sorprendiendo a Pattinson, quien admite que desde la promoción inicial ya consideraba la historia extraña.

Aunque la popularidad de “Crepúsculo” sigue vigente y su papel en la cultura pop es relevante, el actor mira hacia atrás consciente de las particularidades que hicieron único el fenómeno. A su juicio, el éxito radica en cómo un relato insólito tratado con total seriedad puede marcar a toda una generación, superando las expectativas de sus propios protagonistas.