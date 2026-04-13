El Rooftop Cinema Club debutará en Chicago con una apertura oficial durante el verano

La llegada de Rooftop Cinema Club a Chicago marca el primer local de la cadena internacional dedicada a cine al aire libre en la ciudad. Foto: Instagram @rooftop_cinema_club_

La cadena internacional Rooftop Cinema Club confirmó su desembarco en Chicago con una propuesta de cine al aire libre en el corazón de Fulton Market, una de las zonas más relevantes de la ciudad.

Cuándo será el Rooftop Cinema Club

La experiencia, que fusiona proyecciones cinematográficas con una ambientación en una terraza, comenzará el jueves 26 de mayo en la azotea del Hotel Emily, de acuerdo con información publicada por la revista especializada en ocio Time Out.

El nuevo espacio se ubicará en la terraza del quinto piso del Hotel Emily (311 N Morgan St), donde el público podrá acceder a funciones en una atmósfera pensada para el entretenimiento social.

Según el reporte de la revista especializada en ocio Time Out, la propuesta incluye decoración tropical, juegos al aire libre, sillones y sofás de dos plazas, pantallas LED de última generación y auriculares inalámbricos individuales.

La cadena internacional Rooftop Cinema Club confirmó su desembarco en Chicago con una propuesta de cine al aire libre en el corazón de Fulton Market. Foto: Instagram @rooftop_cinema_club_

Además, los asistentes contarán con una oferta gastronómica variada que abarca cerveza, vino, granizados con alcohol y aperitivos, junto a una carta de cócteles creada especialmente por el coctelero residente del hotel Gerry Cottle.

Gerry Cottle, fundador de la compañía y responsable de su expansión internacional desde 2011, declaró a Time Out que el objetivo es “ser más que una simple película: somos toda una noche de diversión”.

Sobre la dinámica de la experiencia, el empresario aconsejó: “Llegar temprano, pide comida y bebidas, juega y prepárate para relajarte y ver una película al atardecer”, recomendó Cottle, según la misma publicación.

La propuesta y su experiencia

Rooftop Cinema Club eligió Chicago tras varios años de desarrollo del proyecto, que incluyó un intento previo de apertura en el hotel DoubleTree by Hilton, en el centro de la ciudad, en 2016.

Esa iniciativa no prosperó, por lo que este debut en el Hotel Emily marca la primera sede estable en la ciudad. La cadena ya opera en otras grandes ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Diego, donde ha consolidado su modelo de entretenimiento basado en cine inmersivo al aire libre.

La propuesta se apoya en una selección de películas. Según informó la revista especializada en ocio Time Out, aunque el programa completo todavía no fue publicado, la cartelera inaugural incluirá la proyección de Ferris Bueller’s Day Off y otras películas ambientadas en Chicago, como The Breakfast Club y The Blues Brothers durante el fin de semana de estreno.

La oferta continuará con una programación variada, que abarcará clásicos, filmes de culto y estrenos recientes, organizados en varias funciones diarias.

Con la llegada del verano, Rooftop Cinema Club sumará ciclos temáticos y actividades especiales. Entre las iniciativas planificadas se encuentra el Mes del Orgullo, en el que se proyectará But I’m a Cheerleader, y la celebración del 4 de julio, con funciones de Grease e Independence Day.

Además, según adelantó la revista especializada en ocio Time Out, el teatro ofrecerá funciones con subtítulos, sesiones de karaoke y otros eventos interactivos.

La programación inaugural y actividades

El formato de la experiencia permite que los asistentes disfruten de la película al aire libre, con la ciudad de Chicago como telón de fondo y el skyline visible desde la terraza.

Según la información de la revista especializada en ocio Time Out, la ambientación y el servicio buscan generar un ambiente relajado y social, donde cada espectador puede elegir entre distintos tipos de asientos y acceder a opciones gastronómicas durante toda la función.

El acceso a las proyecciones será mediante entradas que, según comunicó Rooftop Cinema Club, tendrán un valor de entre USD 20 y USD 30. La venta se habilitará el 3 de mayo a través del sitio oficial del Rooftop Cinema Club, y se prevé una alta demanda para las primeras funciones, especialmente por el atractivo de las películas elegidas para el debut.

La apertura del Rooftop Cinema Club en Chicago representa una nueva alternativa para el entretenimiento urbano, con una propuesta que combina cine, gastronomía y actividades sociales en un entorno abierto. El ciclo de funciones en la azotea del Hotel Emily, en pleno Fulton Market, se integra a la agenda cultural local para la temporada primavera-verano de 2026.