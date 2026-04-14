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Descubre cómo usar el modo escritorio de Android para trabajar como en una computadora

Para usar la modalidad PC, primero debes habilitar las opciones para desarrolladores en el menú de ajustes de Android

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modo escritorio - Android - celulares - tecnología - 13 de abril
El modo escritorio de Android permite abrir varias aplicaciones, redimensionar y mover ventanas libremente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Android ha dado un paso adelante en su versatilidad incorporando el modo escritorio, una función que permite transformar ciertos dispositivos, como los Pixel más recientes, en auténticas estaciones de trabajo similares a un PC.

Aunque esta opción está disponible de forma limitada, ofrece una experiencia similar a la de sistemas operativos como Windows, Linux o macOS, permitiendo abrir, mover y redimensionar aplicaciones en ventanas independientes y aprovechar el hardware del móvil en un entorno de productividad más tradicional.

Cómo activar y configurar el modo escritorio en Android

Para utilizar el modo escritorio, es necesario activar primero las opciones para desarrolladores en el menú de ajustes de Android. Dentro de este apartado, se encuentra la función específica de escritorio, que al habilitarse requiere reiniciar el dispositivo.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
El modo escritorio de Android ofrece una experiencia muy cercana a la de un PC convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez hecho esto, basta con conectar el teléfono a un monitor externo mediante un cable USB-C a HDMI o Micro HDMI. Al detectar la pantalla, el sistema ofrece la posibilidad de elegir entre proyectar el contenido habitual o activar el modo escritorio, que convierte el móvil en un entorno de trabajo híbrido.

En este modo, el usuario encontrará un escritorio con barra de tareas, acceso rápido a aplicaciones ancladas y menús para notificaciones y ajustes. El uso de teclado y ratón, conectados por Bluetooth, permite interactuar de forma cómoda y eficaz, abriendo y gestionando aplicaciones nativas del móvil como si se estuviera en un ordenador.

Experiencia de uso: ventajas y limitaciones del modo escritorio de Android

El modo escritorio de Android ofrece una experiencia muy cercana a la de un PC convencional. Permite abrir varias aplicaciones, redimensionar y mover ventanas libremente, y aprovechar la multitarea en un entorno visualmente familiar. El acceso a apps nativas, como mensajería o redes sociales, resulta inmediato y no requiere recurrir a versiones web.

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El uso de teclado y ratón, conectados por Bluetooth, permite interactuar de forma cómoda y eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, existen algunas diferencias respecto a los sistemas operativos de escritorio tradicionales. Por ejemplo, la gestión de archivos y carpetas no es tan avanzada, ya que Android nunca se concibió como una plataforma centrada en el manejo de archivos.

Del mismo modo, el uso de una terminal o consola de comandos requiere pasos adicionales. A pesar de estos detalles, el modo escritorio permite ejecutar aplicaciones más complejas, como editores de imágenes o juegos compatibles con teclado y ratón, ampliando el abanico de posibilidades para el usuario.

En definitiva, el modo escritorio de Android representa un avance notable en la convergencia entre dispositivos móviles y ordenadores, permitiendo trabajar, crear y entretenerse con una flexibilidad que hasta hace poco parecía lejana. Aunque no sustituye por completo a un portátil, ofrece una alternativa práctica y potente para quienes buscan productividad en cualquier lugar.

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El modo escritorio permite trabajar, crear y entretenerse con una flexibilidad que hasta hace poco parecía lejana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo lo que puedes hacer con el modo escritorio de los teléfonos Google Pixel

El modo escritorio en los teléfonos Google Pixel transforma el dispositivo en una experiencia similar a la de una computadora al conectarlo a un monitor externo o televisor. Esta función adapta la interfaz del celular para aprovechar al máximo la pantalla grande, facilitando el uso de aplicaciones y herramientas en un entorno más cómodo y versátil.

Entre los principales beneficios del modo escritorio se encuentra su utilidad para la productividad. Al conectar un teclado y un ratón, ya sea mediante Bluetooth o con un adaptador, el Pixel permite redactar documentos, gestionar correos electrónicos y utilizar hojas de cálculo, convirtiendo el teléfono en una auténtica oficina portátil con la practicidad de una laptop.

Otra característica destacada es la capacidad de realizar verdadera multitarea. En este modo, puedes abrir varias aplicaciones al mismo tiempo en ventanas flotantes, redimensionarlas, maximizar o minimizar cada una, y trabajar con ellas de forma similar a como lo harías en un sistema operativo de escritorio como Windows o macOS.

Pixel 8 Pro y Pixel Watch 2. REUTERS/Caitlin Ochs
Pixel 8 Pro y Pixel Watch 2. REUTERS/Caitlin Ochs

Así, resulta posible ver un video en YouTube, responder mensajes en WhatsApp y navegar en Internet simultáneamente sin restricciones.

El modo escritorio también resulta ideal para el consumo de contenido multimedia. Es perfecto para reproducir películas, series o mostrar fotos y videos familiares en la televisión de un hotel o en casa de amigos, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales como Chromecast.

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