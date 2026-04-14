Estados Unidos

El alcalde Zohran Mamdani anuncia apertura de cinco supermercados municipales en Nueva York

La iniciativa contempla la instalación de una tienda en cada condado, priorizando el acceso a productos esenciales a un menor costo, con la primera sucursal en East Harlem y una inversión inicial de USD 30 millones

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El gobierno de Nueva York impulsa la apertura de supermercados bajo gestión municipal para mejorar el acceso a productos esenciales en los cinco condados (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
El gobierno de Nueva York impulsa la apertura de supermercados bajo gestión municipal para mejorar el acceso a productos esenciales en los cinco condados (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una iniciativa sin precedentes en la ciudad: la apertura de cinco supermercados municipales, uno en cada condado, con el objetivo de ofrecer productos básicos a precios más bajos.

El anuncio se realizó durante un acto público en Queens que marcó los primeros 100 días de su gestión. Según informó Telemundo 47 NY, el plan pretende aliviar el impacto de la inflación y facilitar el acceso de las familias neoyorquinas a alimentos frescos y saludables.

La primera tienda estará ubicada en La Marqueta, en East Harlem, un mercado emblemático fundado en 1936 y con fuerte presencia en la comunidad latina. El alcalde Mamdani subrayó que la elección de este espacio responde tanto a su valor simbólico como a la necesidad de atender a barrios con mayor inseguridad alimentaria.

En palabras del mandatario, la red municipal permitirá que “los residentes puedan hacer la compra sin que sea un problema”.

Primer plano de un letrero rectangular rojo con la frase "LA MARQUETA" en letras blancas grandes y un logo de dos figuras estilizadas
El tradicional mercado de East Harlem será el primer escenario de la iniciativa, integrando su historia con una propuesta de innovación social y alimentaria (Telemundo 47)

Inversión y modelo de gestión

Para poner en marcha el proyecto, la ciudad destinará una inversión inicial de 30 millones de dólares a la remodelación y modernización del local, de acuerdo a lo publicado por The Takeout.

Si bien el espacio pertenece a la ciudad, la adecuación requerirá obras que podrían demorar la apertura. El cronograma oficial prevé que la primera sucursal abra sus puertas a fines de 2027, mientras que el resto de los supermercados estarían en funcionamiento antes de que termine el primer mandato de Mamdani, en 2029.

La gestión de estos supermercados quedará a cargo de operadores privados seleccionados por concurso público, pero bajo supervisión y regulación directa del municipio, especialmente en lo relativo a los precios y el abastecimiento.

Según explicó el alcalde a The Takeout, el modelo se inspira en los comisariatos militares de Estados Unidos, donde los productos se venden con márgenes mínimos respecto al costo mayorista.

Aún no se publicaron detalles sobre el mecanismo de fijación de precios ni sobre el proceso de selección de los operadores, aunque la administración remarcó la intención de garantizar transparencia y eficiencia.

Clientes y personal en un departamento de quesos de supermercado, con estantes llenos de quesos, yogures y productos lácteos
En una ciudad donde los costos de comestibles superan la media nacional, el modelo municipal busca ofrecer alternativas reales frente a la suba sostenida de los alimentos (Reuters)

Promesas de precios bajos, debate público y otras medidas

Durante el acto en Queens, Mamdani reiteró su promesa de campaña de garantizar precios accesibles en productos básicos. “Los huevos serán más baratos, el pan será más barato, hacer la compra ya no será un problema”, afirmó el alcalde, según recogió ABC News.

La propuesta generó reacciones en el sector privado. La Cámara de Comercio de Nueva York advirtió a CBS News que la competencia de supermercados municipales podría afectar a los comercios minoristas tradicionales y puso en duda la capacidad del gobierno para sostener precios bajos a largo plazo.

Además de la red de supermercados, el alcalde anunció la expansión del programa de contenedores de basura cubiertos a toda la ciudad para 2031. Esta medida busca eliminar las tradicionales bolsas negras y mejorar la limpieza urbana, una demanda sostenida de la ciudadanía, según informó ABC News.

La propuesta del alcalde amplía el debate sobre la intervención estatal en el mercado, sumando proyectos de limpieza urbana y transporte gratuito a su agenda (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La propuesta del alcalde amplía el debate sobre la intervención estatal en el mercado, sumando proyectos de limpieza urbana y transporte gratuito a su agenda (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Mamdani también ratificó su objetivo de avanzar hacia un sistema de autobuses más rápidos y gratuitos, aunque reconoció que la eliminación total de tarifas depende de acuerdos con el gobierno estatal y de la obtención de nuevos recursos, un aspecto sobre el que aún no se dieron precisiones.

En sus declaraciones a Telemundo 47 NY, el alcalde subrayó que su administración priorizará políticas que favorezcan a la clase trabajadora y que la creación de supermercados municipales representa un cambio profundo en la política urbana de Nueva York. El desarrollo de este plan será observado de cerca tanto por la comunidad como por los actores económicos de la ciudad.

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