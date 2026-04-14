La ciudad de Miami introduce asistente virtual de inteligencia artificial en departamento municipal

Miami moderniza servicios públicos lanzando Codebot AI, un chatbot de inteligencia artificial para el Departamento de Cumplimiento de Código

Miami dio un paso adelante en la modernización de sus servicios municipales con el lanzamiento de Codebot AI, un chatbot de inteligencia artificial diseñado para el Departamento de Cumplimiento de Código. Esta nueva herramienta digital busca transformar la atención ciudadana, permitiendo a residentes y negocios acceder a información oficial en tiempo real y resolver sus dudas sin la necesidad de acudir físicamente a las oficinas municipales. El anuncio del lanzamiento marca un hito en la estrategia tecnológica de la ciudad, que apuesta por la eficiencia y la accesibilidad a través de soluciones digitales innovadoras.

El objetivo principal de Codebot AI es simplificar la interacción entre los usuarios y el Departamento de Código de la Ciudad de Miami. Tradicionalmente, quienes necesitaban información sobre normativas, permisos o infracciones debían enfrentarse a largas esperas o desplazamientos. Ahora, la ciudad introduce este asistente virtual como respuesta a la demanda de procesos más ágiles, permitiendo que los ciudadanos obtengan soluciones rápidas y confiables en cualquier momento del día. La digitalización del servicio responde también a la creciente necesidad de ofrecer atención personalizada y multilingüe, adaptada a la diversidad de la población local.

En cuanto a su funcionamiento, Codebot AI es un chatbot basado en inteligencia artificial generativa, integrado directamente en el portal web oficial de la Ciudad de Miami. Esta tecnología le permite simular una conversación humana, guiando al usuario mediante mensajes automatizados y respuestas precisas. El sistema ha sido diseñado para operar de manera autónoma, consultando fuentes oficiales del código municipal y ofreciendo únicamente información verificada. Al estar disponible en línea, garantiza acceso permanente y elimina la dependencia de horarios de oficina o personal presencial.

Codebot AI ofrece atención en línea 24/7 en varios idiomas, facilitando el acceso a consultas sobre normativas municipales para residentes y negocios

Entre las principales características técnicas se encuentran su interfaz amigable y su capacidad para comprender preguntas formuladas de maneras diversas. El chatbot puede interpretar consultas tanto simples como complejas, adaptando el nivel de detalle a las necesidades del usuario. Además, gracias a su infraestructura en la nube, Codebot AI asegura estabilidad, escalabilidad y protección de los datos, elementos fundamentales en la administración pública digital actual.

El alcance de Codebot AI se centra en facilitar el acceso a servicios relacionados con el cumplimiento de las normativas municipales. Para residentes y negocios, el chatbot representa un canal eficiente para resolver una amplia gama de dudas habituales. Entre sus funciones principales destaca la capacidad de responder preguntas frecuentes sobre violaciones de código, orientar sobre los procesos necesarios para tramitar permisos o inspecciones, y proporcionar información actualizada sobre cómo corregir infracciones. Por ejemplo, si un usuario recibe una notificación por basura acumulada, ruido excesivo o construcción sin autorización, Codebot AI puede indicar los pasos a seguir para subsanar la situación, evitar multas y cumplir con los requisitos exigidos.

Además, el sistema explica el procedimiento para presentar documentos, detalla las instancias donde es necesario involucrar a otros departamentos municipales y orienta sobre el tiempo estimado para la resolución de cada trámite. De esta manera, no solo se agiliza la atención, sino que se empodera al ciudadano, dándole las herramientas para actuar de forma informada y autónoma. La automatización de consultas rutinarias permite que el personal municipal se concentre en casos de mayor complejidad, optimizando así los recursos humanos y mejorando la gestión interna.

El nuevo asistente virtual permite a los usuarios resolver dudas sobre permisos, infracciones y procesos administrativos sin acudir físicamente a oficinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más sobresalientes del lanzamiento de Codebot AI es su capacidad para operar en varios idiomas. El chatbot está disponible en inglés, español y criollo haitiano, reflejando la diversidad cultural que caracteriza a Miami. Esta función multilingüe garantiza que personas de diferentes orígenes puedan acceder sin barreras al servicio, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso a la información pública. La interfaz intuitiva y el acceso a través de cualquier dispositivo con conexión a internet refuerzan la accesibilidad, permitiendo que el servicio esté al alcance de toda la comunidad sin importar horarios ni ubicación geográfica.

Entre los beneficios concretos para la comunidad, la implementación de Codebot AI supone una atención inmediata durante las 24 horas del día, reducción significativa de los tiempos de espera y mayor agilidad en la obtención de respuestas oficiales. El sistema favorece la transparencia en la gestión municipal, ya que las respuestas se basan exclusivamente en fuentes oficiales y se actualizan periódicamente. Esta digitalización contribuye también a la seguridad de los datos y a la estabilidad del servicio, aspectos valorados tanto por los usuarios como por las autoridades locales.

La herramienta forma parte de una estrategia integral de modernización digital en la Ciudad de Miami. Actualmente, Codebot AI se encuentra en fase de prueba, pero las autoridades ya prevén su expansión a otros departamentos municipales en el futuro cercano. El objetivo a largo plazo es consolidar un ecosistema de servicios digitales que eleve la eficiencia y mejore la experiencia del ciudadano en todos los ámbitos relacionados con la gestión pública. Con esta iniciativa, Miami se posiciona como referente en la incorporación de inteligencia artificial al servicio municipal, apostando por la innovación y la inclusión como pilares de su desarrollo urbano.