La infracción de Eddie Redmayne que terminó en una multa de £1,530

Además de la sanción económica, el actor recibió tres puntos en su licencia de conducir (REUTERS/Eduardo Munoz)

El actor británico Eddie Redmayne fue sancionado con una multa total de £1,530 tras ser sorprendido excediendo el límite de velocidad en una de las principales vías de Londres.

El incidente ocurrió el 14 de octubre de 2025, poco antes de las 11 de la mañana, en la A4 Cromwell Road, a la altura de Earl’s Court. De acuerdo con información publicada por la prensa local, el protagonista de La teoría del todo fue captado por una cámara de velocidad cuando conducía su Audi a 28 millas por hora en una zona limitada a 20 mph (aproximadamente 32 km/h).

La vía A4 Cromwell Road forma parte de un programa impulsado por Transport for London que redujo los límites de velocidad a 20 mph en varias arterias clave desde el otoño de 2023, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. La medida también se alinea con iniciativas previas del distrito de Kensington y Chelsea, que desde 2020 buscaba establecer este límite en todas sus calles residenciales.

Aunque el exceso de velocidad podría parecer leve —apenas 8 mph por encima del límite—, las autoridades británicas han endurecido las sanciones en este tipo de infracciones, especialmente en zonas urbanas densamente transitadas.

Redmayne admitió ser el conductor, pero respondió tarde a la notificación policial (REUTERS/Mario Anzuoni)

El caso de Redmayne no se resolvió mediante una sanción administrativa ordinaria, sino que derivó en un proceso penal debido a un error en los plazos. El actor admitió haber sido el conductor, pero respondió fuera de tiempo a la notificación policial, lo que impidió una resolución extrajudicial.

El intérprete se declaró culpable y fue sentenciado en una audiencia privada celebrada en el Tribunal de Magistrados de Westminster. El proceso se realizó bajo el denominado Single Justice Procedure, un mecanismo que permite resolver delitos menores sin la presencia del acusado y con base únicamente en pruebas escritas.

Como resultado, Redmayne recibió una multa principal de £1,000, a la que se sumaron £130 en costos judiciales y un recargo de £400 destinado a las víctimas, lo que elevó el total a £1,530. Además, recibió tres puntos de penalidad en su licencia de conducir.

El actor no fue el único conductor sancionado en esa jornada. Según las autoridades, formó parte de un grupo de 450 automovilistas procesados en la misma semana por infringir los límites de 20 mph en Londres, con multas que oscilaron entre £40 y el máximo de £1,000.

La aplicación más estricta de estas normas también ha alcanzado a otras figuras públicas en los últimos meses. Uno de los casos más recientes es el del actor Idris Elba, quien fue multado tras ser sorprendido al conducir un scooter a 28 mph en una zona limitada a 20 mph en Chelsea Embankment.

Idris Elba también fue sancionado por conducir a 28 mph en una zona de 20 mph en Londres (REUTERS/Remo Casilli)

Según reportó la BBC, Elba recibió una sanción de £147 junto con tres puntos en su licencia, además de costos adicionales y un recargo. Su caso también se resolvió mediante el Single Justice Procedure, sin necesidad de comparecer en persona.

En el ámbito deportivo, el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, recibió una sanción más severa. En su caso, las autoridades le prohibieron conducir durante seis meses tras ser captado a 29 mph en una zona de 20 mph en el sur de Londres. El técnico admitió la infracción y optó por no apelar la sanción.