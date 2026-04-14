Los separatistas de Camerún anunciaron una pausa de tres días en los combates por la visita del papa León XIV

El papa León XIV asiste a un encuentro con la comunidad argelina en la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Los separatistas de habla inglesa en Camerún dicen que suspenderán los combates durante tres días para permitir un “viaje seguro” para la visita del Papa León XIV el miércoles al país de África central.

La Alianza por la Unidad, que incluye a varios grupos separatistas, declaró en un comunicado a última hora del lunes que la pausa refleja la “profunda importancia espiritual” de la visita y tiene como objetivo permitir que los civiles, peregrinos y dignatarios viajen de forma segura.

Las autoridades camerunesas no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Associated Press. El portavoz del gobierno, René Sadi, declaró la semana pasada que “se han realizado todos los preparativos necesarios” para garantizar una visita exitosa.

Las regiones occidentales de Camerún se han visto asoladas por los combates desde que separatistas angloparlantes iniciaron una rebelión en 2017 con el objetivo declarado de separarse de la mayoría francófona y establecer un estado independiente. El conflicto ha dejado más de 6.000 muertos y más de 600.000 desplazados, según el International Crisis Group.

Fieles católicos pasan junto a un cartel del Papa León XIV en la Catedral de Nuestra Señora de las Victorias en Yaundé, Camerún, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Durel Epoh

El papa León XIII, que comenzó su visita a cuatro países africanos esta semana en Argelia, tiene previsto llegar a Yaundé, la capital de Camerún.

El jueves encabezará una “reunión de paz” en la ciudad de Bamenda, epicentro del conflicto entre separatistas y fuerzas gubernamentales.

Lucas Asu, portavoz de la Alianza por la Unidad, declaró en un comunicado que la pausa en los combates “refleja un compromiso deliberado con la responsabilidad, la moderación y el respeto a la dignidad humana, incluso en el contexto de un conflicto en curso”.

Dijo que la visita del Papa debía seguir siendo “espiritual” y no interpretarse como un respaldo a ninguna autoridad política.

El papa Juan Pablo II reacciona mientras es escoltado bajo la lluvia por líderes locales durante su gira por siete países de África, en Bamenda, Camerún, el 12 de agosto de 1985. REUTERS/Luciano Mellace/Foto de archivo

Si bien el número de ataques mortales perpetrados por separatistas ha disminuido en los últimos años, el conflicto no muestra señales de resolverse. Las conversaciones de paz con mediadores internacionales se han estancado, y ambas partes se acusan mutuamente de actuar de mala fe.

“Cuando el papa ponga sus pies en la tierra de Bamenda, deberíamos tener paz. Todos los asesinatos, el secuestro deberían detenerse”, dijo Giovanni Mbuna, quien relató haber sido secuestrado por separatistas hace cuatro años.

Unas 6.000 personas, principalmente civiles, han muerto desde 2017, según las Naciones Unidas.

El conflicto tiene sus raíces en la historia colonial de Camerún, cuando el país quedó dividido entre Francia y Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial. Las regiones de habla inglesa se unieron posteriormente al Camerún francés en una votación respaldada por la ONU en 1961, pero los separatistas afirman que desde entonces han sido marginados política y económicamente.

(con información de AP y AFP)