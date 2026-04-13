Un tiroteo dejó un fallecido y seis heridos en un restaurante de Nueva Jersey

Un video captado por un automóvil mostró la huida de personas y un hombre armado tras los disparos dentro del restaurante Chick-fil-A (Storyful/FOX)

Un hombre de 36 años murió y otras seis personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del sábado 12 de abril dentro de un restaurante Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey, según confirmaron las autoridades.

La investigación inicial descarta que se tratara de un acto de violencia aleatorio, y tanto la fiscalía local como fuentes oficiales insisten en que no existe una amenaza inmediata para la población general. La agresión, ocurrida poco antes de las 21:00 horas, reaviva la preocupación por la seguridad en espacios públicos en Estados Unidos y movilizó a distintos niveles de gobierno y cuerpos de emergencia locales.

La víctima fatal fue identificada como Alex Lopez, esposo de una de las trabajadoras del local, según precisó el medio Union Today. Fuentes del Departamento de Medicina Forense del condado de Union, retiraron el cuerpo pasada la medianoche.

Los seis lesionados, de acuerdo al despacho de emergencias difundido por CBS News, presentan heridas que no ponen en riesgo su vida: de ellos, al menos uno sufrió un impacto en el rostro y dos en las piernas, de acuerdo a la comunicación de un despachador: “Tengo un testigo inconsciente. Tengo uno con disparo en el rostro... y al menos dos en la pierna”.

El tiroteo en el restaurante Chick-fil-A de Union, Nueva Jersey, dejó un muerto y seis heridos según fuentes oficiales (ABC7)

La rápida difusión de un video captado por la cámara de un automóvil mostró la confusión que siguió a los disparos: se observa a varias personas, incluyendo a un hombre enmascarado que aparentemente porta un arma, huir del restaurante por la emblemática Ruta 22, a solo 10 minutos en auto de Newark. El ataque generó alarma en el área y motivó un despliegue policial y forense significativo.

El tiroteo no fue un acto al azar y no hay pruebas de terrorismo

De acuerdo con la portavoz de la Oficina del Fiscal del condado de Union, Lauren Farinas, la investigación preliminar sugiere que el tiroteo no fue aleatorio y que el público en general no enfrenta un peligro persistente.

“No se han realizado arrestos hasta el momento, pero la investigación revela que no parece ser un acto de violencia al azar y no existe una amenaza inmediata para la ciudadanía”, señaló Farinas en declaraciones recogidas por The New York Times y Union Today.

El fiscal federal para el distrito de Nueva Jersey, Robert Frazer, remarcó en Union Today que su oficina sigue de cerca el desarrollo del caso, y subrayó que hasta el momento no existe ninguna “prueba de ideología terrorista” relacionada con el ataque. A pesar de las especificidades de la agresión, el móvil sigue sin ser esclarecido y los posibles autores permanecen en libertad mientras continúan las pesquisas.

La investigación preliminar descarta un acto de violencia al azar y descarta también un vínculo con terrorismo en el tiroteo de Nueva Jersey (ABC7)

Testimonios directos, pánico y escenas de confusión

Diversos testigos, entre ellos familiares de empleados, detallaron la angustia vivida dentro y fuera del local. Según relató The New York Times, un padre recibió la llamada de su hijo en medio del incidente: relató que varios individuos enmascarados ingresaron y que algunos empleados resultaron heridos por disparos.

La pareja de una trabajadora, citada en el mismo medio, explicó que al principio pensaron que las freidoras habían explotado, pero rápidamente comprendieron que se trataba de disparos. Ella logró salir por la parte trasera y se desmayó, aunque resultó ilesa físicamente.

El conductor de Lyft, Martin, entrevistado por ABC7, escuchó más de siete disparos mientras terminaba un viaje en las cercanías del establecimiento. Decidió acercarse a la sucursal, donde presenció la llegada de los cuerpos de seguridad: “Terminé mi viaje en la zona de retorno. Escuché los disparos muy cerca. Cuando me acerqué para comprar dos hamburguesas, vi a la policía”.

El despliegue policial y forense en Union se activó rápidamente tras la alarma provocada por el violento incidente armado (VIEWpress)

La gobernadora destacó el apoyo a las víctimas y se mantiene la vigilancia

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, expresó sus condolencias y subrayó que permanece en contacto permanente con las autoridades locales. En un comunicado manifestó: “Nuestros corazones están con los seres queridos de la víctima y esperamos la total recuperación de quienes resultaron heridos”.

También remarcó que el estado permanece atento al desarrollo de la investigación junto con las fuerzas municipales y federales.

La investigación está a cargo de la Oficina del Fiscal del condado de Union, que sigue recopilando pruebas y busca determinar con precisión el móvil del ataque y la identidad de los responsables. Hasta el cierre del domingo, no se habían practicado detenciones y los agentes realizaban labores tanto en el restaurante como en la zona aledaña.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, expresó condolencias y apoyo a las víctimas, reiterando el seguimiento oficial del caso (REUTERS)

Este suceso, ocurrido en un local de acceso público, vuelve a poner en primer plano la discusión sobre la violencia armada en espacios de convivencia social en Estados Unidos, así como el debate sobre medidas de seguridad y prevención en restaurantes y lugares de reunión.