Estados Unidos

La nueva estafa relacionada con el iPhone que emplea llamadas y mensajes para obtener datos bancarios

Un creciente número de usuarios ha reportado ser contactado por medio de comunicaciones que suplantan entidades legítimas, lo que deriva en la transferencia voluntaria de fondos y la exposición de información confidencial

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Primer plano de dos manos, una sosteniendo un iPhone con la aplicación Apple Pay abierta y otra manipulando un dispositivo móvil o lector de tarjetas.
Una persona muestra la aplicación Apple Pay en un iPhone con un monto de transacción, mientras interactúa con otro dispositivo en una presunta estafa de pago móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertaron por una nueva estafa vinculada al iPhone que utiliza llamadas y mensajes falsos para obtener datos personales y vaciar cuentas bancarias, de acuerdo con información de The Washington Post y especialistas en seguridad digital.

Usuarios reportaron recibir un mensaje de texto avisando sobre un cargo sospechoso de Apple Pay, donde se los urge a llamar a un número para recibir asistencia. Al hacerlo, son conectados con alguien que se presenta como “investigador” y los persuade para que realicen transferencias bancarias.

Cuatro personas en un café, un hombre sonriente sostiene un iPhone con la aplicación Apple Pay, mientras otros dos hombres lo señalan y una mujer observa atentamente.
La imagen ilustra a estafadores utilizando un iPhone con la aplicación Apple Pay, destacando el creciente riesgo de fraude en las transacciones digitales que afectan a los usuarios desprevenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso reportado expone cómo una víctima fue inducida a retirar USD 15.000 de su cuenta; sin embargo, un cajero detectó la estafa y le indicó colgar la llamada.

Expertos en seguridad informática consultados por The Washington Post señalaron que los estafadores emplean tácticas de presión y aparentan autoridad, generando miedo al advertir de fraudes, robos o problemas legales con el objetivo de provocar una reacción inmediata.

Las alertas suelen informar que se intentó una compra o que esta fue rechazada, que una cuenta está bloqueada o bajo investigación o exigir una acción urgente.

Primer plano de varias personas mirando un iPhone que muestra la aplicación Apple Pay, mientras una persona manipula una billetera.
Un grupo de estafadores utiliza un iPhone con la aplicación Apple Pay para realizar actividades fraudulentas en un espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Asuntos del Consumidor de Estados Unidos, organismo federal dedicado a la protección de usuarios, indicó que si alguien llama al teléfono incluido en estos mensajes o hace clic en el enlace provisto, será atendido por una persona que simulará ser personal de soporte técnico de Apple, de una entidad bancaria e incluso de cuerpos policiales.

La modalidad de fraude más frecuente

El interlocutor afirma que el dinero de la víctima está en peligro y suele contar con información personal, lo que otorga credibilidad al engaño y motiva a actuar de inmediato para “proteger” su dinero.

En muchos casos, las víctimas reciben instrucciones para transferir fondos a una cuenta “segura”, retirar dinero en efectivo o enviar recursos a través de Apple Pay, Apple Cash o tarjetas de regalo.

El objetivo es que la persona autorice el movimiento de fondos por cuenta propia, lo que complica cualquier intento de recuperación posterior. La Oficina advierte que nunca solicita mensajes de texto no requeridos para pedir que se comunique con atención al cliente ni solicita datos confidenciales.

Los especialistas consultados recomiendan estar atentos a señales como mensajes inesperados de Apple Pay, solicitudes de llamar a números desconocidos, presiones para actuar sin demora, instrucciones para transferir dinero o dar información falsa al banco, y pedidos de códigos, contraseñas u otros datos personales.

Consejos para usuarios de iPhone ante posibles estafas

Si recibe un mensaje sospechoso, no haga clic en ningún enlace ni llame al número: lo recomendable es consultar directamente con su banco o con Apple exclusivamente por los canales oficiales y revisar la actividad desde la app en el propio dispositivo.

En caso de haber sido víctima de una estafa, es fundamental detener cualquier transacción en curso y notifique a su banco o emisor de la tarjeta.

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