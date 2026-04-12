El futuro de la NASA tras el regreso de Artemis II: próximas misiones, el alunizaje y la carrera hacia Marte

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen protagonizaron la primera misión tripulada del programa Artemis que sobrevoló la órbita lunar (REUTERS/Lexi Parra).

La misión Artemis II concluyó con éxito tras el amerizaje de la nave Orión en el Océano Pacífico, cerca de la costa de California. Los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, completaron una travesía que marcó un nuevo hito para la exploración espacial al sobrevolar la órbita lunar en la primera misión tripulada del programa Artemis.

Con el regreso seguro de la tripulación y el cierre de Artemis II, la NASA avanza hacia una agenda de exploración más ambiciosa. El programa Artemis no solo mantiene el objetivo de regresar al satélite natural, sino que también busca sentar las bases para una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el camino para futuras misiones a Marte.

Próximos pasos del programa Artemis

De acuerdo con USA TODAY, la NASA y sus socios comerciales han desplegado tres vehículos robóticos en la superficie lunar desde 2024. El primero en lograrlo fue el módulo Odysseus de Intuitive Machines, que tocó la superficie en febrero de 2024 y se convirtió en el primer aterrizador comercial estadounidense en alcanzar la Luna. En 2025, dos naves más lograron alunizar: Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y Athena, también de Intuitive Machines.

En 2026, la hoja de ruta contempla al menos cuatro misiones no tripuladas adicionales. El primer lanzamiento previsto corresponde a la misión Griffin-1 de Astrobotic, seguido por los aterrizadores Blue Moon Mark-1 de Blue Origin, Blue Ghost de Firefly Aerospace y Nova-C de Intuitive Machines.

Para 2027, la agencia espacial estadounidense planea aumentar significativamente la cantidad de aterrizajes robóticos con hasta 30 misiones no tripuladas bajo el programa de Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS). Este despliegue de sondas y tecnología busca allanar el terreno para el regreso de astronautas y el desarrollo de infraestructura en la superficie lunar.

En esta imagen, proporcionada por la NASA, se muestra el vehículo Athena de Intuitive Machines acercándose a la superficie de la Luna (NASA vía AP).

Artemis III: cómo será la misión y qué tecnologías probará la NASA

La siguiente misión tripulada del programa Artemis, Artemis III, tiene su lanzamiento previsto para 2027. La nave Orión llevará a una nueva tripulación hasta la órbita terrestre baja, donde se acoplará a un módulo de aterrizaje lunar comercial desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, o por Blue Origin, fundada por Jeff Bezos. Hasta el momento, la NASA no ha confirmado si en esa instancia se pondrá a prueba uno de los módulos o ambos.

A su vez, en el marco de esta misión, los astronautas evaluarán los nuevos trajes extravehiculares diseñados por Axiom Space.

El programa Artemis prioriza la presencia humana sostenida en la Luna y sienta las bases para futuros viajes interplanetarios a Marte (NASA/REUTERS).

El regreso humano a la luna y el salto a Marte

En 2028, Artemis IV podría marcar el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, un hito que no se registra desde Apolo 17 en 1972. Los planes de la NASA contemplan el establecimiento de una base científica y tecnológica en la región del polo sur de la Luna, donde, según estudios de la agencia, se cree que existen reservas de hielo de agua. Este recurso será esencial para la obtención de oxígeno, agua potable e hidrógeno, insumos clave para la permanencia humana y la producción de combustible destinado a futuras misiones.

Según USA TODAY, la Luna es considerada por la NASA como un entorno de experimentación y desarrollo para la exploración interplanetaria. Por esa razón, el objetivo a largo plazo consiste en construir una base lunar valuada en USD 20.000 millones y, una vez consolidada, incrementar la frecuencia de aterrizajes tripulados a dos por año.

Finalizada la etapa de infraestructura lunar, la agencia espacial estadounidense proyecta, para la década de 2030, enviar la primera misión tripulada a Marte. Tal como informó el medio estadounidense, hacia finales de 2028, está programada una misión pionera con una nave propulsada mediante energía nuclear que permitirá probar tecnologías fundamentales para operar en las condiciones extremas del planeta rojo.