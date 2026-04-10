Ciencia

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Durante la fase de reingreso atmosférico, la tripulación sufrirá el tramo más estresante del viaje, según la NASA. La nave enfrentará 2700º y descenderá en caída libre desde los 120 km de altura. La experiencia de Artemis I

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Una bola de fuego que avanzará hacia el Pacífico a 40.000 km/h no será un meteorito, sino la cápsula Orión de la misión espacial Artemis II, con cuatro astronautas dentro.

Durante seis minutos, los expertos de la NASA en Houston y el mundo entero ignorará el destino de la tripulación de Artemis II en una de las fases más críticas de cualquier viaje espacial tripulado: el reingreso atmosférico.

Si bien los astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— que viajan a bordo se han preparado para todo tipo de desafío, este que protagonizarán este viernes por la noche será único, luego de completar una órbita lunar histórica que los llevó más lejos de la Tierra que cualquier misión anterior.

La cápsula Orión enfrentará temperaturas de hasta 2.760 grados Celsius durante su reingreso a la Tierra tras la misión Artemis II (NASA)
La cápsula Orión enfrentará temperaturas de hasta 2.760 grados Celsius durante su reingreso a la Tierra tras la misión Artemis II (NASA)

La NASA describe este tramo final como el “período de apagón planificado de seis minutos”, una ventana de silencio total que comienza cuando Orión entra en contacto con las capas más densas de la atmósfera a una altitud de 121.920 metros (400.000 pies).

La cápsula se precipita a una velocidad suficiente para cruzar de Nueva York a Tokio en menos de 20 minutos. Su objetivo es amerizar frente a las costas de San Diego, California, y culminar así un viaje de 1.118.624 kilómetros (695.000 millas) por el espacio.

La cápsula Orión de la misión Artemis II descenderá este viernes 10 de abril de 2026 a las 20:07 horas del Este de Estados Unidos. Este horario corresponde a las 18:07 en México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador; 19:07 en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia; 21:07 en Argentina y Brasil; 00:07 GMT del sábado 11 de abril y 02:07 en España. Toda la transmisión en directo podrá seguirse por Infobae y NASA TV.

El desafío central recae en la integridad del escudo térmico, una estructura de titanio recubierta con 186 bloques de Avcoat, cuyo espesor alcanza los 3,8 centímetros. Esta protección fue objeto de atención particular desde el reingreso de Artemis I, cuando la NASA detectó daños por fragmentación de Avcoat en la cápsula no tripulada durante su descenso en 2022.

En solo seis minutos de descenso la comunicación entre la tripulación y la Tierra se perderá debido al plasma generado por el calor extremo (NASA)
En solo seis minutos de descenso la comunicación entre la tripulación y la Tierra se perderá debido al plasma generado por el calor extremo (NASA)

Durante la reentrada, Orión soporta temperaturas superiores a los 2.760 ℃ (5.000 ℉), más del doble de la temperatura de la lava de un volcán y casi la mitad de la superficie del Sol. La fricción y compresión atmosférica crean una burbuja de plasma incandescente que envuelve la cápsula, bloqueando por completo las comunicaciones de radio.

Los astronautas perciben este instante como viajar dentro de “una bola de fuego a través de la atmósfera”, según describió Victor Glover, quien reconoció que el regreso “ha estado rondando su mente desde el día en que fue seleccionado”.

La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) coordinaron el entrenamiento para este tramo bajo un rigor extremo. La tripulación repasó procedimientos y ensayó simulaciones para cada posible fallo.

El regreso de Artemis II implica atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora rumbo al Pacífico (NASA)
El regreso de Artemis II implica atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora rumbo al Pacífico (NASA)

El astronauta retirado de la NASA Barry “Butch” Wilmore, uno de los dos que estuvo el año pasado varado en la Estación Espacial Internacional por varios meses a raíz del fallo en la cápsula Starliner de Boeing, explicó el estado de concentración absoluta: “Sabés que se acerca el apagón. Por eso, simplemente seguís adelante como en tus procesos normales, monitoreando. No hay mucho que puedas hacer”. Y añadió: “No podés dejar que la aprensión te afecte en esos momentos. Tenés que concentrarte en tu tarea, sea cual sea, y cumplirla o las consecuencias son muy graves”.

La secuencia de reingreso exige una precisión milimétrica. Veinte minutos antes de cruzar el umbral atmosférico, el módulo de servicio se desacopla y se desintegra al contacto con el aire. Orión ajusta manualmente su orientación posicionando la Tierra en una de sus ventanas y colocando el escudo térmico en la dirección de la reentrada. Los astronautas aprovechan ese breve margen para realizar el último encendido de motores, conocido como “raise burn”, y corregir la trayectoria en busca del ángulo más seguro.

El momento de la verdad: silencio total y la lucha contra el calor

Escudo de nave Orión
El escudo térmico de Orión es clave para proteger a los astronautas de temperaturas superiores a la mitad de la superficie del Sol (NASA)

Apenas 24 segundos después de ingresar a la atmósfera, las comunicaciones se interrumpen. El control de misión en Houston y los centros de seguimiento global quedan a la espera, sin margen de intervención.

La tripulación depende exclusivamente del blindaje térmico y de la capacidad de la cápsula para mantener la orientación correcta. Los propulsores maniobran para que el escudo soporte el impacto térmico máximo y proteja la integridad del módulo de tripulación.

La decisión de modificar el ángulo de entrada en Artemis II, más pronunciado que el plan inicial, busca reducir el tiempo que la cápsula permanece expuesta a altas temperaturas, disminuyendo el riesgo de daños en el escudo térmico. Esta corrección responde a la experiencia de Artemis I, cuando la NASA observó que el Avcoat sufrió desprendimientos y propuso cambios en los protocolos de reingreso.

Artemis II: así será el regreso a la Tierra de la nave Orión
Cuatro astronautas viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otra misión anterior en la cápsula Orión durante Artemis II (NASA)

Durante los seis minutos de incomunicación, la cápsula desciende a través de la atmósfera como un proyectil. El frenado es brutal: de 40.000 km/h a velocidades compatibles con un amerizaje seguro. El calor generado por la fricción alcanza los 2.670 ℃, convirtiendo a Orión en una antorcha incandescente en el cielo del Pacífico. Los astronautas resisten este tramo sin contacto con la Tierra, concentrados en monitorear los sistemas internos, listos para reaccionar ante cualquier falla.

A 8.077 metros sobre el océano, la cápsula reduce su velocidad a 523 km/h gracias al frenado atmosférico. En ese punto, se activan los sistemas pirotécnicos para el despliegue secuencial de los paracaídas.

Primero, tres paracaídas de la cubierta de la bahía delantera de 2,1 metros de diámetro. Luego, dos paracaídas de frenado de 7 metros y, finalmente, a 2.896 metros, los tres paracaídas principales de 35,3 metros de diámetro y 140 kilogramos de peso cada uno. Este sistema desacelera la cápsula a menos de 32 km/h, la velocidad óptima para un amerizaje controlado.

El protocolo de rescate y el regreso a la superficie

Los paracaídas principales de Orión miden 35,3 metros de diámetro y pesaron 140 kilos cada uno para frenar la cápsula en el amerizaje (NASA) Mario Tama/Pool via REUTERS
Los paracaídas principales de Orión miden 35,3 metros de diámetro y pesaron 140 kilos cada uno para frenar la cápsula en el amerizaje (NASA) Mario Tama/Pool via REUTERS

El amerizaje activa de inmediato el operativo de recuperación. Equipos militares y personal de la NASA a bordo del barco USS John P. Murtha se preparan para la extracción. Dos helicópteros y embarcaciones auxiliares se despliegan en cuanto la cápsula toca el agua. La escotilla se abre y los astronautas salen a una balsa inflable, denominada “Front Porch”, donde esperan el traslado médico.

Liliana Villarreal, directora de recuperación de Artemis, precisó que “esperamos recuperar a la tripulación y llevarla a la sala médica en dos horas desde el amerizaje”. La confianza se apoya en los doce ensayos generales realizados antes de la misión y en la experiencia exitosa de Artemis I. Villarreal subrayó: “Tuvimos una recuperación exitosa durante la misión Artemis I y confiamos en que Artemis II será igual de exitosa”.

El procedimiento contempla el traslado de la cápsula a bordo del USS John P. Murtha y, posteriormente, su transporte por tierra hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde será inspeccionada. El operativo debe completarse en menos de 24 horas tras el amerizaje.

El operativo de rescate incluye el traslado médico inmediato de la tripulación tras el amerizaje frente a las costas de San Diego (NASA)
El operativo de rescate incluye el traslado médico inmediato de la tripulación tras el amerizaje frente a las costas de San Diego (NASA)

Durante el descenso, cada paso exige concentración total. El astronauta Victor Glover resumió el sentimiento de la tripulación en la víspera del reingreso: “Estos instantes previos a la secuencia de reentrada son los más esperados y exigentes para cualquier miembro de la tripulación de una misión de este calibre”.

La experiencia de cruzar la atmósfera a 40.000 km/h, envueltos en plasma y bajo la protección de un escudo térmico, marca un hito en la exploración humana del espacio. La secuencia final, desde el apagón de comunicaciones hasta el rescate, se desarrolla con tal rapidez que apenas da margen para asimilarla.

La misión Artemis II abre así el camino para futuras expediciones lunares, con la mirada puesta en el regreso de la humanidad a la superficie de la Luna en los próximos años.

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