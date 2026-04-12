Cambios en Florida: licencias de conducir revelarán estatus migratorio desde 2027

La ley HB 991 obliga a incluir el estatus migratorio en las licencias de conducir y tarjetas de identificación en Florida desde julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida aplicará modificaciones en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que incluirán información sobre el estatus migratorio de sus titulares, según informó la cadena hispana de noticias Telemundo 51.

La ley HB 991, impulsada y firmada por el gobernador Ron De Santis, introduce esta reforma que entrará en vigor el 1 de julio de 2027 y será de cumplimiento obligatorio para todas las personas alcanzadas por la norma desde enero de 2027.

El objetivo declarado por las autoridades es facilitar la identificación de los portadores y prevenir el fraude electoral. No obstante, representantes de la comunidad migrante y organizaciones civiles han advertido sobre posibles repercusiones discriminatorias.

Las licencias y tarjetas que lleven el distintivo 'NC' identificarán a los no ciudadanos, incluso a residentes legales con estatus migratorio regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según dispone la ley, todos los documentos oficiales deberán mostrar la marca “NC” (no ciudadano) en el anverso para quienes no sean ciudadanos de Estados Unidos, aún si poseen residencia legal o cualquier otro estatus migratorio regular.

Actualmente, Florida ya impide el acceso a licencias de conducción a inmigrantes indocumentados y restringe su uso para extranjeros con autorización temporal.

De acuerdo con Telemundo 51, la nueva ley extiende el régimen restrictivo vigente en el estado, al requerir que cualquier agente, institución u organismo pueda identificar visualmente la condición de ciudadanía del portador no solo al emitir el documento, sino en todos los trámites posteriores.

A diferencia de otros sistemas federales donde la verificación de validez migratoria se limita al proceso de emisión, la norma de Florida exige un distintivo visual permanente.

Esto implica que, una vez implementada la reforma, todas las licencias y tarjetas de identificación renovadas o emitidas mostrarán el estatus migratorio; según expertos, no hay registros estatales de iniciativas similares previas en Florida.

Actualmente, Florida ya impide el acceso a licencias de conducción a inmigrantes indocumentados y restringe su uso para extranjeros con autorización temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requerimiento de la marca “NC” y debate por discriminación

Uno de los puntos centrales de la ley HB 991 es la obligación de señalar visiblemente, en el anverso de cada documento, si el titular es ciudadano estadounidense o debe portar el indicativo “NC” para identificarse como “no ciudadano”.

Ana Mendieta, abogada de inmigración, explicó a Telemundo 51: “Esa es una marca de discriminación; una marca que dice que eres diferente al resto de las personas”. Mendieta y otros defensores de derechos civiles sostienen que la etiqueta puede generar estigmatización y dificultar la interacción de los inmigrantes con las fuerzas del orden, incluso contando con licencia y documentos legales válidos.

La implementación de estos nuevos formatos y procedimientos estará a cargo del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la visibilidad del estatus migratorio facilitará la detección de fraudes y agilizará los procesos de identificación.

Diversos defensores de derechos civiles advirtieron que la presencia del indicador migratorio podría dar lugar a interrogatorios adicionales durante controles de tránsito, incluso para extranjeros con residencia legal.

La medida impactaría en la relación cotidiana entre personas migrantes y autoridades policiales, tal como alertaron asociaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida y especialistas del Instituto de Políticas Migratorias.

Continuidad y ampliación de políticas migratorias estatales

Florida ya prohíbe otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y limita la validez de estos documentos para extranjeros con permisos temporales.

La ley HB 991 no introduce cambios en estas restricciones, pero amplía la vigilancia estatal al exigir la identificación de la condición de ciudadanía para terceros. Esta decisión contrasta con el régimen actual, donde solo los agentes designados pueden consultar el estatus al procesar la emisión o renovación.

Como reportó Telemundo 51, la incorporación de estos distintivos refuerza lo que las autoridades estatales describen como un “enfoque más estricto” en materia migratoria.

Si bien las autoridades aseguran que la nueva normativa aportará herramientas útiles para combatir el fraude y fortalecer la seguridad en los procesos electorales y administrativos, los críticos enfatizan los posibles efectos de discriminación e impacto negativo sobre residentes legales no ciudadanos, quienes deberán portar de forma permanente una señal visible de su estatus ante cualquier instancia oficial o privada.