Estados Unidos

Hackers filtraron miles de archivos confidenciales del Departamento de Policía de Los Ángeles

Un ciberataque dejó expuestos durante semanas miles de expedientes internos, que incluían información personal de agentes y documentación sobre demandas civiles. La filtración generó preocupación en el ámbito institucional y político de la ciudad

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Un sistema de intercambio de archivos usado por la fiscalía municipal permitió el acceso sin contraseña a más de 340.000 documentos confidenciales (Red 92).
Un sistema de intercambio de archivos usado por la fiscalía municipal permitió el acceso sin contraseña a más de 340.000 documentos confidenciales (Red 92).

Miles de archivos confidenciales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) han sido filtrados de la oficina del fiscal de la ciudad en internet, tras una vulneración que el grupo de hackers WorldLeaks reconoció como propia y que ha puesto en entredicho la seguridad informática y la transparencia en la gestión de datos sensibles en la ciudad.

Un sistema de archivos vulnerable permitió el acceso a 340.000 documentos

De acuerdo con fuentes citadas por Los Angeles Times y que solicitaron anonimato por no estar autorizadas a comentar públicamente, el acceso no autorizado ocurrió a través de una plataforma de intercambio de archivos utilizada por la oficina de la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, que originalmente fue implementada tras las protestas por el asesinato de George Floyd y el aumento de demandas civiles contra la ciudad.

Este sistema, diseñado para facilitar el traspaso de materiales probatorios entre abogados defensores y representantes de la ciudad, creció hasta almacenar cerca de 340.000 archivos. Según informaron dos fuentes al medio, el acceso carecía de protección con contraseña, dado que se priorizó la facilidad para compartir materiales legales con abogados externos contratados por la ciudad para enfrentar las demandas civiles.

7,7 terabytes de información estuvieron disponibles para descargar por semanas

El grupo WorldLeaks, conocido por extorsionar a entidades públicas y privadas mediante la amenaza de divulgar documentos reservados, hizo pública la vulneración el 20 de marzo. En publicaciones sobre la filtración, se indicó que 7,7 terabytes de información fueron accesibles para cualquier persona durante varias semanas, lo que abre la incógnita respecto al volumen ya descargado y las posibles repercusiones para los afectados.

Pese a que el Departamento reportó que la mayoría de los archivos filtrados corresponden a casos ya cerrados, Los Angeles Times pudo revisar al menos un expediente todavía pendiente de juicio, relativo a una acusación por agresión sexual. Además, se han hecho públicos historiales de decenas de agentes, tanto en servicio como retirados, cuyo seguimiento está documentado en la base de datos interna TEAMS II.

Dicha base contiene información sobre arrestos realizados, entrenamientos completados, denuncias recibidas y causas legales en las que estuvo implicado cada agente, junto a antecedentes de accidentes viales, eventos de uso de la fuerza, condecoraciones y reclamos laborales. Aunque estos datos pueden ser requeridos en procesos civiles, normalmente se entregan bajo estricta orden judicial para evitar su divulgación.

Entre los documentos filtrados figuran expedientes personales, reportes médicos y registros de quejas contra agentes del LAPD (Los Angeles Times).
Entre los documentos filtrados figuran expedientes personales, reportes médicos y registros de quejas contra agentes del LAPD (Los Angeles Times).

En consecuencia, a raíz de la filtración, abogados que representan a policías han recibido numerosas consultas de clientes angustiados ante la posibilidad de que historiales personales y médicos hayan quedado expuestos.

De acuerdo con New York Post, el alcance final de la filtración es desconocido, pues no se ha determinado cuántos usuarios descargaron parte o la totalidad de los datos desde que estuvieron disponibles. Inclusive parte de la información ya comenzó a circular en las redes sociales.

La revelación tomó por sorpresa a la policía y a los sindicatos

Según indicó el portavoz de la fiscalía municipal, Ivor Pine, en declaraciones a Los Angeles Times, se trató de un “acceso no autorizado a una herramienta de terceros utilizada por la fiscalía municipal para transferir información” y aseguró que ninguna otra aplicación municipal ni sistema del ayuntamiento estuvo involucrado. El Departamento de Policía de Los Ángeles, por su parte, subrayó públicamente que “la filtración no afecta a ningún sistema ni red del Departamento”.

La noticia de la filtración trascendió en la propia policía únicamente después de la publicación del reportaje en Los Angeles Times. El sindicato de agentes emitió un comunicado donde expresó: “Decir que estamos decepcionados por la falta de urgencia y transparencia de la oficina del Fiscal de la Ciudad es quedarse corto. Seguiremos haciendo las preguntas difíciles y, una vez que recibamos respuestas, tomaremos las medidas oportunas”.

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