Estados Unidos

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta paro docente, miles de estudiantes quedan sin clases y la ciudad activa la asistencia alimentaria

Mientras el LAUSD se prepara para la huelga, familias buscan alternativas, organizaciones locales reparten comida y voluntarios ofrecen nuevas opciones de cuidado infantil en barrios afectados

Guardar
Múltiples familias con niños están paradas frente a una escuela pública de Los Ángeles con puertas cerradas y carteles de huelga. Algunos adultos leen documentos y otros llevan bolsas blancas.
Familias con niños se reúnen frente a una escuela pública de Los Ángeles con puertas cerradas y carteles de huelga, mientras algunos padres consultan información y recogen comida 'para llevar' en un ambiente de preocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible huelga simultánea de tres sindicatos que representan a la mayoría de los empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) podría dejar sin clases a cientos de miles de estudiantes a partir del martes, mientras persisten las negociaciones y la comunidad organiza recursos para garantizar acceso a comida, cuidado infantil y apoyo digital, según informó el diario Los Angeles Times.

Entre los 83.300 trabajadores del distrito, cerca de 70.000 docentes, personal de apoyo y administradores han sido llamados a detener actividades.

Esta cifra, que representa casi toda la plantilla, transformaría la amenaza de paro en una paralización total de la red de escuelas públicas más grande de California.

Los Angeles Times precisó que, si no se logran acuerdos tentativos durante el fin de semana, el cierre escolar arrancará el martes.

Si los tres sindicatos que agrupan a docentes, personal de apoyo y administradores convocan al paro desde el martes, el sistema educativo público de Los Ángeles suspenderá todas sus clases y actividades presenciales.

Voluntarios y personal escolar enmascarados entregan bolsas de alimentos a familias con niños. Al fondo, una escuela con el letrero LAUSD y señalización de "centro de distribución".
Voluntarios y personal escolar del LAUSD distribuyen bolsas de alimentos y comidas empaquetadas a familias que hacen fila frente a una escuela identificada como un centro de distribución gratuito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias tendrán acceso a comida gratuita en 30 escuelas, refrigerios en parques, alternativas de cuidado infantil con organizaciones comunitarias y recursos tecnológicos para clases virtuales, según el reporte de Los Angeles Times.

30 escuelas funcionarán como centros de distribución de comidas gratuitas

Para garantizar la alimentación durante la huelga, el LAUSD habilitará 30 escuelas como centros de reparto de comidas gratuitas en la modalidad “para llevar”.

Estas raciones podrán retirarse entre las 9:00 y las 12:00, de martes a viernes, hasta agotar existencias.

En paralelo, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles implementará su Programa de Refrigerios Gratuitos en 47 parques públicos, ofreciendo alimentos nutritivos a menores desde recién nacidos hasta los 18 años, en el horario de 14:30 a 15:30 de lunes a viernes.

Según Los Angeles Times, estos programas no requieren inscripción y están disponibles en ciudades como Carson, Compton, Hawthorne, Inglewood y Lawndale, además de diversos barrios de Los Ángeles, incluidos Sylmar.

Adicionalmente, tres mercados funcionarán como centros especiales donde las familias podrán acceder a frutas y verduras frescas durante la suspensión de actividades.

Niños y adultos reciben refrigerios como frutas, jugos y snacks de personal en mesas al aire libre en un parque verde con árboles y carteles del programa.
Niños y adolescentes disfrutan de refrigerios saludables gratuitos ofrecidos por el Departamento de Parques de Los Ángeles en un programa veraniego bajo la supervisión de sus padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de cuidado infantil y soporte comunitario

Ante la interrupción de clases, el distrito y organizaciones aliadas han dispuesto alternativas de supervisión infantil para estudiantes de 6 a 17 años, aunque algunos centros aceptan niños de educación inicial y primaria.

El LAUSD advirtió que estos espacios no están habilitados para menores con condiciones médicas moderadas o graves, ni para niños menores de cuatro años. Las familias deben contactar a cada proveedor para confirmar disponibilidad y requisitos.

Entre los principales aliados figuran Boys and Girls Club y las YMCAs del área metropolitana. Muchas de estas sedes ofrecerán servicios gratuitos o a bajo costo, mayormente de martes a jueves.

Para inscribir a los hijos, se requiere contactar previamente a la organización, ya que la inscripción y los cupos dependen de cada establecimiento.

Los servicios estarán disponibles en áreas como Canoga Park, Carson, Hollywood, Pacoima, Panorama City, San Pedro y Van Nuys.

Grupo de docentes y personal escolar protestando con pancartas frente a un edificio de ladrillo rojo. Hay un autobús escolar amarillo y un árbol otoñal.
Docentes, personal de apoyo y administradores se manifiestan pacíficamente frente a una escuela, exigiendo la defensa de sus derechos laborales y salarios justos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos virtuales y asistencia tecnológica durante la suspensión

Para mantener la continuidad académica, el LAUSD elaboró materiales de lecciones en línea accesibles para todos los niveles educativos.

Además, los estudiantes pueden acceder a tutorías virtuales gratuitas ofrecidas por la Biblioteca Pública de Los Ángeles, Tutor.com y Step Up Tutoring, según recopiló Los Angeles Times.

En cuanto a soporte técnico, el servicio de asistencia informática del distrito atenderá entre 7:30 y 17:00, de lunes a viernes. Al solicitar ayuda, la familia debe proporcionar el número de identificación del estudiante y los datos del dispositivo. Quienes no cuenten con conexión a internet podrán acudir a las oficinas regionales del LAUSD para solicitar dispositivos con acceso a la red o equipos portátiles habilitados.

Las familias pueden consultar la ubicación de estos servicios y la disponibilidad en la página web del LAUSD.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasLos ÁngelesSindicatos DocentesDistrito Escolar Unificado de Los ÁngelesRecursos Educativos

Últimas Noticias

Competencia de robótica en Miami: el Watsco Center recibe a los mejores equipos estudiantiles del mundo

Estudiantes de distintos países presentan innovadores proyectos tecnológicos en un evento internacional que premia la creatividad y la excelencia académica

Competencia de robótica en Miami: el Watsco Center recibe a los mejores equipos estudiantiles del mundo

Miami Beach inauguró un paseo del Orgullo con más de 3.600 piezas del histórico cruce arcoíris

La exhibición, aprobada por autoridades municipales y respaldada por grupos locales, preserva la memoria de la lucha social y se adapta al marco legal vigente, evitando conflictos con regulaciones de transporte estatales

Miami Beach inauguró un paseo del Orgullo con más de 3.600 piezas del histórico cruce arcoíris

Atacan a golpes a una mujer en Brooklyn por exigir que limpien excremento de perro

Dos mujeres agredieron a una anciana de 75 años en su propio jardín, lo que provocó alarma en Crown Heights y motivó la intervención de un vecino

Atacan a golpes a una mujer en Brooklyn por exigir que limpien excremento de perro

Estados Unidos recurre a los gamers para enfrentar la falta de controladores aéreos

La iniciativa oficial busca incorporar perfiles con experiencia en videojuegos para cubrir vacantes críticas en la supervisión y coordinación de operaciones en las principales terminales del país

Estados Unidos recurre a los gamers para enfrentar la falta de controladores aéreos

Esta es la fecha límite para declarar impuestos en 2026: cuándo vence y cuánto puedes pagar de multa

Millones de contribuyentes deben cumplir con esta obligación anual ante la autoridad fiscal de EEUU, cuyo incumplimiento puede generar recargos acumulativos, intereses diarios y otras medidas de cobro

Esta es la fecha límite para declarar impuestos en 2026: cuándo vence y cuánto puedes pagar de multa

TECNO

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

El WhatsApp de Elon Musk ya está para iOS: XChat puedes descargarlo en iPhone

Estos son todos los 61 cursos online de Google: aprende de IA, ciberseguridad, marketing y más desde casa

¿Borraste un mensaje por error? Mensajes de Google lanza función para recuperarlo fácilmente

Graveyard Keeper 2 gratis en Steam: cómo descargar este juego en PC

ENTRETENIMIENTO

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 440 millones en dos semanas y lidera la taquilla global

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 440 millones en dos semanas y lidera la taquilla global

Qué hace tan especial a Garden Lodge, la última gran joya inmobiliaria asociada a la leyenda de Freddie Mercury

El poderoso homenaje de los hijos de Michael Jackson en el estreno de su película biográfica

De Susan Sarandon a Will Ferrell: los inesperados invitados del show de Sabrina Carpenter en Coachella

El tesoro de “And Just Like That...”: ropa de Carrie, muebles emblemáticos y vinilos históricos en una subasta benéfica en California

MUNDO

La región de Puglia se consolida como destino clave para los viajeros que buscan playas auténticas

La región de Puglia se consolida como destino clave para los viajeros que buscan playas auténticas

“¡Basta de ostentación de poder, basta de guerra!”: el reclamo del papa León XIV durante una multitudinaria vigilia en el Vaticano

Dos buques de guerra de EEUU cruzaron el estrecho de Ormuz para iniciar la misión de desminado

El secreto de la ciudad polaca que preserva la esencia multicultural de Europa

EEUU detuvo a los familiares de la portavoz iraní de los estudiantes que tomaron la embajada norteamericana en Teherán en 1979