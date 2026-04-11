El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta paro docente, miles de estudiantes quedan sin clases y la ciudad activa la asistencia alimentaria

Familias con niños se reúnen frente a una escuela pública de Los Ángeles con puertas cerradas y carteles de huelga, mientras algunos padres consultan información y recogen comida 'para llevar' en un ambiente de preocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible huelga simultánea de tres sindicatos que representan a la mayoría de los empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) podría dejar sin clases a cientos de miles de estudiantes a partir del martes, mientras persisten las negociaciones y la comunidad organiza recursos para garantizar acceso a comida, cuidado infantil y apoyo digital, según informó el diario Los Angeles Times.

Entre los 83.300 trabajadores del distrito, cerca de 70.000 docentes, personal de apoyo y administradores han sido llamados a detener actividades.

Esta cifra, que representa casi toda la plantilla, transformaría la amenaza de paro en una paralización total de la red de escuelas públicas más grande de California.

Los Angeles Times precisó que, si no se logran acuerdos tentativos durante el fin de semana, el cierre escolar arrancará el martes.

Si los tres sindicatos que agrupan a docentes, personal de apoyo y administradores convocan al paro desde el martes, el sistema educativo público de Los Ángeles suspenderá todas sus clases y actividades presenciales.

Voluntarios y personal escolar del LAUSD distribuyen bolsas de alimentos y comidas empaquetadas a familias que hacen fila frente a una escuela identificada como un centro de distribución gratuito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias tendrán acceso a comida gratuita en 30 escuelas, refrigerios en parques, alternativas de cuidado infantil con organizaciones comunitarias y recursos tecnológicos para clases virtuales, según el reporte de Los Angeles Times.

30 escuelas funcionarán como centros de distribución de comidas gratuitas

Para garantizar la alimentación durante la huelga, el LAUSD habilitará 30 escuelas como centros de reparto de comidas gratuitas en la modalidad “para llevar”.

Estas raciones podrán retirarse entre las 9:00 y las 12:00, de martes a viernes, hasta agotar existencias.

En paralelo, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles implementará su Programa de Refrigerios Gratuitos en 47 parques públicos, ofreciendo alimentos nutritivos a menores desde recién nacidos hasta los 18 años, en el horario de 14:30 a 15:30 de lunes a viernes.

Según Los Angeles Times, estos programas no requieren inscripción y están disponibles en ciudades como Carson, Compton, Hawthorne, Inglewood y Lawndale, además de diversos barrios de Los Ángeles, incluidos Sylmar.

Adicionalmente, tres mercados funcionarán como centros especiales donde las familias podrán acceder a frutas y verduras frescas durante la suspensión de actividades.

Niños y adolescentes disfrutan de refrigerios saludables gratuitos ofrecidos por el Departamento de Parques de Los Ángeles en un programa veraniego bajo la supervisión de sus padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de cuidado infantil y soporte comunitario

Ante la interrupción de clases, el distrito y organizaciones aliadas han dispuesto alternativas de supervisión infantil para estudiantes de 6 a 17 años, aunque algunos centros aceptan niños de educación inicial y primaria.

El LAUSD advirtió que estos espacios no están habilitados para menores con condiciones médicas moderadas o graves, ni para niños menores de cuatro años. Las familias deben contactar a cada proveedor para confirmar disponibilidad y requisitos.

Entre los principales aliados figuran Boys and Girls Club y las YMCAs del área metropolitana. Muchas de estas sedes ofrecerán servicios gratuitos o a bajo costo, mayormente de martes a jueves.

Para inscribir a los hijos, se requiere contactar previamente a la organización, ya que la inscripción y los cupos dependen de cada establecimiento.

Los servicios estarán disponibles en áreas como Canoga Park, Carson, Hollywood, Pacoima, Panorama City, San Pedro y Van Nuys.

Docentes, personal de apoyo y administradores se manifiestan pacíficamente frente a una escuela, exigiendo la defensa de sus derechos laborales y salarios justos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos virtuales y asistencia tecnológica durante la suspensión

Para mantener la continuidad académica, el LAUSD elaboró materiales de lecciones en línea accesibles para todos los niveles educativos.

Además, los estudiantes pueden acceder a tutorías virtuales gratuitas ofrecidas por la Biblioteca Pública de Los Ángeles, Tutor.com y Step Up Tutoring, según recopiló Los Angeles Times.

En cuanto a soporte técnico, el servicio de asistencia informática del distrito atenderá entre 7:30 y 17:00, de lunes a viernes. Al solicitar ayuda, la familia debe proporcionar el número de identificación del estudiante y los datos del dispositivo. Quienes no cuenten con conexión a internet podrán acudir a las oficinas regionales del LAUSD para solicitar dispositivos con acceso a la red o equipos portátiles habilitados.

Las familias pueden consultar la ubicación de estos servicios y la disponibilidad en la página web del LAUSD.