Una semana para la huelga más grande en la historia del Distrito Escolar de Los Ángeles

Docentes, personal no docente y directivos de escuelas angelinas se manifiestan exigiendo salarios justos y mejores condiciones laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta un escenario inédito: la posibilidad de un paro simultáneo de docentes, personal no docente y directivos amenaza con alterar la vida de 390.000 estudiantes y sus familias.

Las negociaciones entre los sindicatos y el distrito entran en una fase crítica, con el riesgo de que la educación presencial quede suspendida de manera indefinida.

Si las tres organizaciones sindicales concretan la huelga anunciada para el 14 de abril, las escuelas públicas no podrán mantener sus puertas abiertas.

La interrupción afectaría tanto las clases como la logística diaria de miles de hogares, forzando a los padres a buscar opciones de cuidado infantil y alternativas para la alimentación escolar.

El distrito escolar ha recomendado a las familias prepararse para una posible transición al aprendizaje en línea a través de la plataforma Schoology, asegurándose de que los estudiantes dispongan de dispositivos electrónicos y conexión a internet.

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta la amenaza de una huelga simultánea de docentes, personal no docente y directivos desde el 14 de abril (Los Angeles Times)

También aconseja identificar puntos de distribución de alimentos y servicios de guardería en la comunidad, y mantener actualizados los datos de contacto para recibir notificaciones mediante Blackboard Connect.

Ante la magnitud del paro, las autoridades analizan la apertura de núcleos regionales para recibir a estudiantes que no cuenten con otra alternativa.

Esta medida implicaría concentrar alumnos de distintas escuelas en un solo centro, aunque su viabilidad es incierta debido a la dificultad de reunir personal suficiente, especialmente si los conductores de autobuses y trabajadores de comedores también se adhieren a la huelga.

Si la huelga de docentes, personal no docente y directivos se concreta el 14 de abril, las escuelas públicas de Los Ángeles no podrán operar con normalidad, lo que forzará a 390.000 estudiantes y sus familias a buscar alternativas para la educación, el cuidado infantil y la alimentación.

Las autoridades plantean opciones como el aprendizaje en línea, la apertura de centros regionales y la distribución de alimentos, aunque su implementación depende de la disponibilidad de personal durante la medida de fuerza.

Padres y niños con mochilas se detienen frente a la escuela primaria Brookside Elementary, que muestra un cartel de "SCHOOL CLOSED", reflejando preocupación por el futuro educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de actividades pondría en riesgo la realización de exámenes estatales y pruebas de acceso universitario, como el SAT y los exámenes AP.

Además, la falta de infraestructura alternativa fuera del propio distrito escolar deja a muchas familias sin opciones viables, según explicó Ana Teresa Dahan, directora ejecutiva de Thrive L.A.

Las demandas salariales y el estado de las negociaciones

Los sindicatos reclaman incrementos que, en el caso de los docentes representados por UTLA, buscan elevar el salario inicial y aumentar el porcentaje de subidas automáticas ligadas a la antigüedad y la formación.

La propuesta del distrito incluye un bono único del 3% para el ciclo actual, seguido de incrementos permanentes escalonados hasta 2028.

El sindicato considera insuficiente la oferta y calcula que su propuesta supondría un aumento medio del 17% para sus afiliados, justificado por el efecto de la inflación sobre el costo de vida en el área metropolitana.

Una escuela pública de Los Ángeles permanece vacía con un cartel de "CLOSED FOR STRIKE" en sus puertas, reflejando el impacto de una huelga laboral en el sistema educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conversaciones han llegado a un punto de estancamiento tras el fracaso del proceso de fact-finding, mecanismo legal en el que un panel analiza la capacidad financiera del distrito.

El especialista neutral designado no emitió una conclusión definitiva sobre la viabilidad económica de las demandas sindicales y reconoció que la complejidad del presupuesto exigía un análisis más profundo.

El distrito sostiene que su última oferta generaría un gasto recurrente de USD 480 millones al año y que, aunque acepta la fórmula de aumentos automáticos, debe garantizar la sostenibilidad financiera.

Por su parte, los sindicatos argumentan que existen reservas millonarias y perspectivas de incremento en la financiación estatal, mientras que el distrito advierte que el ritmo actual de gasto podría agotar los fondos en tres o cuatro años.

La próxima ronda de negociaciones entre UTLA y el distrito está prevista para este miércoles.

Impacto en otros sectores y trabajadores

El sindicato Local 99, que representa a más de 30.000 empleados como asistentes escolares, conductores, personal de limpieza y cocina, insiste en la necesidad de mejorar salarios y asegurar la estabilidad laboral.

La posible suspensión de clases en escuelas públicas afectaría a 390.000 estudiantes y obligaría a las familias a buscar alternativas de educación y alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de sus miembros han visto reducidas sus jornadas y, como consecuencia, han perdido el acceso a beneficios de salud. La media salarial del grupo ronda los USD 35.000 anuales.

La mesa de negociación volverá a reunirse el jueves, con la rescisión de cerca de 700 despidos como uno de los puntos centrales para el sindicato.

Por otro lado, los administradores y directores agrupados en AALA/Teamsters 2010 exigen subidas salariales superiores a las ofrecidas, proponiendo un 7% para este curso y un 6% para el siguiente, mientras que la última propuesta del distrito es de 4% en cada año.

La convergencia de reclamos y la falta de acuerdo mantienen latente la amenaza de una huelga sin precedentes, que pondría a prueba la capacidad de negociación de las partes y la resiliencia de todo el sistema educativo angelino.