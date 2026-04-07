Estados Unidos

Una semana para la huelga más grande en la historia del Distrito Escolar de Los Ángeles

Familias y trabajadores se preparan ante la inminente paralización educativa, mientras los gremios y las autoridades mantienen negociaciones tensas que podrían dejar a miles de estudiantes sin clases ni servicios básicos

Guardar
Multitud de docentes y personal escolar protesta al aire libre. Sostienen pancartas con "Fair Pay Now" y "Salarios Justos". Edificios y palmeras al fondo.
Docentes, personal no docente y directivos de escuelas angelinas se manifiestan exigiendo salarios justos y mejores condiciones laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta un escenario inédito: la posibilidad de un paro simultáneo de docentes, personal no docente y directivos amenaza con alterar la vida de 390.000 estudiantes y sus familias.

Las negociaciones entre los sindicatos y el distrito entran en una fase crítica, con el riesgo de que la educación presencial quede suspendida de manera indefinida.

Si las tres organizaciones sindicales concretan la huelga anunciada para el 14 de abril, las escuelas públicas no podrán mantener sus puertas abiertas.

La interrupción afectaría tanto las clases como la logística diaria de miles de hogares, forzando a los padres a buscar opciones de cuidado infantil y alternativas para la alimentación escolar.

El distrito escolar ha recomendado a las familias prepararse para una posible transición al aprendizaje en línea a través de la plataforma Schoology, asegurándose de que los estudiantes dispongan de dispositivos electrónicos y conexión a internet.

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta la amenaza de una huelga simultánea de docentes, personal no docente y directivos desde el 14 de abril (Los Angeles Times)
El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta la amenaza de una huelga simultánea de docentes, personal no docente y directivos desde el 14 de abril (Los Angeles Times)

También aconseja identificar puntos de distribución de alimentos y servicios de guardería en la comunidad, y mantener actualizados los datos de contacto para recibir notificaciones mediante Blackboard Connect.

Ante la magnitud del paro, las autoridades analizan la apertura de núcleos regionales para recibir a estudiantes que no cuenten con otra alternativa.

Esta medida implicaría concentrar alumnos de distintas escuelas en un solo centro, aunque su viabilidad es incierta debido a la dificultad de reunir personal suficiente, especialmente si los conductores de autobuses y trabajadores de comedores también se adhieren a la huelga.

Si la huelga de docentes, personal no docente y directivos se concreta el 14 de abril, las escuelas públicas de Los Ángeles no podrán operar con normalidad, lo que forzará a 390.000 estudiantes y sus familias a buscar alternativas para la educación, el cuidado infantil y la alimentación.

Las autoridades plantean opciones como el aprendizaje en línea, la apertura de centros regionales y la distribución de alimentos, aunque su implementación depende de la disponibilidad de personal durante la medida de fuerza.

Un grupo de padres y niños con mochilas está de pie en la acera frente a la entrada de la escuela Brookside Elementary, con un cartel de 'SCHOOL CLOSED' en la puerta.
Padres y niños con mochilas se detienen frente a la escuela primaria Brookside Elementary, que muestra un cartel de "SCHOOL CLOSED", reflejando preocupación por el futuro educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de actividades pondría en riesgo la realización de exámenes estatales y pruebas de acceso universitario, como el SAT y los exámenes AP.

Además, la falta de infraestructura alternativa fuera del propio distrito escolar deja a muchas familias sin opciones viables, según explicó Ana Teresa Dahan, directora ejecutiva de Thrive L.A.

Las demandas salariales y el estado de las negociaciones

Los sindicatos reclaman incrementos que, en el caso de los docentes representados por UTLA, buscan elevar el salario inicial y aumentar el porcentaje de subidas automáticas ligadas a la antigüedad y la formación.

La propuesta del distrito incluye un bono único del 3% para el ciclo actual, seguido de incrementos permanentes escalonados hasta 2028.

El sindicato considera insuficiente la oferta y calcula que su propuesta supondría un aumento medio del 17% para sus afiliados, justificado por el efecto de la inflación sobre el costo de vida en el área metropolitana.

Vista frontal de una escuela pública en Los Ángeles con un cartel "CLOSED FOR STRIKE" en puertas rojas. El edificio es de color crema con techos de tejas rojas y está rodeado de palmeras. No hay personas.
Una escuela pública de Los Ángeles permanece vacía con un cartel de "CLOSED FOR STRIKE" en sus puertas, reflejando el impacto de una huelga laboral en el sistema educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conversaciones han llegado a un punto de estancamiento tras el fracaso del proceso de fact-finding, mecanismo legal en el que un panel analiza la capacidad financiera del distrito.

El especialista neutral designado no emitió una conclusión definitiva sobre la viabilidad económica de las demandas sindicales y reconoció que la complejidad del presupuesto exigía un análisis más profundo.

El distrito sostiene que su última oferta generaría un gasto recurrente de USD 480 millones al año y que, aunque acepta la fórmula de aumentos automáticos, debe garantizar la sostenibilidad financiera.

Por su parte, los sindicatos argumentan que existen reservas millonarias y perspectivas de incremento en la financiación estatal, mientras que el distrito advierte que el ritmo actual de gasto podría agotar los fondos en tres o cuatro años.

La próxima ronda de negociaciones entre UTLA y el distrito está prevista para este miércoles.

Impacto en otros sectores y trabajadores

El sindicato Local 99, que representa a más de 30.000 empleados como asistentes escolares, conductores, personal de limpieza y cocina, insiste en la necesidad de mejorar salarios y asegurar la estabilidad laboral.

Interior de un aula vacía con hileras de pupitres de madera y sillas metálicas invertidas. Una pizarra verde con escritura y una ventana grande a la izquierda.
La posible suspensión de clases en escuelas públicas afectaría a 390.000 estudiantes y obligaría a las familias a buscar alternativas de educación y alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de sus miembros han visto reducidas sus jornadas y, como consecuencia, han perdido el acceso a beneficios de salud. La media salarial del grupo ronda los USD 35.000 anuales.

La mesa de negociación volverá a reunirse el jueves, con la rescisión de cerca de 700 despidos como uno de los puntos centrales para el sindicato.

Por otro lado, los administradores y directores agrupados en AALA/Teamsters 2010 exigen subidas salariales superiores a las ofrecidas, proponiendo un 7% para este curso y un 6% para el siguiente, mientras que la última propuesta del distrito es de 4% en cada año.

La convergencia de reclamos y la falta de acuerdo mantienen latente la amenaza de una huelga sin precedentes, que pondría a prueba la capacidad de negociación de las partes y la resiliencia de todo el sistema educativo angelino.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasDistrito Escolar Los ÁngelesLos ÁngelesNegociaciones SindicalesHuelgas Educativas

Últimas Noticias

Nueva York enfrenta una crisis en la recolección de desperdicios alimenticios tras el fin de las multas

La ausencia de sanciones afectó los logros alcanzados en materia ambiental y limitó la capacidad del sistema de residuos urbanos

Nueva York enfrenta una crisis en la recolección de desperdicios alimenticios tras el fin de las multas

Una mujer de EEUU detenida con 115.000 pastillas de fentanilo fue condenada a 20 años de prisión

La sentencia fue dictada tras la incautación de más de cien mil tabletas de opioides sintéticos durante una operación coordinada entre agencias federales y locales, en un contexto de aumento sostenido del tráfico de drogas en la región central

Una mujer de EEUU detenida con 115.000 pastillas de fentanilo fue condenada a 20 años de prisión

Estas 10 ciudades de EEUU ofrecen las mejores oportunidades para comprar vivienda por primera vez en 2026

Un informe reciente identifica dónde las condiciones actuales favorecen el acceso a una propiedad pese al contexto de precios altos y crédito restringido

Estas 10 ciudades de EEUU ofrecen las mejores oportunidades para comprar vivienda por primera vez en 2026

El precio de la gasolina en Florida alcanza un nuevo máximo por tensiones en Medio Oriente

El incremento sostenido en el costo del combustible impacta a familias y conductores, mientras la inestabilidad internacional y los factores internos continúan influenciando el valor final en diferentes regiones del estado

El precio de la gasolina en Florida alcanza un nuevo máximo por tensiones en Medio Oriente

El alcalde Zohran Mamdani reconsidera su postura sobre la base de datos de pandillas en Nueva York

Las recientes declaraciones del gobierno local reflejan un cambio de perspectiva respecto a la eliminación absoluta del registro policial, dando paso a la posibilidad de reformas enfocadas en la gestión y revisión permanente del sistema

El alcalde Zohran Mamdani reconsidera su postura sobre la base de datos de pandillas en Nueva York

TECNO

¿Correrá en mi PC? La nueva función de Steam que predice tus FPS antes de jugar

¿Correrá en mi PC? La nueva función de Steam que predice tus FPS antes de jugar

Este electrodoméstico es el principal culpable de un internet lento en casa

“Hola mamá, perdí mi celular”: la estafa en WhatsApp que suplanta a tu hijo para vaciarte la cuenta

Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

OpenAI impulsa la semana laboral de cuatro días, con menos horas y sin reducción salarial

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan la portada de Vogue: un vistazo profundo a Miranda Priestly rumbo al estreno de ‘El Diablo viste a la moda 2′

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan la portada de Vogue: un vistazo profundo a Miranda Priestly rumbo al estreno de ‘El Diablo viste a la moda 2′

El inesperado rol de Bigi Jackson en la batalla millonaria por la herencia de Michael Jackson

El apoyo incondicional de Roscoe: el perro que acompañó a Vanessa Williams en su duelo

Mujer enfrenta siete cargos por ataque con sustancia a Lindsey Buckingham

“Los ángeles de Charlie” celebran 50 años con un reencuentro inolvidable

MUNDO

Rusia suministra inteligencia satelital a Irán para coordinar ataques contra fuerzas de Estados Unidos

Rusia suministra inteligencia satelital a Irán para coordinar ataques contra fuerzas de Estados Unidos

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada en Bagdad tras ser secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah, que exigió su salida inmediata de Irak

La guerra mundial silenciosa: el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es parte de un enfrentamiento global

Historia, arquitectura y tradiciones al alcance de los curiosos: lo que hace única a Malolos

Las bolsas europeas cierran a la baja ante la tensión por el ultimátum sobre el estrecho de Ormuz