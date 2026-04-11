Donald Trump felicitó a tripulación de Artemis II tras su exitoso regreso a la Tierra: “Siguiente paso, Marte”

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a los astronautas del programa Artemis II tras su amerizaje en el Pacífico, que marcó el final de su misión alrededor de la Luna.

“¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!”, expresó Trump en la red Truth Social.

El mandatario anticipó un encuentro con los astronautas en la Casa Blanca y reafirmó los planes del país para futuras misiones. “Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!”, afirmó, aludiendo a los objetivos estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.

Artemis II completó el viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La cápsula Orión amerizó en el Pacífico y los cuatro astronautas salieron en aparente buen estado, tras diez días de misión sin mayores percances.

Donald Trump felicitó a tripulación de Artemis II (@realDonaldTrump)

“Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo”, afirmó Jared Isaacman, administrador de la NASA, tras el amerizaje de la cápsula. La misión sirvió como prueba tanto para el cohete SLS como para la nave Orión.

“Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no se algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido”, agregó Isaacman.

La nave Orion descendió a través de la atmósfera terrestre y logró un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local), tras unos 13 minutos en los que la cápsula enfrentó condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a una velocidad de unos 40.234 kilómetros por hora.

La NASA confirmó que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los hitos clave del programa Artemis.

El buen tiempo acompañó a la tripulación, considerada la más diversa que ha llegado a la órbita lunar, luego del despegue realizado el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida. Las condiciones favorables también estuvieron presentes este viernes durante el amerizaje frente a la costa de San Diego, en California, donde la cápsula finalizó su trayecto.

La nave Orión flota en el Pacífico, mientras los astronautas esperan a ser extraídos por personal especializado

Trump mantuvo una comunicación telefónica el pasado 6 de abril con los miembros de la misión Artemis II después de que la nave orbitara el lado oculto de la Luna y fotografiara áreas inéditas para la humanidad. Durante la conversación, el inquilino de la Casa Blanca subrayó que este logro representa un hito en la conquista espacial y consolida a su país como referente internacional en la carrera por regresar y establecer presencia permanente en la superficie lunar.

El diálogo se produjo mientras la tripulación, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, estaba en el espacio, a cinco días del regreso programado a la Tierra. Trump destacó el valor simbólico de la misión y remarcó: “Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada”, expresó el mandatario.

La comunicación se realizó poco después de que la tripulación de Artemis II fotografiara “paisajes orientales que ningún humano ha visto antes”, según describió Wiseman. Ante la consulta directa del presidente sobre sus vivencias, Wiseman relató: “Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados”.

La especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i) ( EFE/NASA)

Al preguntársele por la experiencia de estar incomunicados, Victor Glover respondió a Trump: “Estaba grabando observaciones científicas y estábamos ocupados. Debo decir que fue bastante agradable”.

(Con información de AFP)