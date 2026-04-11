Estados Unidos

Donald Trump felicitó a tripulación de Artemis II tras su exitoso regreso a la Tierra: “Siguiente paso, Marte”

La tripulación completó la misión en torno a la Luna y fue recibida con palabras de reconocimiento por parte del mandatario estadounidense, quien destacó la precisión del amerizaje y adelantó un posible encuentro con ellos en la Casa Blanca

Guardar
El presidente de EE.UU., Donald J. Trump (EFE)
El presidente de EE.UU., Donald J. Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a los astronautas del programa Artemis II tras su amerizaje en el Pacífico, que marcó el final de su misión alrededor de la Luna.

“¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!”, expresó Trump en la red Truth Social.

El mandatario anticipó un encuentro con los astronautas en la Casa Blanca y reafirmó los planes del país para futuras misiones. “Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!”, afirmó, aludiendo a los objetivos estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.

Artemis II completó el viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La cápsula Orión amerizó en el Pacífico y los cuatro astronautas salieron en aparente buen estado, tras diez días de misión sin mayores percances.

Donald Trump felicitó a tripulación de Artemis II (@realDonaldTrump)
Donald Trump felicitó a tripulación de Artemis II (@realDonaldTrump)

“Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo”, afirmó Jared Isaacman, administrador de la NASA, tras el amerizaje de la cápsula. La misión sirvió como prueba tanto para el cohete SLS como para la nave Orión.

“Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no se algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido”, agregó Isaacman.

La nave Orion descendió a través de la atmósfera terrestre y logró un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local), tras unos 13 minutos en los que la cápsula enfrentó condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a una velocidad de unos 40.234 kilómetros por hora.

La NASA confirmó que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los hitos clave del programa Artemis.

El buen tiempo acompañó a la tripulación, considerada la más diversa que ha llegado a la órbita lunar, luego del despegue realizado el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida. Las condiciones favorables también estuvieron presentes este viernes durante el amerizaje frente a la costa de San Diego, en California, donde la cápsula finalizó su trayecto.

La nave Orión flota en el Pacífico, mientras los astronautas esperan a ser extraídos por personal especializado
La nave Orión flota en el Pacífico, mientras los astronautas esperan a ser extraídos por personal especializado

Trump mantuvo una comunicación telefónica el pasado 6 de abril con los miembros de la misión Artemis II después de que la nave orbitara el lado oculto de la Luna y fotografiara áreas inéditas para la humanidad. Durante la conversación, el inquilino de la Casa Blanca subrayó que este logro representa un hito en la conquista espacial y consolida a su país como referente internacional en la carrera por regresar y establecer presencia permanente en la superficie lunar.

El diálogo se produjo mientras la tripulación, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, estaba en el espacio, a cinco días del regreso programado a la Tierra. Trump destacó el valor simbólico de la misión y remarcó: “Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada”, expresó el mandatario.

La comunicación se realizó poco después de que la tripulación de Artemis II fotografiara “paisajes orientales que ningún humano ha visto antes”, según describió Wiseman. Ante la consulta directa del presidente sobre sus vivencias, Wiseman relató: “Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados”.

La especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i) ( EFE/NASA)
La especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i) ( EFE/NASA)

Al preguntársele por la experiencia de estar incomunicados, Victor Glover respondió a Trump: “Estaba grabando observaciones científicas y estábamos ocupados. Debo decir que fue bastante agradable”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEstados UnidosArtemis IIMarteTierraLunaDonald Trump

Últimas Noticias

Nuevas pruebas de ADN identifican al sospechoso de dos homicidios no resueltos en Nueva Jersey tras 30 años

La labor conjunta de la Unidad de Casos de Homicidio Sin Resolver y nuevas herramientas científicas logró señalar a Francis T. Schooley como presunto responsable de los crímenes de Marebeth Welsh y Jennifer Persia

Nuevas pruebas de ADN identifican al sospechoso de dos homicidios no resueltos en Nueva Jersey tras 30 años

Flatbush Avenue, la avenida más emblemática de Brooklyn, comienza una transformación histórica

El rediseño prevé carriles exclusivos para autobuses y mayor espacio peatonal, buscando agilizar el tránsito y fortalecer la seguridad en uno de los principales corredores urbanos de Nueva York

Flatbush Avenue, la avenida más emblemática de Brooklyn, comienza una transformación histórica

Por qué los astronautas de Artemis II perdieron la comunicación al ingresar en la atmósfera terrestre

Un periodo de seis minutos sin contacto entre la nave tripulada y el personal de operaciones marcará el tramo más delicado antes de la llegada a la superficie oceánica frente a la costa de California

Por qué los astronautas de Artemis II perdieron la comunicación al ingresar en la atmósfera terrestre

Abogado de Texas se niega a comparecer tras denunciar que un juez maltrató a un empleado informático del tribunal

La decisión provocó apoyo entre otros profesionales en la sede judicial y reabrió el debate sobre los límites de la autoridad en la administración de justicia

Abogado de Texas se niega a comparecer tras denunciar que un juez maltrató a un empleado informático del tribunal

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

El mandatario aseguró que los líderes iraníes “están muertos” y anticipó que el estrecho de Ormuz será abierto “muy rápido, de alguna forma u otra”, con o sin la colaboración de Irán

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

TECNO

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Así funciona la innovadora batería que desafía al litio: más durabilidad y menos complicaciones

Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

El secreto tecnológico de la NASA para la reentrada de Orion con Artemis 2: resiste el regreso de la Luna

WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

ENTRETENIMIENTO

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

De personajes groseros a héroe de acción: la evolución de Chris Pratt en la industria del cine

La noche en que todo pudo terminar: Arsenio Hall y la anécdota que salvó Un príncipe en Nueva York

¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

MUNDO

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Sigue la violencia en Medio Oriente horas antes de las negociaciones: Israel y Hezbollah intercambiaron ataques

El principal negociador ucraniano destaca avances en las conversaciones con Rusia

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’