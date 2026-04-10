Una de las fiestas de baile más grandes del mundo regresa a Nueva York el próximo mes para su 20° aniversario

El Desfile de Danza de Nueva York celebra su 20 aniversario con la mayor fiesta de baile urbano de la ciudad (Dance Parade New York)

El próximo mes, Nueva York se prepara para recibir nuevamente una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura urbana: el Desfile de Danza de Nueva York. Con motivo de su vigésimo aniversario, la ciudad será testigo de un evento que promete superar expectativas y consolidarse como un referente para miles de bailarines y amantes del arte en movimiento. En esta edición especial, la fiesta de baile más grande de la ciudad no solo celebra dos décadas de historia, sino que también refuerza su papel como plataforma de expresión artística y de reivindicación social.

El regreso del desfile marca una fecha clave en el calendario cultural neoyorquino. El sábado 16 de mayo, las calles de Manhattan se transformarán en un escenario abierto para más de 10.000 participantes, quienes se unirán para rendir homenaje a la diversidad y la riqueza de la danza. Este vigésimo aniversario se presenta como una ocasión única, en la que la energía colectiva y la pasión por el baile se fusionan para ofrecer un espectáculo que trasciende lo meramente festivo. La magnitud del evento, sumada a la expectativa generada por los años de trayectoria, convierten esta edición en un punto de encuentro que busca reunir tanto a los veteranos del movimiento como a nuevos entusiastas que desean sumarse a la celebración.

Más de 10.000 bailarines toman las calles de Manhattan para rendir homenaje a la diversidad y la cultura de la danza (Dance Parade New York)

En cuanto a los detalles logísticos, el desfile comenzará alrededor de las 11:45 en la intersección de la calle 17 Oeste y la Sexta Avenida, un punto estratégico que facilita la congregación de los grupos y la organización del recorrido. Desde allí, la caravana de bailarines avanzará hacia el centro de la ciudad, atravesando algunos de los barrios más característicos de Manhattan. El trayecto está cuidadosamente diseñado para maximizar la visibilidad de los participantes y permitir que el público disfrute de las distintas propuestas a lo largo del camino. El recorrido culmina en el Tompkins Square Park, donde el ambiente festivo alcanza su punto máximo con la realización de un festival de danza al aire libre.

El desfile destaca por su capacidad de reunir en un mismo espacio a una multitud de bailarines que representan más de 100 estilos distintos. Desde tradiciones africanas y sudamericanas hasta géneros urbanos como el voguing, breaking y house, la variedad es una de las señas de identidad del evento. Tampoco faltan manifestaciones clásicas como la salsa y el swing, lo que convierte a la celebración en una auténtica muestra de pluralidad cultural y artística. La participación no se limita a compañías profesionales, ya que estudiantes y aficionados comparten el mismo escenario, lo que refuerza el carácter inclusivo y comunitario de la propuesta. Esta convivencia entre diferentes niveles de experiencia y estilos crea una atmósfera única, en la que el aprendizaje y el intercambio se dan de manera natural.

El evento recorre barrios icónicos de Manhattan y culmina en Tompkins Square Park con un festival al aire libre (Dance Parade New York)

La edición de este año toma como eje temático el lema “The Beat Goes On”, una consigna que subraya la continuidad y la resiliencia del mundo de la danza, incluso en tiempos de cambios o desafíos. En consonancia con el aniversario, el desfile cuenta con una lista de grandes mariscales que reflejan la amplitud y la riqueza del sector. Entre los homenajeados figuran nombres clave como Joan Myers Brown, destacada por su contribución a la danza escénica estadounidense; el DJ y productor Timmy Regisford, figura influyente en la escena house de Nueva York; Christine Jowers, fundadora de The Dance Enthusiast; y Jeff Selby, creador del New Style Hustle, estilo que ha trascendido fronteras y se ha popularizado internacionalmente. La selección de homenajeados ilustra el compromiso del evento con la diversidad y el reconocimiento a quienes han dejado huella en el ámbito de la danza.

Al finalizar el recorrido, el Tompkins Square Park se convierte, entre las 15:00 y las 19:00, en el epicentro de un festival que ofrece múltiples actividades y espectáculos. El parque acoge actuaciones en varios escenarios, permitiendo que el público disfrute de propuestas simultáneas y descubra nuevas expresiones artísticas. Para quienes desean involucrarse de forma directa, existe un área de enseñanza donde es posible aprender algunos pasos y técnicas básicas de baile, promoviendo la participación y el acercamiento a la disciplina. Además, una zona de fiesta con DJs mantiene el ambiente animado, invitando a los asistentes a sumarse a la celebración a su manera.

Aunque el Desfile de Danza de Nueva York es una fiesta en toda regla, detrás de su propuesta lúdica existe una misión más profunda. La organización sin fines de lucro Dance Parade New York ha trabajado durante años para posicionar la danza como una forma de expresión protegida y legítima. Uno de sus logros más destacados fue su papel en la derogación de la Ley de Cabaret en 2017, una normativa que durante décadas restringió las posibilidades de bailar en la ciudad. A través de su labor, la organización ha impulsado reformas que amplían los espacios y las condiciones para que los neoyorquinos puedan bailar libremente, defendiendo el derecho a la alegría y a la expresión corporal como componentes esenciales de la vida urbana. El evento, por tanto, no solo celebra la danza, sino que también recuerda que en Nueva York, incluso la alegría puede tener un matiz político.