Un hombre de Florida disparó y mató a su vecino tras negarse a bajar el volumen de la música

Francis Biegaj, de 52 años, fallece por heridas de bala pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia en el lugar (Hernando County Sheriff's Office)

La tranquilidad de una comunidad de Spring Hill, en el estado de Florida, se vio interrumpida tras un episodio violento que, según relataron las autoridades, dejó como saldo la muerte de un vecino. El conflicto, originado por una discusión sobre el volumen de la música, culminó con el uso letal de un arma de fuego. El hecho ocurrió el miércoles, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando recibió una llamada de emergencia que alertó sobre una persona gravemente herida.

La jornada transcurría con normalidad hasta que un familiar de Francis Biegaj, de 52 años, se encontró con una escena alarmante: Biegaj yacía sangrando del brazo, sin que en ese momento se conocieran las causas de la herida. El familiar, al ver la gravedad de la situación, realizó de inmediato una llamada al 911, lo que permitió la activación rápida de los servicios de emergencia.

En pocos minutos, personal del cuerpo de bomberos y rescate del condado llegó al domicilio del herido. Los paramédicos iniciaron las maniobras de salvamento para intentar estabilizar a Biegaj, quien presentaba una herida sangrante en el brazo. Mientras tanto, los agentes de la Oficina del Sheriff, al examinar el lugar, encontraron casquillos de bala en la entrada de la vivienda, lo que llevó de inmediato a descartar la hipótesis de un accidente doméstico y a considerar el hecho como un acto delictivo. La inspección visual permitió advertir también una aparente herida de bala en el hombro de la víctima, evidenciando la gravedad del ataque.

Un tiroteo en Spring Hill, Florida, termina con la muerte de un residente tras una discusión por el volumen de la música (Captura de video)

Los agentes, al confirmar la naturaleza violenta del evento, aseguraron el área para facilitar la labor de los servicios médicos y recolectar pruebas. A pesar de los esfuerzos intensivos del equipo de rescate, Francis Biegaj fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades notificaron a los familiares y comenzaron el proceso de investigación para reconstruir lo sucedido y dar con el responsable del crimen.

Mientras los investigadores recababan información en el lugar de los hechos, varios testigos que se encontraban en las inmediaciones prestaron declaración ante los agentes. Los testimonios coincidieron en un punto clave: poco antes de la llegada de la policía, se escucharon varios disparos en la zona. Tras los tiros, los testigos observaron a un hombre alejándose rápidamente de la escena, portando lo que parecía ser un arma de fuego en la mano. Estas declaraciones resultaron esenciales para orientar la búsqueda del sospechoso y delimitar el perímetro de acción.

La búsqueda llevó a los agentes hasta una vivienda ubicada en el número 89 de Gillian Circle, donde se presumía que se encontraba el autor de los disparos. La policía procedió a rodear la casa y a intentar comunicarse con sus ocupantes, solicitando que salieran voluntariamente. Ante la falta de respuesta, la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando solicitó el apoyo del equipo SWAT y del Equipo de Respuesta a Crisis, quienes se desplazaron al lugar para manejar la situación. Tras varios intentos de negociación, lograron que el ocupante principal de la vivienda saliera y se entregara pacíficamente.

El presunto autor, Tony Deuser, fue arrestado en una vivienda cercana tras admitir el disparo durante una disputa vecinal (Captura de video)

La persona que abandonó la casa fue identificada como Tony Deuser, de 51 años, quien, según la información recabada por las autoridades, residía en las inmediaciones del lugar del incidente. Al ser detenido, Deuser fue interrogado por los investigadores sobre su participación en el suceso. Durante la conversación, el sospechoso admitió haber tenido una fuerte discusión con Francis Biegaj debido al volumen elevado de la música que provenía de la vivienda de la víctima. De acuerdo con el relato de Deuser, tras solicitar que la música se bajara, Biegaj se negó y le pidió que se marchara de su propiedad. Fue en ese momento, según la versión ofrecida por Deuser, cuando extrajo un arma y disparó dos veces contra su vecino antes de regresar a su propia casa.

Los agentes registraron la vivienda del sospechoso en busca de pruebas adicionales y procedieron a su arresto inmediato. La acusación formal que enfrenta Tony Deuser es la de asesinato en segundo grado, cargo por el cual permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Hernando. Las autoridades locales han confirmado que la investigación sigue abierta y que continúan recolectando pruebas y declaraciones para esclarecer todos los detalles del caso.

La muerte de Francis Biegaj ha generado conmoción entre los vecinos de Spring Hill, quienes no ocultaron su sorpresa por el desenlace trágico de un desacuerdo vecinal. Por el momento, la policía mantiene la vigilancia en la zona y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante para la causa.