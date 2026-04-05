Estados Unidos

Nueva York: los alquileres en barrios icónicos superan marcas históricas

En lugares como Park Slope, Forest Hills y el Upper West Side, la escasa oferta de pisos grandes provoca una carrera por contratos, mientras la llegada de nuevos residentes intensifica la escasez de alternativas asequibles

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Vista de una calle concurrida de Nueva York al anochecer con un cartel grande de 'APARTMENTS FOR RENT', taxis amarillos y peatones en movimiento.
El precio del alquiler en apartamentos familiares de Nueva York han subido hasta un 40 % en barrios como Park Slope y Forest Hills. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alquileres de apartamentos familiares en ciertos barrios de Nueva York han aumentado hasta un 40 % respecto al año anterior, según el portal inmobiliario realtor.com. Esta subida afecta especialmente a familias que buscan vivienda en áreas con disponibilidad limitada de apartamentos grandes, mientras más familias intentan establecerse cerca de escuelas y servicios.

En lugares como Park Slope y Forest Hills, los alquileres han superado los USD 5.000 mensuales, un factor que lleva a muchas familias a considerar opciones como reducir el tamaño de la vivienda o compartir espacios para enfrentar los nuevos costos.

Calle de Nueva York con edificios de ladrillo marrón. Múltiples ventanas muestran carteles de 'Se Alquila'. Personas caminan, taxis amarillos y un autobús transitan por la calle.
En lugares como Park Slope y Forest Hills, los alquileres han superado los USD 5.000 mensuales,. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según realtor.com, en 2023 la renta media de viviendas familiares subió a un ritmo sin precedentes: en barrios como Park Slope y Forest Hills, los aumentos anuales oscilaron entre 30 % y 40 %.

Esto pone el costo del alquiler muy por encima de lo que muchas familias pagaban hace tan solo dos años y sitúa a Nueva York por delante de otras ciudades en este movimiento.

Factores detrás del aumento en los alquileres

La demanda se reactivó tras la pandemia, impulsada por la recuperación del empleo y el atractivo de barrios con buena infraestructura educativa. La falta de desarrollos con apartamentos grandes contribuye a que las pocas unidades disponibles suelen alquilarse en menos de una semana, según realtor.com, lo cual incrementa la competencia.

Especialistas citados en el informe señalan que la llegada de familias de otras ciudades añade presión en distritos históricos de residencia familiar. Además, el alza en los tipos de interés ha desincentivado la compra de viviendas, llevando a más residentes al mercado de alquiler y reduciendo aún más la oferta.

Vista de una calle de Nueva York con edificios, un cartel "Apartments for Rent" en un inmueble, taxis amarillos, personas, árboles y rascacielos al fondo.
En barrios como Park Slope y Forest Hills, los aumentos anuales oscilaron entre 30 % y 40 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los barrios más afectados por las alzas en apartamentos familiares

Park Slope en Brooklyn y el Upper West Side en Manhattan registraron subidas cercanas al 40 % respecto al año anterior, según realtor.com. Forest Hills, en Queens, y Riverdale, en el Bronx, también experimentaron incrementos de entre 30 % y 35 %.

Entre los testimonios recogidos figura el de una inquilina de Forest Hills, quien señaló: “la renta se nos ha hecho casi inalcanzable este año”. Agentes inmobiliarios afirman que, para conseguir un departamento adecuado, las familias forman filas y ofrecen más que el precio inicial.

En Astoria y Ditmas Park, lo habitual es que las opciones asequibles desaparezcan en cuestión de días. Solo quienes cuentan con un presupuesto elevado pueden asegurar contratos a largo plazo.

Edificaciones en Nueva York, donde el alquiler medio supera los 3.300 dólares mensuales y las zonas con mayor crecimiento de viviendas multifamiliares enfrentan el impacto de los altos costos de construcción.
Inquilinos reportan que el costo del arriendo se ha vuelto casi inalcanzable y obliga a compartir departamentos o reducir espacio. (Crédito: Google Earth)

Desafíos y respuestas ante el encarecimiento de vivienda familiar

Con la tendencia al alza, las agencias inmobiliarias indican que la demanda se mantendrá fuerte durante el verano. Algunas familias optan por mudarse a barrios menos solicitados o aceptar viviendas más pequeñas ante el aumento de precios, según el informe de realtor.com.

Las previsiones apuntan a que la competencia por apartamentos familiares continuará aumentando en los próximos meses, a medida que avanzan las inscripciones escolares y más familias buscan establecerse en Nueva York.

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