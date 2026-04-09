Una mujer en California dio a luz tras un embarazo abdominal no detectado durante casi un año

El caso de Suze Lopez en California ilustra un embarazo abdominal oculto por un quiste ovárico y diagnosticado a término (AP)

Una mujer residente en California fue protagonista de uno de los sucesos médicos más muy inusual en la literatura clínica reciente: dio a luz a un niño gestado completamente fuera del útero cuyo desarrollo permaneció enmascarado por un quiste ovárico de gran tamaño.

El caso fue tratado en el hospital Cedars-Sinai de referencia en Los Ángeles y motivó la elaboración de un artículo científico, según anticipó el doctor John Ozimek, jefe de partos de la institución, a la agencia de noticias Associated Press. Según el especialista, la posibilidad de que un embarazo abdominal llegue a término es inferior a uno en un millón, lo que subraya la excepcionalidad de este evento.

Los embarazos abdominales constituyen una forma de gestación ectópica extremadamente inusual. Ozimek explicó que solo uno de cada 30.000 embarazos ocurre fuera del útero y, en la mayoría de los casos, ni la madre ni el feto sobreviven más allá de las primeras semanas.

Los datos publicados por médicos en Etiopía en 2023, citados por la agencia de noticias Associated Press, indican que la mortalidad fetal en estos casos puede alcanzar el 90 % y que alrededor del 20 % de los recién nacidos presentan malformaciones congénitas graves. Estos antecedentes refuerzan el interés de la comunidad científica por documentar el caso de Suze Lopez.

La historia clínica de Suze Lopez revela múltiples factores que contribuyeron a la complejidad de su diagnóstico y tratamiento. A los 41 años, la enfermera domiciliada en Bakersfield ya había perdido el ovario derecho a causa de un quiste previo y presentaba irregularidades menstruales persistentes, lo que dificultó identificar los signos típicos de un embarazo.

Durante casi un año, el crecimiento abdominal progresivo fue atribuido por los profesionales de la salud a la expansión del quiste ovárico del que era monitoreada desde hacía años. Lopez no experimentó náuseas ni percibió movimientos fetales, lo que también ayudó a enmascarar la gestación.

Qué factores complicaron el diagnóstico en Suze Lopez

La gestación abdominal de Suze Lopez fue enmascarada por la ausencia de síntomas y las irregularidades menstruales (AP)

El desenlace se desencadenó cuando el dolor y la presión abdominal se intensificaron y se volvieron intolerables. Lopez tenía programada una intervención para la extracción del quiste, pero una tomografía computarizada, precedida por un test de embarazo de rutina, reveló de manera inesperada la presencia de un feto en desarrollo.

La propia paciente relató a Associated Press que la noticia fue compartida con su esposo Andrew Lopez durante un partido de los Dodgers en Los Ángeles, provocando un impacto emocional profundo en la familia.

La salud de Lopez se agravó pocos días después, cuando presentó una presión arterial peligrosamente elevada y fue hospitalizada en el Cedars-Sinai. Los exámenes médicos confirmaron que el útero estaba vacío y que el feto, en avanzado estado de gestación y protegido por su bolsa amniótica, se encontraba implantado junto al hígado, sobre la pared lateral de la pelvis. Ozimek detalló: “No invadía órganos vitales, pero la localización era sumamente riesgosa”.

El procedimiento quirúrgico y los riesgos para la madre e hijo

Ryu, el bebé nacido con 3,6 kilogramos, se encuentra en buen estado de salud tras una operación excepcional con su madre (AP)

El 18 de agosto, el equipo quirúrgico del hospital realizó una intervención de alto riesgo que combinó la extracción del quiste ovárico —de aproximadamente diez kilogramos— y la cesárea para el nacimiento de Ryu, el hijo de Suze.

La operación se efectuó bajo anestesia general y fue marcada por una pérdida masiva de sangre: la paciente llegó a perder casi la totalidad de su volumen sanguíneo, pero la rápida coordinación del personal permitió controlar la hemorragia y realizar las transfusiones necesarias, evitando un desenlace fatal.

Durante el procedimiento, Andrew Lopez estuvo en contacto permanente con el equipo médico y enfrentó una situación de tensión extrema ante el riesgo de perder a su esposa y a su hijo. En declaraciones a Associated Press, expresó: “Me aterrorizaba saber que en cualquier momento podía perder a mi esposa o a mi hijo”.

Contra todo diagnóstico inicial, tanto la madre como el bebé evolucionaron favorablemente en los días posteriores a la cirugía.

Ryu nació con 3,6 kilogramos y, según confirmaron tanto sus padres como el equipo médico, se encuentra en buen estado de salud. El nombre elegido para el niño tiene un doble significado: está inspirado en un jugador de béisbol y en el famoso personaje de la saga Street Fighter.

La familia, que ya contaba con una hija de dieciocho años, celebró la recuperación de ambos y la oportunidad de recomenzar tras superar un pronóstico sumamente adverso.

Un caso clínico de interés mundial

Expertos destacan la importancia de documentar embarazos ectópicos raros como el de Suze Lopez por su valor para la medicina materno-fetal (AP)

La supervivencia simultánea de madre e hijo en un embarazo abdominal representa una rareza clínica de alto interés para la medicina materno-fetal.

Así lo explicó la doctora Cara Heuser, especialista en Utah que no participó en el caso, quien señaló que la gran mayoría de los embarazos ectópicos —aquellos en los que el embrión se implanta fuera del útero— concluyen en la ruptura y hemorragia grave de la madre si no se detectan prontamente, siendo más frecuentes en las trompas de Falopio.

La revisión realizada en Etiopía en 2023 y citada por Associated Press destaca que, cuando un embarazo abdominal llega a término, el riesgo de muerte fetal se sitúa en el 90 % y los defectos congénitos alcanzan el 20 %.

Actualmente, el caso de Suze Lopez está bajo análisis para una próxima publicación científica, lo que pone de relieve la importancia de la vigilancia médica ante síntomas atípicos y la necesidad de difundir experiencias clínicas excepcionales que contribuyan al conocimiento global sobre los embarazos abdominales y sus riesgos asociados.