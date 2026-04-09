Nacen menos bebés en Estados Unidos: la tasa de natalidad marca un mínimo histórico en 2025

La tasa de fertilidad en Estados Unidos alcanzó en 2025 su nivel más bajo jamás registrado(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de fertilidad en Estados Unidos alcanzó en 2025 su nivel más bajo jamás registrado, evidenciando una tendencia descendente que, durante décadas, se ha traducido en serios desafíos demográficos y económicos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que el año pasado nacieron aproximadamente 3,6 millones de bebés en el país, cifra que representa cerca de 53 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva.

Este descenso continuado reconfigura el mapa social estadounidense, presiona la sostenibilidad de programas como el Seguro Social y desafía las previsiones de crecimiento económico a largo plazo, según la agencia de noticias The Associated Press.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que el año pasado nacieron aproximadamente 3,6 millones de bebés en el país

Las nuevas estadísticas provisionales de los CDC, difundidas el jueves, muestran que la tasa de natalidad en el país es ya casi un 20 % inferior a la que se registraba hace veinte años, y cerca de un 1 % menor que en 2024.

Pese a los intentos recientes del movimiento pronatalista impulsado durante la administración Trump, con políticas orientadas explícitamente a fomentar la natalidad, el fenómeno persiste y se entrelaza con profundas transformaciones sociales.

En el ámbito federal, la atención se centra ahora en entender las causas de este declive antes de adoptar medidas que busquen revertirlo.

Las nuevas estadísticas provisionales de los CDC, difundidas el jueves, muestran que la tasa de natalidad en el país es ya casi un 20 % inferior a la que se registraba hace veinte años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento demográfico estadounidense desacelera por baja natalidad e inmigración restringida

Según el economista jefe de la consultora económica internacional Pantheon Macroeconomics para Estados Unidos, Samuel Tombs, la caída en la natalidad tendrá un “lastre a medio plazo” sobre la economía nacional. Tombs detalló que el contexto es aún más complejo si se suman los efectos de la reducción migratoria derivada de las políticas de la administración Trump.

La migración neta, históricamente motor del crecimiento poblacional y del incremento de la demanda, sufrió “un descenso abrupto” entre 2023 y 2025, lo que hizo que la tasa de crecimiento demográfico pasara de “ligeramente superior al 1 % en 2023 y 2024 a apenas el 0,3 % en 2025”.

El estancamiento demográfico afecta directamente la expansión de la fuerza laboral. Aunque hoy persiste un escaso crecimiento orgánico, Tombs advirtió: “Si la inmigración fuera nula, la fuerza laboral seguiría creciendo en los próximos años, aunque apenas entre 0,1 % y 0,2 % anual”.

Este menor dinamismo se refleja también en el crecimiento económico, que ha descendido de un promedio cercano al 2,5 % hasta situarse por debajo del 2 %.

En 2025, Estados Unidos registró el menor número de nacimientos en su historia, con 3,6 millones de bebés, consecuencia de una caída sostenida en la tasa de fertilidad agravada por políticas migratorias restrictivas y cambios sociales.

Esta tendencia limita el crecimiento poblacional y amenaza la financiación de programas estatales como el Seguro Social, cuya viabilidad depende del aporte contributivo de nuevas generaciones.

Según el economista jefe de la consultora económica internacional Pantheon Macroeconomics para Estados Unidos, Samuel Tombs, la caída en la natalidad tendrá un “lastre a medio plazo” sobre la economía nacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios sociales y económicos modifican los patrones reproductivos

El reporte de los CDC indica que el descenso en la natalidad no es uniforme en todos los grupos etarios: las mujeres estadounidenses tienden a retrasar la maternidad.

De 2024 a 2025, las tasas solo repuntaron levemente en mayores de 30 años, mientras que descendieron de forma más marcada entre las menores de esa edad, un fenómeno vinculado a la postergación de proyectos familiares por razones económicas, búsqueda de pareja y condiciones sociales.

La doctora Alison Gemmill, profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la UCLA y especialista en patrones de fertilidad, señaló a la agencia que este cambio refleja “un enorme cambio social”. Gemmill remarca que “actualmente, las mujeres tienen un mayor control sobre su vida reproductiva”, lo que ha reducido los embarazos no deseados y transformado los tiempos vitales de toda una generación.

El reporte de los CDC indica que el descenso en la natalidad no es uniforme en todos los grupos etarios: las mujeres estadounidenses tienden a retrasar la maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué se debe el aplazamiento del embarazo

El aplazamiento del embarazo se inscribe en una cadena de cambios sociales: las estadounidenses se casan a mayor edad y con menor frecuencia, y pesan cada vez más consideraciones como la seguridad económica, la búsqueda de la pareja adecuada y factores externos como el cambio climático y la calidad de la atención médica.

De acuerdo con Sigal Klipstein, especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad en la clínica especializada InVia Fertility Specialists de Chicago y expresidenta del comité de ética del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, aseguró que el motivo predominante de retraso en la maternidad es no haber encontrado a la pareja idónea sino más que prioridades profesionales.

Klipstein destacó para The Associated Press: “El grupo más numeroso está compuesto por mujeres que dicen no haber encontrado a la pareja idónea y que no desean tener hijos en solitario. Se trata, en gran medida, de que sí quieren tener hijos, pero desean hacerlo en el contexto de una familia o dentro de un marco de seguridad económica”.

El aplazamiento del embarazo se inscribe en una cadena de cambios sociales: las estadounidenses se casan a mayor edad y con menor frecuencia,. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el Seguro Social y futuros desafíos para la generación nacida en los ’90

La sostenibilidad del fondo fiduciario del Seguro Social depende sustancialmente del número de jóvenes que ingresan al mercado laboral y financian el sistema. Una menor natalidad restringe esa base de contribuyentes.

La proyección del propio programa, según The Associated Press, es que la tasa de fecundidad total recién alcanzará los 1,9 hijos por mujer en 2050 —una década más tarde de lo estimado anteriormente— deteriorando también el saldo previsto del fondo a largo plazo. “La tasa se recuperará con relativa lentitud desde sus actuales niveles bajos”, reconocieron los fideicomisarios en su informe anual de 2024.

El análisis de Gemmill subraya que, hasta el momento, la postergación de la maternidad no ha derivado en un aumento relevante de la proporción de mujeres que concluyen su etapa fértil sin descendencia.

La atención está puesta en quienes nacieron en los años 1990 y hoy transitan sus veintes y treintas: en ese grupo, la natalidad adolescente descendió de forma marcada y la proporción de nacimientos entre quienes tienen veintitantos sigue baja.

“Algunos modelos sugieren que, para compensar ese retraso, este grupo tendrá que alcanzar una tasa de natalidad sin precedentes hacia el final de sus treinta y durante sus cuarenta años”, explicó Gemmill. El futuro demográfico del país, enfatizó, dependerá de la conducta reproductiva de esa cohorte.

Klipstein advierte que, pese a los avances en tecnología de reproducción asistida como la fecundación in vitro, la edad sigue siendo la variable más determinante en la capacidad fecundante femenina. “Es importante que la población en general —y no solo las mujeres— sepa qué sucede con la fecundidad a medida que avanza la edad y qué factores influyen en ella, a fin de que puedan tomar decisiones informadas”, afirmó Klipstein en diálogo con The Associated Press.

El mapa reproductivo de Estados Unidos está siendo reconfigurado por transformaciones sociales, obstáculos económicos y cambios en la inmigración, delineando un nuevo escenario poblacional.