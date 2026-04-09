Estados Unidos

Menos residentes, más viviendas vacías y una economía en alerta: Los Ángeles se replantea su modelo de ciudad

El fenómeno de la disminución poblacional deja viviendas sin ocupar, afecta al comercio local y obliga a repensar las estrategias de desarrollo urbano en la metrópoli más grande de California

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La disminución de población en Los Ángeles genera inquietud sobre el futuro económico y social del condado, según la Oficina del Censo (REUTERS/Mike Blake)
La disminución de población en Los Ángeles genera inquietud sobre el futuro económico y social del condado, según la Oficina del Censo (REUTERS/Mike Blake)

La tendencia a la disminución de población en Los Ángeles ha colocado al histórico condado en el centro de un debate sobre su viabilidad futura, mientras las proyecciones anticipan presiones graves en el mercado laboral y en el sostenimiento de los servicios sociales.

Entre julio de 2024 y julio de 2025, el condado perdió aproximadamente 54.000 habitantes, el descenso más pronunciado de todo Estados Unidos en ese período, según la Oficina del Censo citada por Los Angeles Times.

Especialistas advierten que el envejecimiento acelerado y la baja inmigración podrían “perseguirnos durante décadas”, en palabras del profesor de la Universidad del Sur de California, Dowell Myers.

Los Ángeles perdió 54.000 habitantes entre 2024 y 2025 debido a una combinación de menor inmigración internacional y migración interna negativa.

Esta reducción amenaza la base laboral, incrementa la proporción de adultos mayores y plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal y de servicios como Medi-Cal y la red educativa, según el Instituto de Políticas Públicas de California.

Vista aérea de una ciudad con numerosos rascacielos y edificios altos. En primer plano, una autopista elevada con algunos coches. El cielo es azul con nubes blancas
Entre julio de 2024 y julio de 2025, Los Ángeles lideró la pérdida poblacional a nivel nacional con una reducción de 54.000 habitantes (Reuters)

La relación entre población activa e inactiva podría desbalancearse, generando presión sobre los sistemas de asistencia social.

El año 2025 marcó un punto crítico por el colapso en los flujos migratorios internacionales. Mientras en 2024 ingresaron 92.000 nuevos residentes extranjeros, en 2025 la cifra cayó a 29.000, descenso atribuido al endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump.

Paralelamente, el saldo migratorio doméstico se agravó: 105.000 angelinos abandonaron el condado para radicarse en otras regiones del país, frente a los 99.629 del año previo.

De esta manera, Los Ángeles mantuvo el liderazgo nacional en pérdidas de población durante siete de los últimos ocho años.

La presión del envejecimiento y la caída de la natalidad anticipan desafíos estructurales

La baja natalidad y el aumento de la longevidad configuran un reto demográfico de largo alcance. El Instituto de Políticas Públicas de California proyecta que la cantidad de adultos mayores en el condado crecerá un 61% entre 2020 y 2040, de 1,4 a 2,3 millones.

Una vista panorámica del centro de Los Ángeles con numerosos rascacielos y un complejo entramado de autopistas debajo, bajo un cielo azul claro.
Una vista panorámica del centro de Los Ángeles en un día soleado, donde las autopistas exhiben un tráfico vehicular visiblemente reducido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de fecundidad cayó a 1,43 hijos por mujer, por debajo de la media nacional (1,62) y lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1), según Kevin Kane, supervisor demográfico de la Southern California Association of Governments.

Actualmente, la edad mediana se sitúa en 38,8 años y podría alcanzar 46,4 años en 2050, seis por encima de lo estimado hace cuatro años.

La disminución de jóvenes activos y el aumento de adultos mayores plantean riesgos para la reposición laboral y la viabilidad de los servicios sociales.

Las previsiones sugieren que, sin una reversión de la tendencia, la economía local enfrentará dificultades para sostener su dinamismo y su red de protección social.

Las causas: políticas migratorias, vivienda inasequible y desastres naturales recientes

El descenso en la inmigración internacional responde tanto a políticas federales restrictivas como a la desaceleración demográfica global.

Vista de un barrio residencial en Los Ángeles con adultos mayores caminando por una acera. Se ven casas, palmeras altas, árboles y calles con vehículos estacionados.
Adultos mayores pasean por un barrio residencial con palmeras y casas en Los Ángeles, mostrando la dinámica de una población envejecida con calles poco concurridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de inmigrantes desde México, históricamente el país de origen principal, también cayó, ya que la tasa de natalidad mexicana se ubica hoy por debajo del nivel de reemplazo, explicó Hans Johnson, investigador del Public Policy Institute of California.

Pese al estancamiento poblacional, California construyó unas 700.000 viviendas en los últimos años y los índices de vacancia permanecen bajos en comparación con la media nacional.

A estos factores se suman episodios coyunturales. Los incendios forestales de 2025 en Pacific Palisades y Altadena desplazaron a 30.000 personas, de las cuales 17% abandonó definitivamente el condado, según la firma internacional de rastreo Melissa.

La pérdida de jóvenes y el dilema de la reposición laboral

El alto costo de la vivienda y el envejecimiento demográfico dificultan la retención y el arraigo de jóvenes. Dowell Myers afirmó que la prioridad debe ser “retener a personas de 20 años y facilitar el asentamiento de familias jóvenes”.

Cada joven que migra representa una “oportunidad perdida” para el futuro económico y social del condado de Los Ángeles.

Existen, sin embargo, indicios de cambio: Hans Johnson observó que “los jóvenes californianos están empezando a formar sus propios hogares más ahora que hace cinco años”, una tendencia incipiente que podría, si se mantiene, contribuir a moderar el descenso poblacional.

Edificios de apartamentos en Los Ángeles con múltiples letreros de "se renta", cajas de cartón en la acera y tres personas en movimiento cerca de camiones de mudanza.
Un complejo de apartamentos en Los Ángeles exhibe numerosos carteles de "se renta", con cajas de mudanza en la acera y personas saliendo, ilustrando la partida de residentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparaciones históricas y perspectivas diferenciadas para Los Ángeles

A diferencia de ciudades industriales en declive como Detroit o Cleveland, Los Ángeles no presenta barrios abandonados ni un colapso en el valor de la vivienda, señaló Johnson.

El atractivo climático y cultural sostiene la demanda, aunque la fragmentación administrativa dificulta la aplicación de políticas integrales en vivienda y servicios sociales.

La ausencia de una estrategia coordinada entre organismos responsables de vivienda, educación y asistencia social complica la respuesta institucional.

Myers sintetizó el desafío: “Nadie tiene una estrategia (...) y los líderes políticos suelen concentrarse en los asuntos que ocurren durante su mandato”.

El consenso entre especialistas es que, sin políticas proactivas de integración y vivienda, el envejecimiento y la lenta reposición inmigratoria podrían debilitar la economía angelina y su red social en las próximas décadas.

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