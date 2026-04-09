Estados Unidos

Las compañías de cruceros estadounidenses analizan aplicar recargos por el aumento del petróleo

El encarecimiento energético mundial representa una amenaza para la rentabilidad de las operadoras, que contemplan añadir cargos adicionales en los boletos sin afectar las reservas previas ni modificar sus actuales políticas tarifarias

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Imagen de un crucero atracado en un puerto. (Canva)
La subida del precio del petróleo, impulsada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, aumenta la presión sobre el sector de cruceros estadounidense (Canva)

Los precios del petróleo registraron aumentos impulsados por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, lo que ya resultó en mayores costos para los viajeros aéreos y plantea una posible repercusión inminente para el sector de cruceros durante el año 2026.

Aunque las principales compañías estadounidenses de cruceros todavía no implementaron recargos por combustible, la incertidumbre reina en el sector, incluso después de que ambos países acordaron una tregua de dos semanas, según informó USA Today.

La cotización del barril de Brent, referencia internacional del crudo, descendió alrededor de USD 17 entre el 7 y el 8 de abril. No obstante, su valor sigue aproximadamente un 26 % por encima del nivel registrado antes del inicio de las hostilidades a finales de febrero.

En este contexto, el costo del combustible representa cerca del 20% de los gastos operativos de las grandes navieras, una proporción significativa que presiona los márgenes de la industria.

Patrick Scholes, analista de hoteles y ocio en Truist Securities, explicó que, históricamente, las compañías de cruceros aplicaron recargos adicionales durante episodios de incremento en el precio del petróleo. “La historia puede que no siempre se repita, pero suele rimar”, afirmó Scholes.

Vista aérea de la cubierta de un crucero llena de pasajeros conversando y relajándose. El sol poniente ilumina el mar y las islas distantes.
Las principales compañías de cruceros todavía no imponen recargos por combustible, pero la incertidumbre domina ante el alza de precios del petróleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones según la estrategia de cada compañía naviera

La mayoría de los gigantes del sector emplea coberturas en el mercado para fijar el precio del combustible, con el objetivo de evitar la volatilidad en sus resultados financieros. Este mecanismo les otorga mayor previsibilidad respecto a sus gastos por energía.

Sin embargo, Carnival Corp.—que agrupa marcas como Carnival Cruise Line, Holland America Line y Princess Cruises—es la única gran operadora estadounidense que no utiliza estas coberturas. Esta política convierte a la compañía en la más expuesta a la fluctuación de los precios del combustible entre sus pares, una situación que puede ser favorable en periodos de caída, pero particularmente riesgosa cuando los precios suben.

Scholes detalló en USA Today que las navieras tienen dos alternativas principales para compensar el aumento en los costos: elevar el precio de los boletos o introducir un recargo.

El analista también considera improbable la primera vía, dado que se prevé que la escalada del precio del petróleo sea temporal. En cambio, la opción del recargo suele hacerse visible para los usuarios como un costo adicional al momento de la facturación.

Durante los picos de precios en los años 2007 y 2008, compañías como Carnival y Royal Caribbean impusieron tasas extra de entre USD 5 y USD 10, aunque según Scholes estos recargos podrían llegar hasta los USD 50.

En marzo de este año, StarDream Cruises, con sede en Asia, ya implementó un recargo por combustible tras la escalada de precios ligada al conflicto, según el reporte de Travel Weekly.

Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line adoptan coberturas para estabilizar precios, pero los efectos de la volatilidad del petróleo persisten en la industria (REUTERS)
Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line adoptan coberturas para estabilizar precios, pero los efectos de la volatilidad del petróleo persisten en la industria (REUTERS)

Expectativas de los pasajeros frente a posibles incrementos

Las perspectivas a futuro señalan posibles cambios en las tarifas para los viajantes de cruceros, especialmente en aquellos con salidas programadas para el tercer y cuarto trimestre de 2026. Scholes subrayó que los recargos no se aplicarían de manera retroactiva a reservas ya existentes, lo que afectará principalmente a futuras contrataciones.

De acuerdo con el experto en viajes, “aunque las tensiones geopolíticas sigan disminuyendo, nadie espera que los precios del petróleo vuelvan pronto a los valores de hace dos meses”.

Royal Caribbean Group, propietario de Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, declaró a USA Today que no prevé modificar su estrategia de precios, pese a la presión de los costos por energía. Carnival Corp., por su parte, aseguró que no planea alterar su modelo tarifario.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., matriz de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, tampoco especificó cambios concretos, pero informó que ha cubierto aproximadamente el 51 % de su consumo estimado de combustible para 2026 y el 27 % para el año siguiente.

Pareja estadounidense mayor sentada en un banco frente a un crucero mientras otras personas embarcan
Los recargos por combustible, históricamente aplicados en episodios de encarecimiento, podrían regresar y afectar a los pasajeros en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de resultados de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. reveló que “un cambio del 10 % en el precio del combustible, neto de coberturas, tendría un impacto de 7 centavos en el beneficio ajustado por acción previsto para el ejercicio 2026 completo y de un centavo en el primer trimestre de ese año”.

Por su parte, la Cruise Lines International Association, principal grupo de la industria, indicó que el impacto de la subida del combustible varía según el itinerario, el tipo de embarcación y otros factores particulares de cada operador. También recordó que cada línea de cruceros toma sus propias decisiones comerciales respecto a la fijación de precios.

En conclusión, el sector de cruceros estadounidense permanece en vigilancia ante la evolución de los precios del petróleo y la persistente inestabilidad internacional, factores que podrían terminar trasladando parte del aumento de los costos a los pasajeros, en forma de recargos en los boletos al menos en la segunda mitad de este año.

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