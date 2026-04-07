El sector de cruceros suma opciones con recorridos fluviales y marítimos en un mismo viaje

Windstar Cruises presenta itinerarios sin precedentes que enlazan ríos y océanos europeos en un solo viaje sin cambio de barco (Windstar Cruises)

La compañía Windstar Cruises revolucionará el sector de los cruceros a partir de diciembre de 2026 con un concepto inédito: itinerarios que llevan a los pasajeros por ríos y mares abiertos sin necesidad de cambiar de embarcación.

El lanzamiento internacional de su nuevo yate Star Explorer, con capacidad para 224 personas, permitirá navegar desde cursos fluviales continentales hasta el Atlántico y costas remotas en un mismo viaje, al tiempo que multiplica las alternativas para viajeros experimentados que buscan propuestas fuera de lo tradicional.

Según declaraciones de Janet Bava, jefa comercial de la compañía, divulgadas por el medio USA Today, la flamante estrategia busca seducir “a quienes ya han navegado todos los ríos icónicos y buscan el siguiente desafío”.

Un yate de Windstar Cruises navegará desde ríos europeos hasta costas atlánticas y destinos remotos desde diciembre de 2026 (EFE/Ricardo Maldonado Rozo)

La nueva frontera: itinerarios híbridos y acceso a puertos únicos

La propuesta adquiere singularidad porque los barcos pueden navegar tramos fluviales estrechos y, sin escalas técnicas ni traslados, continuar por mar abierto hasta enclaves costeros o islas a los que los tradicionales barcos fluviales o grandes cruceros oceánicos no pueden llegar.

De acuerdo con Bava, citada por el blog oficial de Windstar Cruises, “esto permite que el viajero alcance destinos inalcanzables para un barco fluvial convencional o para un crucero de gran tamaño, y lo haga de forma íntima y conectada con el entorno”.

El fenómeno responde a una tendencia apuntalada por nuevos datos presentados en la conferencia anual de la Sociedad Estadounidense de Agencias de Viaje (ASTA) en marzo de 2026, de acuerdo con Windstar Cruises.

Analistas del sector observaron que tanto los cruceros oceánicos como los fluviales de barcos pequeños captan un perfil de viajero similar: mayores exigencias de comodidad, búsqueda de experiencias auténticas en tierra y a bordo, e interés por el bienestar y la gastronomía local.

Además de Europa occidental, las rutas abarcarán el norte del continente, el Mediterráneo y sudeste asiático. Incluso existe una variante noratlántica: el clásico trayecto entre Montreal y Boston por el río San Lorenzo, que atraviesa 1.000 islas y ciudades como Quebec, brindando acceso directo al centro urbano y paisajes rurales.

Los itinerarios híbridos de Windstar Cruises ofrecen acceso a puertos exclusivos y ciudades inexploradas por los cruceros tradicionales u oceánicos (Windstar Cruises)

Los recorridos combinados, inéditos en la industria de barcos pequeños, también se materializarán en múltiples regiones del viejo continente. Destaca por ejemplo, el itinerario “Connoisseur’s Delight: Northern Spain & Portugal”, que en ocho noches conecta los ríos Garona y Gironda con la costa norte de España y Portugal.

Otra opción, “Ireland Circumnavigation”, de 10 noches, permitirá explorar el río Lee y contemplar los acantilados irlandeses desde una perspectiva inalcanzable para navíos fluviales clásicos, según detalló USA Today. En el circuito “Moroccan Markets & Iberian Icons”, los pasajeros accederán al centro de Sevilla por el Guadalquivir y visitarán Valencia, Cartagena y Tánger.

Experiencia a bordo y tarifas: acceso directo a ciudades y costas

Una de las diferencias principales de esta modalidad combinada es que el crucero puede atracar en puntos urbanos poco accesibles para navíos oceánicos.

Durante algunas travesías, por ejemplo, Windstar Cruises recorre el río Támesis hasta Tower Bridge en Londres, algo impensable para un barco de grandes dimensiones. “La travesía es parte de la experiencia: la proa apunta hacia el mástil de la Cutty Sark, las cúpulas del Old Royal Naval College en Greenwich y los perfiles contemporáneos de la City”, describió Bava.

La flexibilidad también amplía el rango de destinos y de formas de descubrirlos. Los pasajeros pueden alternar una inmersión urbanística —con desembarco en el corazón de ciudades— y la navegación por parajes naturales o costeros.

El lanzamiento de Star Explorer y la creciente demanda de itinerarios híbridos consolidan a Windstar Cruises como pionero en cruceros fluviales y oceánicos combinados (Windstar Cruises)

La compañía ha implementado estos circuitos combinados en otras embarcaciones como Star Seeker, Star Pride y Star Legend. Las tarifas varían según el recorrido: un trayecto exprés de tres noches por Bélgica está previsto para el 19 de mayo de 2026 desde USD 1.258 por persona, en base doble.

La demanda de itinerarios híbridos crece a medida que el público experimentado busca alternativas tras recorrer los grandes ríos europeos. El debut de Star Explorer el próximo diciembre extenderá esta “fórmula expandida” al unir ciudades, islas y costas bajo la premisa de mantener el sello de hospitalidad de los barcos de pequeño porte.