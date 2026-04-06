Aerolíneas estadounidenses aumentan sus tarifas de equipaje frente alza en precios de combustible

United Airlines y JetBlue aplican un aumento de hasta USD 10 en tarifas por equipaje facturado debido al alza del combustible causada por el conflicto en Irán (REUTERS/Eduardo Munoz)

La escalada de los precios del combustible para aviones, provocada por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra en Irán, llevó a que importantes aerolíneas estadounidenses, como United Airlines y JetBlue incrementen desde esta semana hasta USD 10 las tarifas por equipaje facturado en vuelos domésticos, una medida que anticipa posibles ajustes similares de otras compañías.

El alza busca que las compañías absorban parte del sobrecosto operativo sin trasladarlo directamente al precio base de los boletos, según explicaron voceros citados por The New York Times y Newsweek.

Según datos divulgados, United Airlines efectivizó el aumento este 3 de abril, estableciendo un cobro de USD 45 por la primera maleta si el pago se realiza antes del vuelo, o USD 50 si se abona en las 24 horas previas; la segunda pieza cuesta entre USD 55 y USD 60, y la tercera subió de USD 150 a USD 200, con excepciones para miembros MileagePlus Premier, titulares de la tarjeta United, militares en servicio activo y pasajeros de cabinas premium.

En el caso de JetBlue, la tarifa mínima se incrementó en USD 4 hasta USD 39 por la primera maleta en temporada baja, llegando a USD 49 en periodos de alta demanda como vacaciones y fines de semana largos; la segunda supera los USD 69 para algunas fechas. Estas modificaciones entraron en vigor en vísperas de una de las semanas más activas del año para el tráfico aéreo estadounidense.

United Airlines ahora cobra USD 45 por la primera maleta si se paga antes del vuelo y USD 50 en las 24 horas previas al embarque (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Con el encarecimiento abrupto del queroseno para aviones se marca el trasfondo de la decisión. Además, el precio del combustible se duplicó desde finales de febrero, con valores que según Argus Media, rozaron los USD 4,88 por galón, representando un aumento superior al 95% desde el inicio del conflicto en Irán.

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, ruta clave de exportación de crudo, alteró los suministros y disparó los costos operativos de las aerolíneas estadounidenses, quienes buscan ahora resarcirse a través de tarifas accesorias como el equipaje facturado.

Impacto de las nuevas tarifas y excepciones

Las aerolíneas norteamericanas han optado por elevar tarifas adicionales en vez de modificar la tarifa base de los pasajes, una táctica que, según Henry Harteveldt, presidente de Atmosphere Research Group, resulta más tolerable para los pasajeros que un recargo directo en el boleto.

Harteveldt explicó a The New York Times que “las aerolíneas de Estados Unidos deben encontrar vías para resarcir estos costos donde puedan. Saben que solo pueden subir los precios base hasta cierto límite”.

De acuerdo con datos de Newsweek y The New York Times, este aumento en las tarifas por equipaje se presenta como el primero para United en más de dos años y se da de manera coordinada con JetBlue, que días antes implementó una variación similar.

Expertos del sector aerocomercial, como Katy Nastro, analista de Going.com, advierten que otras compañías podrían replicar este ajuste, ya que históricamente “las aerolíneas tienden a moverse en rebaño respecto a cobros accesorios”.

Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, declaró a Newsweek que el impacto del encarecimiento del combustible no solo se traslada a los boletos, sino que “aparecerá en tarifas de equipaje, selección de asientos y restricciones adicionales, ya que las aerolíneas buscan proteger sus márgenes”.

Expertos del sector advierten que más aerolíneas estadounidenses podrían subir sus tarifas por equipaje en respuesta al aumento de costos de combustible (REUTERS/Megan Varner)

Efectos sobre los pasajeros con antecedentes recientes

La reciente oleada de aumentos afecta principalmente a pasajeros de cabina económica que no acceden a exenciones por tarjetas de la aerolínea, membresías de élite o condición militar.

Otras compañías como American Airlines y Southwest implementaron sus propios incrementos en febrero y el año pasado respectivamente, aunque sin referir explícitamente el conflicto en Oriente Medio.

Newsweek añadió que cualquier baja posterior en el costo del combustible no garantiza una reducción futura en las tarifas de equipaje: Drew Powers, fundador de Powers Financial Group, señaló que “los cargos por equipaje suelen ser persistentes: una vez que suben, es improbable que bajen, aunque el precio del combustible lo haga”.

El repunte de costos no solo afecta a servicios adicionales. Según The New York Times, tanto los boletos nacionales como internacionales han registrado una subida considerable: el precio promedio de un vuelo internacional pasó de USD 772 a USD 952 entre el 23 de febrero y el 23 de marzo, mientras que un trayecto nacional alcanzó USD 349 frente a USD 336 al inicio del conflicto.

Para trayectos inmediatos, la escalada es aún más visible; JetBlue, por ejemplo, llegó a ofrecer un pasaje nacional de ida por USD 368 en promedio, reflejando un incremento del 16% en comparación con la semana anterior, con picos en la demanda de primavera y período vacacional.

Algunas aerolíneas como American Airlines y Southwest ya habían implementado sus aumentos previamente (REUTERS/Tim Evans)

Perspectivas del sector y proyecciones para los viajeros

Industry analysts destacó que los cambios de precios anticipan nuevas tendencias para la temporada alta. La especialista Katy Nastro precisó que los boletos domésticos subieron cerca de 20% respecto al año anterior, mientras que los internacionales aumentaron en torno a 3%.

La volatilidad sugiere, según los especialistas, un entorno donde la presión sobre los pasajeros podría mantenerse incluso después de que finalicen las hostilidades, ya que el componente de riesgo se ha incorporado de forma estructural al costo del petróleo.

La política de aumentar los cargos accesorios no solo aporta ingresos directos: de acuerdo con Newsweek, en 2025 las aerolíneas estadounidenses obtuvieron cerca de USD 5.500 millones anuales solo en tarifas de equipaje.

Esta estrategia permite no solo proteger sus tarifas promocionales, sino hacer más atractivas las tarjetas de crédito de marca propia, que ofrecen franquicia gratuita de equipaje como incentivo.

El incremento de tarifas por equipaje impacta principalmente a pasajeros de cabina económica sin membresía, tarjetas asociadas o exenciones militares (REUTERS/Jim Vondruska)

Los especialistas coinciden en que quienes viajan durante la Semana Santa y el verano deben anticipar gastos superiores por equipaje, especialmente si no cuentan con beneficios asociados a membresías o tarjetas de la aerolínea. El efecto inmediato es el encarecimiento de uno de los principales costos colaterales para las familias y viajeros ocasionales en Estados Unidos.