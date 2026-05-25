“Cuando acepto un papel que me incomoda, siento que puedo reinventarme”: Nicolas Cage explicó su método para desafiarse como actor

Nicolas Cage enfrenta el reto de vivir bajo su propia leyenda y rehúye los estereotipos dentro de la industria del cine y la cultura digital (Prime Video)

La figura pública de Nicolas Cage continúa creciendo, pero el actor ha aprendido a convivir con la leyenda que lo rodea. Considerado por muchos como “uno de los intérpretes más originales desde Marlon Brando”, Cage atraviesa una etapa de reinvención a los 62, reflexionando sobre su incursión televisiva en Spider-Noir, su próximo reto de interpretar a John Madden y el peso de formar parte de una mitología que se ha expandido a la cultura digital. Lo contó en una extensa entrevista con The Interview, podcast de entrevistas, donde abordó el arte, la fama y su búsqueda de una identidad artística.

A lo largo de los años, Cage ha enfrentado el desafío de vivir bajo una “leyenda viva” y reinventarse como artista. El actor se mantuvo fiel a su autenticidad, enfrentó la percepción pública sin dejarse limitar por los estereotipos ni la viralización en forma de memes.

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Dijo que su clave ha sido arriesgar, aceptar tanto el elogio como la crítica, y apoyarse en el arte y la familia, buscando equilibrio entre la vida personal y la exposición mediática.

El salto de Cage a la televisión con Spider-Noir

El actor explora su proceso de reinvención artística a los 62 años, destacando la importancia de superar viejos éxitos y buscar nuevos desafíos (Prime Video)

Nicolas Cage compartió en The Interview, que su llegada a la televisión con Spider-Noir fue una oportunidad para fusionar el respeto hacia los grandes del cine clásico con la cultura popular. “Estoy tomando la reverencia que tengo por actores que admiro, como Bogart, Cagney, Edward G. Robinson o Peter Lorre, y la combino con un ícono del cómic como Spider-Man”, afirmó el actor.

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Cage explicó que diseñó su interpretación pensando en el formato blanco y negro, inspirándose en la forma de hablar de Howard Hawks y en el sello artístico de referentes como Warhol y Lichtenstein. “Mi idea era provocar una colisión entre la utilidad de la televisión y el arte elevado, buscando que tal vez un joven de trece años se pregunte: “¿Qué es esto? ¡Es en blanco y negro!” y así se interese por los clásicos”, detalló.

Para Cage, la televisión fue esencial en su infancia: “La televisión fue la salvación de mi niñez”, recordó, y explicó que, desde pequeño, la pantalla le ofrecía personajes más atractivos que las personas de su entorno.

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Interpretar a John Madden y el arte de reinventarse

Cage debuta en televisión con la serie Spider-Noir, fusionando clásicos del cine negro con iconos del cómic para atraer a una generación más joven (Prime Video)

Al abordar el papel del entrenador John Madden, Cage reconoció en The Interview, lo ajeno que le resultaba el personaje. “No tengo mucho en común con él”, confesó. La propuesta provino de David O. Russell, y Cage valoró que el director le diera una segunda oportunidad tras una oferta que había rechazado años atrás.

“Cuando acepto un papel que me incomoda, siento que puedo reinventarme”, explicó el actor, citando el consejo que recibió de David Bowie: “Nunca te sientas cómodo con lo que haces”. Cage sostuvo que cada personaje debe suponer un reto, obligándolo a explorar nuevos límites creativos y personales.

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Incluso proyectos menores, como su aparición en Gunslingers, se convirtieron para él en pruebas. “Busqué canalizar la voz de Miles Davis usando un sombrero bombín verde. Eso bastaba para divertirme y hacer la película”, relató.

Mitos, memes y el precio de ser Nicolas Cage

El fenómeno de los memes transforma la imagen de Cage en la cultura popular, minimizando la profundidad de su proceso interpretativo, según su propia reflexión (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cage reflexionó sobre la “mitología” que ha construido a su alrededor y la transformación en fenómeno de memes, un término —“memeificación”— que él mismo acuñó. “Quería cultivar una mitología a mi alrededor, pero no imaginé que llegaría tan lejos ni que eso derivaría en memes”, comentó.

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El actor reconoció el impacto del meme del “‘you don’t say’” generado a partir de Vampire’s Kiss y cómo su imagen pasó a ser parte de una tecnología cultural que no existía cuando rodó la película. “Me parece interesante que una expresión puntual se haya convertido en algo viral”, señaló.

Para Cage, lo negativo de los memes es la reducción del proceso artístico a fragmentos: “Quizá muchos solo ven las explosiones y no el proceso completo detrás de un personaje”. Sin embargo, admitió: “Lo positivo es que sigo en la conversación pública”.

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Cage observa que la inmediatez digital afectó la mística y aura que rodeaba a los grandes íconos de Hollywood, generando un cambio en la percepción pública (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

También señaló que el auge digital ha reducido la mística que antes definía a los grandes iconos. “Antes buscaba misterio y aura, como los actores de la edad dorada. Ahora todo es inmediato y viral, y eso tiene un costo: pierdes parte de esa enigmática presencia que admirabas en los clásicos”, dijo.

Entre la leyenda y la vida cotidiana

En la parte final de la entrevista, Cage mostró su faceta más personal y habló del impacto de la paternidad. “Mi presente es ser padre y centrarme en mi hija y el trabajo”, afirmó. Tras años marcados por una vida pública agitada, ahora prioriza hábitos saludables y una rutina tranquila, alejada de los excesos.

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“El control emocional que aplico en el set es diferente al de la vida cotidiana”, explicó el actor, destacando la importancia de elegir cómo responder ante cada situación cotidiana. Cage recalcó que aprendió a postergar el impulso y apostar por la paciencia como una forma de crecimiento a lo largo de su carrera y su vida personal.

Priorizar la vida familiar y la salud emocional supone para Cage una nueva etapa, poniendo énfasis en la amabilidad y el respeto como parte de su legado personal (REUTERS/Mario Anzuoni, X/@PrimeVideo)

Sobre el legado que pretende dejar, Cage puso el énfasis en la amabilidad y el respeto durante los encuentros personales. Sin solemnidad, expresó que busca que cada contacto esté guiado por valores como la compasión y el respeto, consciente de la importancia de no decepcionar a quienes lo admiran.

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