El secreto detrás de la pirámide más antigua del mundo y su resistencia a los terremotos

El estudio científico revela que la Gran Pirámide de Giza resiste terremotos gracias a su diseño estructural único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio científico permitió comprender por qué la Gran Pirámide de Giza es casi inmune a los terremotos pese al paso del tiempo. Construida hace más de 4.600 años, la enorme estructura resistió sismos que causaron graves daños en otras edificaciones cercanas, y recién ahora se logró desvelar el motivo, según National Geographic, revista de divulgación científica.

Los antiguos egipcios lograron que la Gran Pirámide resistiera los terremotos gracias al uso de bloques de piedra maciza interconectados, una base ancha, simetría precisa y cámaras internas capaces de disipar vibraciones. Estas características permiten que el monumento distribuya y absorba la energía sísmica, lo que evita daños y asegura su permanencia a lo largo de los milenios, incluso cuando monumentos y edificios cercanos sucumbieron ante eventos similares.

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El estudio, llevado a cabo por especialistas egipcios y japoneses, consistió en un análisis de vibraciones no invasivo en cerca de 40 puntos internos y externos de la pirámide. Asem Mostafa, del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG), organismo científico egipcio, indicó a National Geographic que el objetivo era descifrar la respuesta de la estructura ante la actividad sísmica, una incógnita que permanecía sin resolver hasta ahora.

La disposición de bloques interconectados y la base ancha permiten que la pirámide absorba la energía sísmica y evite daños (Wikimedia Commons)

La técnica permitió estudiar cómo las ondas sísmicas se desplazan a través de los bloques y cavidades internas como la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y las cámaras de descarga situadas sobre la cámara principal.

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Mohamed ElGabry, también del NRIAG, destacó en declaraciones recogidas por National Geographic que esta aproximación permitió obtener datos de resonancia sin dañar el monumento y así comprender su comportamiento estructural ante distintos estímulos sísmicos.

Resultados científicos sobre la resistencia sísmica

Los investigadores determinaron que la pirámide mantiene una resonancia promedio de entre dos y 2,6 Hz, una cifra considerablemente mayor a la del terreno adyacente, que ronda los 0,6 Hz. Esta diferencia en las frecuencias ayuda a evitar que el monumento amplifique vibraciones destructivas, protegiéndolo de los efectos más dañinos de los terremotos.

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Especialistas egipcios y japoneses realizaron análisis de vibraciones en la Gran Pirámide para entender su inmune comportamiento sísmico (Crédito: Opy Morales)

Las mediciones señalaron que las vibraciones se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la pirámide, en parte gracias a los bloques interconectados y a una estructura formada por piedra caliza y granítica. Ahmed Eldosouky, de la Universidad de Suez, institución académica egipcia, resaltó en National Geographic que el sistema estructural homogéneo es clave para la estabilidad de la pirámide a pesar de su antigüedad.

Los expertos también observaron que las cámaras de descarga son clave para la protección de la cámara funeraria principal, al reducir la transmisión de frecuencias dañinas en esa sección. Así, la pirámide puede absorber y distribuir el movimiento provocado por un sismo, preservando su integridad estructural incluso bajo condiciones extremas.

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Innovaciones constructivas y comparación con otras pirámides

La base de más de 230 metros de ancho le confiere a la Gran Pirámide una mayor rigidez contra desplazamientos laterales, un detalle que es decisivo en su durabilidad. Mostafa subrayó en National Geographic que la simetría y la elección de una plataforma de roca firme como cimiento facilitan la distribución uniforme de las cargas sobre la estructura.

Las cámaras internas como la Cámara del Rey y la de la Reina juegan un papel clave en la dispersión de ondas sísmicas (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Las técnicas empleadas durante la construcción bajo el faraón Khufu contrastan con soluciones adoptadas en pirámides posteriores, como la pirámide negra de Amenemhat III, edificada principalmente con adobe. Estas construcciones más recientes no pudieron resistir el paso del tiempo y, en numerosos casos, colapsaron por el uso de materiales más débiles.

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Ejemplos como la pirámide escalonada de Saqqara y las de Snefru muestran una evolución arquitectónica desde formas escalonadas hasta caras suaves, aunque pocas alcanzaron la estabilidad lograda en Giza.

ElGabry afirmó para National Geographic que generaciones de constructores aprendieron tanto de sus logros como de sus fracasos, perfeccionando el uso de bloques macizos e interconectados como fundamento de la estabilidad estructural.

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Contexto histórico de los terremotos en Egipto y supervivencia de la pirámide

A pesar del terremoto de 1992 que dañó miles de edificios en Egipto, la Gran Pirámide solo perdió una piedra de su estructura (AP/Hassan Ammar)

Egipto, y en particular la región de El Cairo, experimentó terremotos de magnitud considerable. El sismo de 1992, de magnitud 5,9°, destruyó o dañó más de 129.000 edificios, incluyendo casas, mezquitas y tumbas, muchas de las cuales necesitaron ser reforzadas.

A pesar de esto, la Gran Pirámide apenas perdió una sola piedra de su estructura, según ElGabry en declaraciones recogidas por National Geographic. Mientras otros monumentos resultaron afectados de forma grave, la pirámide se mantuvo intacta, lo que confirma la capacidad técnica de sus constructores.

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