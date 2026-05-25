Un hombre encontró 59 proyectiles soviéticos de la Segunda Guerra Mundial enterrados en un bosque de Berlín

Un ciudadano localizó varios proyectiles históricos durante una caminata en un bosque berlinés, hecho que generó un despliegue especial (Derechos de autor Facebook/Polizei Berlin)

Durante un paseo por el bosque, un vecino del distrito de Pankow, Berlín, Alemania, detectó un objeto sospechoso semienterrado en el suelo. De inmediato, alertó a las autoridades, que desplegaron unidades especiales de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) para inspeccionar el lugar. Según informó la Policía de Berlín, el hallazgo superó todas las expectativas: enterrados bajo la superficie había 59 proyectiles de artillería soviéticos, sin disparar, fabricados durante la Segunda Guerra Mundial y con un calibre de 122 mm (122 milímetros). En total, la munición pesaba 1,5 toneladas.

De acuerdo con el portal de noticias Euronews, la Policía aseguró la zona y bloqueó el acceso a personas ajenas al operativo para garantizar la seguridad durante la remoción de los explosivos. Los especialistas retiraron los proyectiles uno a uno, siguiendo estrictos protocolos para evitar cualquier riesgo de detonación accidental. A través de sus redes sociales, la Policía de Berlín comentó con humor la intervención: “Parece que en el bosque de Pankow había algo más que madera”, escribió la Policía de Berlín.

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Según las autoridades, la situación no fue tan dramática como podría sugerir el hallazgo. En ningún momento existió peligro para los vecinos ni para quienes frecuentan la zona. La operación fue silenciosa y requirió gran concentración, dada la antigüedad y el estado de los proyectiles.

Un fenómeno frecuente en Alemania

Un caso reciente en Pankow reavivó la preocupación por los vestigios bélicos ocultos bajo el suelo de la capital alemana (Derechos de autor Facebook/Polizei Berlin)

El hallazgo de munición y explosivos sin detonar de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo relativamente común en Alemania, especialmente en Berlín y otras ciudades que fueron escenario de intensos combates. Según medios locales berlineses y reportes policiales, cada año se localizan bombas, proyectiles y granadas enterradas en bosques, parques e incluso en áreas urbanizadas. La magnitud de la contienda y los bombardeos masivos explican que aún hoy, más de 80 años después del fin del conflicto, aparezcan estos restos peligrosos bajo tierra.

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Las fuerzas de seguridad alemanas, según la Policía de Berlín, cuentan con equipos especializados en la detección y remoción de explosivos históricos. Los procedimientos incluyen el cierre temporal de áreas y la evacuación preventiva de viviendas cercanas en casos de alto riesgo. En esta ocasión, la policía confirmó que el acceso a la zona fue restringido hasta completar la tarea, y que los proyectiles fueron trasladados a un lugar seguro donde serán destruidos.

La recomendación de las autoridades

Los especialistas advirtieron que la colaboración ciudadana es clave para prevenir accidentes. Ante el hallazgo de objetos sospechosos, las autoridades recomendaron no manipularlos y dar aviso inmediato a la policía. En este caso, la rápida intervención permitió evitar cualquier incidente y preservar la seguridad en el entorno.

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La presencia de artefactos bélicos en áreas urbanizadas y rurales sigue siendo habitual, lo que obliga a intervenciones periódicas de unidades especializadas para neutralizar el riesgo (foto: Wikipedia)

El descubrimiento volvió a poner en discusión la memoria histórica y los riesgos latentes que aún persisten en el subsuelo alemán. Para muchos berlineses, el hallazgo de munición de la Segunda Guerra Mundial recuerda las huellas profundas que el conflicto dejó en la ciudad y la necesidad de mantener la vigilancia y el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanos.

Qué harán con los proyectiles

La Policía de Berlín destacó que la operación de remoción fue compleja pero exitosa, y reiteró que la seguridad de la población es la máxima prioridad. Los proyectiles, de gran tamaño y antigüedad, fueron asegurados y retirados para su destrucción controlada. Las autoridades insistieron en la importancia de informar cualquier hallazgo similar y de respetar las indicaciones de los equipos especializados durante los operativos.

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Los explosivos se almacenarán bajo estricta vigilancia hasta que un equipo experto lleve a cabo la destrucción controlada mediante detonaciones programadas. Este método asegura que los proyectiles no representen ningún peligro futuro para la población ni para el entorno. Las autoridades recordaron que este tipo de munición, por su antigüedad, puede ser inestable, por lo que el trabajo debe realizarse siempre bajo protocolos internacionales de seguridad.