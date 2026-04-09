Estados Unidos

Prevén menos huracanes en el Atlántico durante la temporada 2026

El reporte de la institución estadounidense indica que la próxima temporada tendrá un menor número de ciclones en comparación con el promedio histórico, principalmente por el desarrollo anticipado del fenómeno El Niño en el Pacífico tropical

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El equipo de Colorado State University anticipa una temporada de huracanes menos activa, marcada por condiciones oceánicas desfavorables para el desarrollo de tormentas intensas (Estación Espacial Internacional via X/Handout via REUTERS)
El equipo de Colorado State University anticipa una temporada de huracanes menos activa, marcada por condiciones oceánicas desfavorables para el desarrollo de tormentas intensas (Estación Espacial Internacional via X/Handout via REUTERS)

Los investigadores de la Universidad del Estado de Colorado proyectan que la temporada de huracanes del Atlántico 2026 será menos activa que el promedio histórico, con una previsión de 13 tormentas con nombre, de las cuales seis podrían alcanzar la categoría de huracán y dos llegarían a ser huracanes mayores, es decir, de categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.

Las causas principales de esta previsión están vinculadas a la probable formación de un episodio moderado a fuerte de El Niño, fenómeno que dificulta el desarrollo de ciclones tropicales en esta cuenca, según explicaron los autores del informe de Colorado State University.

Uno de los datos más relevantes del pronóstico es la comparación con la actividad registrada el año anterior: en 2025, la temporada alcanzó el 105 % del promedio anual de 1991 a 2020, frente al 75 % esperado para 2026, según detalló la institución a EFE.

Ese registro de 2025 se destacó porque, por primera vez en una década, ningún huracán tocó tierra en Estados Unidos, pese a la presencia de tres ciclones tipo categoría 5, que representaron el segundo número más alto en la historia del Atlántico. La cifra prevista de 13 tormentas para 2026 coincide con la observada en 2025.

La probabilidad de que un huracán de gran intensidad alcance la costa estadounidense se mantiene por debajo del promedio histórico, según las nuevas proyecciones (REUTERS/Jorge Luis Plata)
La probabilidad de que un huracán de gran intensidad alcance la costa estadounidense se mantiene por debajo del promedio histórico, según las nuevas proyecciones (REUTERS/Jorge Luis Plata)

El impacto de El Niño condicionará a la baja la formación de huracanes

El informe advierte que la presencia anticipada de El Niño será determinante en la disminución de la actividad ciclónica. Este fenómeno climático, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical oriental y central, incrementa los vientos superiores de oeste en el Caribe y el Atlántico tropical, lo que eleva la cortante vertical del viento y resulta “desfavorable para la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico”, según el equipo liderado por Phil Klotzbach, investigador principal del Departamento de Ciencias Atmosféricas.

Actualmente, la transición hacia El Niño se manifiesta en la rápida desaparición de las condiciones de La Niña, el patrón opuesto en el Pacífico, que suele beneficiar la actividad ciclónica en el Atlántico, según indica el documento de Colorado State University.

El equipo prevé que, para el período crítico de la temporada —de agosto a octubre—, El Niño se habrá consolidado en una etapa moderada o fuerte, reforzando los vientos que limitan el desarrollo de tormentas intensas.

La esperada consolidación de El Niño en los próximos meses podría limitar la formación de ciclones en el Atlántico al modificar la dinámica atmosférica regional (NOAA GOES-WEST)
La esperada consolidación de El Niño en los próximos meses podría limitar la formación de ciclones en el Atlántico al modificar la dinámica atmosférica regional (NOAA GOES-WEST)

Previsiones, modelos y probabilidad de impacto en tierra

La temporada de huracanes del Atlántico abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. El pronóstico de la universidad estima, además de las 13 tormentas con nombre, una reducción significativa en las posibilidades de impacto directo en tierra.

El reporte otorga una probabilidad de 32% de que un huracán mayor toque suelo en Estados Unidos —por debajo del 43% de promedio histórico— y de 35% en el Caribe, inferior al 47% habitual, según cifras difundidas por EFE, agencia de noticias con cobertura internacional.

La estimación para 2026 resultó del análisis de diversos modelos estadísticos y dinámicos, entre los que figuran datos y predicciones del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), la agencia meteorológica líder en Europa, la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), la autoridad oficial del Reino Unido en meteorología, y el Centro Euro-Mediterráneo sobre el Cambio Climático, instituto de referencia internacional en estudios climáticos.

Por primera vez, el equipo de CSU integró además un modelo climático basado en inteligencia artificialAi2 Climate Emulator (ACE2)—, desarrollado a partir de proyecciones del ECMWF, que respalda la previsión hacia una actividad inferior a la media, de acuerdo a Colorado State University.

Esta temporada exhibe similitudes con los años 2006, 2009, 2015 y 2023, que, según aclaró Klotzbach al medio universitario, abarcaron desde una actividad muy por debajo del promedio hasta años ligeramente superiores, lo que “resalta el alto nivel de incertidumbre que suele acompañar los pronósticos tempranos de abril”.

Una sala de control luminosa con múltiples estaciones de trabajo. Varias personas observan pantallas de computadora; una pantalla grande muestra la espiral de un huracán.
El pronóstico se construye a partir de herramientas estadísticas, modelos internacionales y sistemas de inteligencia artificial que estiman la frecuencia y el alcance potencial de los huracanes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temporada 2025: precedentes y daños relevantes

La referencia más inmediata para los expertos fue la temporada 2025, cuando emergieron 13 tormentas con nombre —idéntica cifra pronosticada para 2026—.

No obstante, el año anterior se reportaron tres huracanes de categoría 5 y el caso más destacado fue el huracán Melissa, que impactó Jamaica como categoría 5, generó daños cercanos a USD 9.000 millones y dejó 95 víctimas mortales en el Caribe, según el balance recogido por la universidad.

En contraste, durante la temporada 2024 se contabilizaron 18 tormentas y 11 huracanes, con cinco impactos en territorio estadounidense y el huracán Helene como el de mayor saldo trágico tras causar más de 200 víctimas mortales en el sur del país, según el antecedente recopilado por la EFE.

Durante la temporada anterior, Helene fue responsable del mayor número de víctimas mortales en el sur de Estados Unidos tras su paso por territorio continental (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)
Durante la temporada anterior, Helene fue responsable del mayor número de víctimas mortales en el sur de Estados Unidos tras su paso por territorio continental (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

El informe de la Universidad del Estado de Colorado recuerda que, aunque las previsiones estacionales orientan sobre la probabilidad y frecuencia de huracanes, los residentes costeros deben prepararse con anticipación porque “solo se necesita una tormenta cerca de su zona para considerar activa la temporada”, expresó Michael Bell, profesor y miembro del equipo pronosticador, citado en Colorado State University.

El reporte aclara que estos resultados se actualizarán en tres ocasiones adicionales el 10 de junio, el 8 de julio y el 5 de agosto para reflejar con mayor precisión la evolución de factores oceánicos y atmosféricos clave.

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