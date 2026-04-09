La experiencia digital en la compra de boletos de Los Ángeles 2028: desafíos, sorpresas y reclamos de los usuarios

Los altos precios y comisiones de las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 generan descontento entre los aficionados locales (REUTERS/Daniel Cole)

El entusiasmo por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se ha visto opacado por la frustración de miles de aficionados locales debido a la dificultad para conseguir entradas asequibles y el asombro ante los altos precios y comisiones aplicadas en la primera fase de venta.

La expectativa de acceder a uno de los mayores eventos deportivos del mundo contrasta con la experiencia de quienes, tras horas de espera, se encontraron con boletos agotados o precios inalcanzables.

Andie Pangan, residente de Torrance, relató su decepción al no poder adquirir entradas para tenis o escalada, deportes que sigue desde pequeña.

Pese a haber ingresado en su horario asignado a la plataforma de venta, encontró todo agotado o con precios superiores a los USD 1.000.

“Nunca pensé que saldría del preventa sin nada”, confesó. Su situación es similar a la de muchos otros seguidores que esperaban acceder a las competencias más populares.

Las entradas más económicas para los Juegos Olímpicos LA28 se agotaron en minutos durante la primera fase de venta online (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Los boletos para la ceremonia inaugural oscilaron entre USD 329 y USD 5.519, y las opciones de menor costo se agotaron rápidamente.

Solo algunos compradores accedieron a entradas económicas —de USD 28— para eventos puntuales, como semifinales de fútbol femenino, mientras que deportes menos populares mantuvieron precios bajos en rondas preliminares.

Numerosos usuarios enfrentaron dificultades técnicas. Kirsten Simitzi fue expulsada del sitio con mensajes de “Access Denied” tras más de dos horas de espera y luego encontró opciones limitadas y precios incrementados. Las quejas se multiplicaron en redes sociales y foros de aficionados.

La organización LA28 respondió que los problemas señalados no fueron generalizados y que se resolvieron con rapidez. “Nos entusiasma el nivel de interés y entusiasmo por las entradas de LA28”, subrayó en un comunicado.

Además, aseguraron nuevas oportunidades de compra en futuras rondas, con boletos asequibles para residentes locales y seguidores de otras regiones.

Los boletos para la ceremonia inaugural de Los Ángeles 2028 alcanzan precios de hasta USD 5.519, superando los valores de París 2024 (REUTERS/Mike Blake)

Estructura de precios y límites de compra

El precio final de cada entrada incluye una comisión del 24 % sobre su valor, justificada por LA28 como una práctica estándar para cubrir los gastos de procesamiento y entrega.

Este recargo supera ampliamente el aplicado en eventos europeos, donde rara vez rebasa el 10 %, según expertos consultados por medios estadounidenses.

Cada aficionado puede adquirir hasta 12 entradas para el total de la programación olímpica, más otras 12 para partidos de fútbol. Para las ceremonias de apertura y clausura, el límite es de cuatro boletos por persona, dentro del total permitido.

Si no se alcanza el máximo de entradas en la primera ronda, la inscripción continúa vigente para los próximos sorteos, que replicarán el sistema de registro, sorteo aleatorio y ventanas de compra de 48 horas.

Comparaciones internacionales y reacciones de los aficionados

Imágenes de la Rose Bowl Aquatic Center (USA Diving)

El contraste con los Juegos Olímpicos de París 2024 es marcado. En la capital francesa, las finales de natación tenían entradas entre 690 y 980 euros (USD 795 a USD 1.130).

En Los Ángeles, los precios de eventos similares y de las ceremonias superaron esos montos, sobre todo al sumar la comisión adicional.

Esta diferencia generó molestia en aficionados como Harris Auerbach, quien creció en el Valle de San Fernando y asistió a los Juegos de 1984.

Ante los precios de atletismo y ceremonias —la clausura desde USD 4.900—, optó por invertir el dinero en un viaje familiar. Expertos como Ahmed Nimale, exdirectivo de Live Nation, atribuyen el encarecimiento de los boletos en Estados Unidos a la costumbre local de agrupar diferentes costes en una cifra poco transparente.

También anticipan que la plataforma de reventa, gestionada por empresas como Ticketmaster y AXS, probablemente no ofrezca mejores precios.

Estrategias, anuncios de LA28 y expectativas para nuevas rondas

La organización prometió destinar entradas gratuitas a residentes locales mediante un programa especial, aunque no se han publicado los detalles. Reiteran que el 75 % de los boletos costará menos de USD 400 y solo el 5 % superará los USD 1.000.

La comisión del 24% aplicada a cada entrada en LA28 supera los estándares internacionales y eleva considerablemente el precio final (REUTERS/Mike Blake)

No obstante, la experiencia hasta ahora indica que las opciones asequibles se agotan en segundos, y la percepción de accesibilidad permanece limitada.

Para quienes no lograron comprar en la primera fase, solo queda aguardar los próximos “ticket drops” con la esperanza de que haya mayor transparencia y una oferta más variada de deportes y precios.