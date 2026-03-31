Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: habrá un millón de entradas a USD 28

Los Ángeles 2028 lanza un millón de boletos económicos para el público general desde el 9 de abril, garantizando acceso inédito a las competiciones olímpicas y posicionándose como alternativa a los altos precios de otros grandes eventos deportivos - REUTERS/Lucy Nicholson

Las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán disponibles para el público general a partir del 9 de abril, según confirmaron los organizadores este lunes. El programa de venta prevé la oferta de un millón de localidades a un precio de USD 28, con el objetivo de facilitar el acceso a los aficionados y limitar la especulación. La medida busca responder a la demanda y ofrecer alternativas de bajo costo ante los elevados precios que suelen caracterizar a grandes eventos deportivos internacionales.

De acuerdo con la información difundida por el diario británico The Guardian, LA28 realizará una venta anticipada para residentes de Los Ángeles y Oklahoma City a partir del 2 de abril, ciudades que albergarán pruebas de sóftbol y piragüismo en eslalon. La organización detalló que aproximadamente el 5% de las entradas costarán más de USD 1.000, mientras que cerca de la mitad tendrá un valor inferior a USD 200. El 75% de las localidades, incluidas muchas finales, se situará por debajo de USD 400.

Según datos publicados por el Comité Olímpico Internacional, el evento tendrá lugar del 14 al 30 de julio y reunirán a más de 10.000 atletas de más de 200 países. La organización destacó que las sedes aprovecharán infraestructuras ya existentes en la ciudad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y optimizar los recursos. Además, se espera que el evento impulse la economía local y genere miles de empleos temporales en sectores como el turismo, la hostelería y el comercio.

Venta de entradas y precios

Más del setenta y cinco por ciento de las localidades tendrán un precio inferior a USD 400, permitiendo la asistencia de miles de fanáticos a las finales y competencias principales, en un esfuerzo por hacer inclusión deportiva en Estados Unidos - REUTERS/Daniel Cole

Por otra parte, Allison Katz-Mayfield, vicepresidenta sénior de ingresos por distribución de LA28, aseguró: “Los precios de las entradas son comparables, y en muchos casos muy inferiores, a los de otros eventos deportivos profesionales y grandes espectáculos en el país”. El anuncio se produce en un contexto de críticas hacia otros organismos, como la FIFA, por el elevado costo de las entradas para el Mundial 2026.

Política de reventa segura

Según los organizadores, LA28 implementará una política de reventa verificada a partir de 2027 a través de varias plataformas oficiales: AXS, Eventim, Ticketmaster, Sports Illustrated Tickets. El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, señaló que ofrecer múltiples plataformas verificadas garantiza mayores oportunidades de acceso seguro para los aficionados y limita el riesgo de fraude. LA28 advirtió que cualquier entrada ofrecida para reventa antes de 2027 no debe considerarse verificada. El objetivo es proteger a los compradores y evitar la circulación de boletos falsos o no autorizados. La venta oficial solo se realizará a través de los proveedores designados, y el sistema de reventa comenzará un año antes de la inauguración de los Juegos.

El lanzamiento de esta política coincide con el inicio de una campaña informativa para alertar sobre los riesgos de adquirir entradas en canales no oficiales. Los organizadores recomiendan a los aficionados revisar la autenticidad de los vendedores y esperar la apertura de las plataformas verificadas para asegurar su compra.

El Comité Organizador de Los Ángeles 2028 implementará plataformas verificadas como Ticketmaster y Eventim a partir de 2027, buscando frenar el fraude y proteger a los aficionados frente a la especulación y la reventa no autorizada - Imagen de archivo

Modelo de acceso y comparación internacional

La estrategia de precios se diferencia de lo visto en otros grandes eventos deportivos, donde el acceso a entradas económicas es restringido. Según portavoces del comité organizador, la oferta de un millón de localidades a USD 28 es la primera vez que se aplica en los Juegos Olímpicos. El propósito es permitir que una mayor cantidad de personas asista a las competiciones en directo, independientemente de su capacidad adquisitiva.

Las experiencias de ventas en ediciones anteriores muestran que la demanda supera ampliamente a la oferta para los eventos más solicitados, lo que motiva la implementación de mecanismos de control y asignación transparente de entradas. El sistema de preventa para residentes locales también busca potenciar la participación de las comunidades anfitrionas y favorecer la presencia en las sedes olímpicas.

De acuerdo con la agencia internacional Reuters, la mayoría de las entradas para Los Ángeles 2028 costarán menos de USD 400, incluyendo localidades para finales de varias disciplinas. El reciente anuncio de LA28 responde a las expectativas del público y a las críticas por la falta de opciones económicas en otros torneos internacionales.