Estados Unidos

JD Vance aclaró que la tregua con Irán no contempla el conflicto en Líbano: “Depende de Teherán continuar con el diálogo”

El vicepresidente estadounidense aseguró que el régimen teocrático asumió erróneamente que ese frente estaba cubierto por el acuerdo. “Nunca hicimos esa promesa”, señaló

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JD Vance habla con la prensa en el aeropuerto de Budapest antes de regresar a Washington, horas después de ser confirmado al frente de la delegación que negociará con Irán (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
JD Vance habla con la prensa en el aeropuerto de Budapest antes de regresar a Washington, horas después de ser confirmado al frente de la delegación que negociará con Irán (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Estados Unidos enviará este fin de semana a Islamabad una delegación de alto nivel encabezada por el vicepresidente JD Vance para abrir la primera ronda presencial de negociaciones con el régimen iraní tras la tregua temporal de dos semanas alcanzada este martes.

La confirmación llegó desde la Casa Blanca, que precisó que la reunión comenzará el sábado y que Washington espera utilizar este nuevo canal para avanzar hacia un acuerdo que cierre la guerra iniciada el 28 de febrero.

La portavoz Karoline Leavitt informó que Donald Trump dispuso el envío de “su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance”, junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según detalló, será la primera participación directa del número dos de la administración republicana en contactos de este tipo con Teherán.

Durante declaraciones a periodistas en Hungría, el vicepresidente dejó claro que el objetivo principal de Estados Unidos será impedir que Irán conserve capacidad para desarrollar un arma nuclear.

No queremos que Irán tenga la capacidad de construir un arma nuclear”, afirmó.

Karoline Leavitt responde preguntas de la prensa en la Casa Blanca durante la conferencia en la que confirmó el envío de JD Vance a las conversaciones con Irán (REUTERS/Evan Vucci)
Karoline Leavitt responde preguntas de la prensa en la Casa Blanca durante la conferencia en la que confirmó el envío de JD Vance a las conversaciones con Irán (REUTERS/Evan Vucci)

Vance añadió que esa línea incluye exigencias específicas sobre el programa atómico del régimen.

No queremos que Irán siga enriqueciendo hacia un arma nuclear, y queremos que entregue el combustible nuclear. Esas serán nuestras demandas durante la negociación”, sostuvo.

El vicepresidente estadounidense también se refirió a uno de los principales puntos de tensión surgidos tras la tregua: la interpretación sobre si el cese de hostilidades incluía a Líbano.

Según explicó, Teherán asumió erróneamente que ese frente estaba cubierto por el acuerdo.

Los iraníes pensaron que el alto el fuego incluía Líbano, y simplemente no fue así. Nunca hicimos esa promesa”, señaló.

Sobre ese punto, Vance instó al régimen a no utilizar la situación libanesa como argumento para debilitar las conversaciones.

Si Irán quiere dejar que esta negociación se derrumbe por Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, esa es en última instancia su decisión”, dijo ante la prensa.

JD Vance dijo que la tregua con Irán no contempla el conflicto en Líbano: “Depende de Teherán continuar con el diálogo” (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
JD Vance dijo que la tregua con Irán no contempla el conflicto en Líbano: “Depende de Teherán continuar con el diálogo” (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Otro de los ejes centrales del viaje a Pakistán será la reapertura efectiva del estrecho de Ormuz, condición que Washington considera parte esencial del entendimiento alcanzado con Teherán. Vance aseguró que ya existen señales iniciales en ese sentido.

“Estamos viendo señales de que el estrecho está empezando a reabrirse”, afirmó.

El vicepresidente remarcó que, para la Casa Blanca, el intercambio es claro: Estados Unidos ofrece el cese temporal de hostilidades y la apertura de una negociación, mientras espera de Irán la normalización del tránsito marítimo.

El acuerdo es un alto el fuego y una negociación; lo que ellos dan es la reapertura del estrecho”, explicó. También advirtió que si esa condición no se cumple, Trump no mantendrá el actual esquema.

Si no vemos que eso ocurra, el presidente Trump no respetará nuestros términos si los iraníes no respetan los suyos”, dijo.

Vance cerró su mensaje con una advertencia sobre el margen de maniobra de Washington.

Estados Unidos tiene una posición fuerte y la jugaremos bien”, sostuvo, antes de insistir en que la próxima decisión recae sobre Teherán. “Los iraníes tienen que dar el siguiente paso o Trump tiene opciones para volver a la guerra”.

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz (EFE/Ali Haider)
Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz (EFE/Ali Haider)

La Casa Blanca aclaró que la propuesta inicial de diez puntos presentada por Teherán ya fue descartada y reemplazada por una versión más reducida. “Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado”, afirmó la portavoz.

Con ese marco, la reunión de Islamabad se perfila como la primera prueba concreta del alto el fuego y del intento por trasladar la tregua militar a una negociación política más amplia.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

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