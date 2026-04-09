Ivanka Trump y las claves de su camino entre negocios y política: “Ser subestimada nunca fue algo malo, al contrario, es muy poderoso”

Ivanka Trump prioriza su familia y el emprendimiento social tras su paso por la Casa Blanca y el sector empresarial estadounidense (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

La transición entre distintos mundos empresariales y políticos le sirvió para buscar nuevos territorios y potenciar alianzas personales y profesionales. Ivanka Trump se presenta como una figura que ha transitado por los círculos empresariales y políticos de alto nivel, pero que actualmente elige priorizar la familia y nuevos retos como emprendedora social.

“Cerré mi negocio de moda con ventas anuales de USD 800 millones para cumplir con las reglas éticas y poder servir en el gobierno”, reveló en una entrevista con el podcast británico The Diary Of a CEO. Desde su experiencia en el sector financiero de Nueva York hasta su paso por la Casa Blanca, su historia está marcada por la presión mediática y la firmeza en construir su propio camino.

La empresaria de 44 años fundó y expandió un imperio de negocios diversificado, desde proyectos inmobiliarios hasta moda y accesorios, alcanzando ventas anuales millonarias antes de dejar la empresa para incorporarse como asesora en la Casa Blanca junto a su padre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde entonces, ha enfocado sus energías en su familia y en iniciativas como Planet Harvest, organización dedicada a la reducción del desperdicio de alimentos. Sus declaraciones en The Diary Of a CEO ofrecen una visión directa sobre la gestión familiar bajo la exposición pública y la búsqueda de un legado propio.

Trayectoria empresarial y el origen del imperio

“Ser subestimada nunca fue algo malo, al contrario, lo considero algo muy poderoso”, afirmó Ivanka Trump al recordar sus inicios en el sector inmobiliario, históricamente dominado por hombres. “Había pocas mujeres en desarrollo y construcción, pero esa percepción motivó mi deseo de prepararme más que nadie”, explicó.

El cierre del negocio de moda de Ivanka Trump representó ventas anuales de 800 millones de dólares antes de dedicarse al servicio público (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Como negociadora, su éxito se basó en la escucha atenta y en lograr acuerdos donde ambos lados obtenían beneficio. “El silencio es una herramienta poderosa. Muchos revelan más de lo planeado en esos momentos, y eso permite encontrar un punto de encuentro”, relató.

Respecto a su visión empresarial apuntó la importancia de rodearse de personas que sean autónomas y tengan criterio propio: “Busco gente con capacidad de acción, autoestima y juicio. Si alguien no tiene iniciativa, no puedes enseñárselo”.

En el sector de la moda, reconoció que alcanzar el éxito fue “como atrapar un rayo en una botella”. “Llegamos a once categorías y estábamos presentes en los principales comercios. El emprendimiento logró ventas anuales de USD 800 millones antes de dejarlo”, recordó en The Diary Of a CEO.

Vida en la Casa Blanca y experiencia política

La exasesora presidencial relató el impacto que supuso mudarse al centro del poder político de Estados Unidos. Según relató a Steven Bartlett, conductor del podcast, su padre le pidió unirse al gobierno poco después de ganar la elección presidencial de 2016.

“No era mi intención dedicarme a la política, pero servir al país y apoyar a mi familia era una oportunidad única”, recordó. La decisión la llevó a dejar atrás una empresa en pleno crecimiento: “La Oficina de ética Gubernamental me exigió poner todo en una fiduciaria, dejar de usar mi imagen y frenar el crecimiento de la empresa. Preferí cerrar en un momento alto antes que ver el negocio estancarse”.

Entre los logros más destacados de Ivanka Trump en la Casa Blanca figura la ampliación del crédito fiscal por hijos, que benefició a 40 millones de familias (Europa Press)

Durante su gestión como asesora presidencial, participó en políticas sociales de escala nacional. Entre sus mayores logros destacó la ampliación del crédito fiscal por hijos, que benefició a 40 millones de familias. También colaboró en iniciativas de formación técnica, en la reducción de la trata infantil y en la extensión de licencias familiares pagadas en el sector federal.

Para Ivanka Trump, el aprendizaje mayor fue desarrollar mecanismos para sobrellevar la presión y el escrutinio. “Lo que más me ayudó en términos de rendimiento y éxito fue no dejarme distraer por el ruido externo. En el centro de la tormenta, aprendí a encontrar la paz”, afirmó.

La seguridad personal y familiar cambió radicalmente tras su llegada a la política. Contó cómo vivió el atentado contra su padre en julio de 2024: “Estaba con mis hijos y mi primera reacción fue protegerlos. Sentí miedo y alivio al saber, casi de inmediato, que estaba bien”.

Rechazó la idea de quedar atrapada por el poder: “No tengo lo que llaman ‘Potomac Fever’. Me siento privilegiada, pero mi prioridad es la familia y crear impacto social sostenible desde el ámbito privado”.

Familia, infancia y legado personal

Durante el podcast describió una infancia marcada por la disciplina y la presencia constante de su madre, Ivana Trump, y su abuela. Recordó el ejemplo cotidiano de su abuela: “Cocinaba cada comida y mostraba amor a través de pequeños actos. Para mis hijos, compartir tiempo con su bisabuela es un privilegio extraordinario”.

La educación recibida por Ivanka Trump de su madre y abuela influyó en su capacidad de liderazgo y en la construcción de su legado personal (REUTERS)

Las relaciones familiares estuvieron mediadas por la actividad profesional de sus padres. “Mi madre era pionera, equilibraba el glamour y la dureza. Mi padre siempre respondía mis llamadas, incluso en medio de negociaciones”, contó. El divorcio de sus padres fue doloroso pero unió más a los hermanos.

Destacó el legado transmitido por las mujeres de su familia. “Mi madre fue un modelo insustituible, y ahora busco que mis hijos vivan ese espíritu. Me esfuerzo por protegerlos de los desafíos, pero también por compartirles historias que los inspiren”, comentó.

Claves del éxito y aprendizajes vitales de Ivanka Trump

Como madre, Trump transmite a sus hijos la importancia de la pasión y la autenticidad. “Lo primero que le diría a Arabella, mi hija mayor, es que solo triunfa quien realmente ama lo que hace”, enfatizó. Además, sostuvo que “no se puede imitar a nadie más. Ser uno mismo y mantener la autenticidad es la mayor fortaleza”.

Ivanka Trump impulsa inversiones en tecnología, inteligencia artificial y desarrollos inmobiliarios internacionales como parte de su estrategia de innovación y transformación (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Explicó en The Diary Of a CEO que el éxito depende tanto de la preparación constante como de la capacidad de adaptarse y de saber escuchar. Señaló haber visto fracasar a personas talentosas por falta de pasión o autenticidad, y que la clave está en combinar el empeño con la convicción interior.

De cara al futuro, afirmó que construir legados duraderos implica iniciar proyectos con decisión, invertir en innovación, y rodearse de personas que desafíen los límites tradicionales. Su visión integra el aprendizaje continuo y la apuesta por ideas capaces de transformar industrias en sus negocios y en sus iniciativas sociales.