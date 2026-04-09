Estados Unidos

El festival FIFA Fan Festival Miami transformará Bayfront Park durante la Copa Mundial 2026

La celebración futbolística internacional ofrecerá una experiencia gratuita junto al mar con transmisiones en vivo, actividades culturales y propuestas interactivas que buscan posicionar a Miami como referencia global y atraer a miles de asistentes cada jornada

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El FIFA Fan Festival™ Miami convertirá más de 40.500 metros cuadrados de Bayfront Park en el epicentro de la celebración futbolística durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Instagram @fwc26miami
El FIFA Fan Festival™ Miami convertirá más de 40.500 metros cuadrados de Bayfront Park en el epicentro de la celebración futbolística durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Instagram @fwc26miami

El FIFA Fan Festival Miami convertirá más de 40.500 metros cuadrados de Bayfront Park en el epicentro de la celebración futbolística durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ofreciendo una experiencia gratuita junto al mar con transmisiones en vivo, programación cultural y actividades interactivas del 13 de junio al 5 de julio de 2026.

La iniciativa busca posicionar a la ciudad como un punto de encuentro internacional y atraer hasta 30 mil aficionados diarios al centro de Miami, según informó el evento oficial de la FIFA, FIFA Fan Festival™ Miami.

Durante 23 días, Bayfront Park recibirá a residentes y visitantes que podrán disfrutar de los partidos en pantallas digitales de gran formato y de actuaciones en un escenario principal con capacidad para 10 mil personas. La seguridad, la accesibilidad y la inclusión forman parte de las prioridades, bajo la coordinación de agencias públicas y con la aplicación de medidas de sostenibilidad.

Esta información fue confirmada por el organismo oficial designado por FIFA, el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami, encargado además de coordinar eventos oficiales de transmisión en diferentes zonas de Miami-Dade.

Durante 23 días, Bayfront Park recibirá a residentes y visitantes que podrán disfrutar de los partidos en pantallas digitales de gran formato y de actuaciones en un escenario principal con capacidad para 10 mil personas (Tripadvisor)
Durante 23 días, Bayfront Park recibirá a residentes y visitantes que podrán disfrutar de los partidos en pantallas digitales de gran formato y de actuaciones en un escenario principal con capacidad para 10 mil personas (Tripadvisor)

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló: “Este verano, los ojos del mundo estarán puestos en Miami-Dade, y Bayfront Park será el lugar donde mostraremos quiénes somos. El FIFA Fan Festival™ Miami estará lleno de la pasión, la energía y el orgullo que definen a nuestra comunidad”, según citó el evento oficial de la FIFA.

Eileen Higgins, alcaldesa de la Ciudad de Miami, manifestó su confianza en la capacidad de la ciudad para recibir visitantes de todo el mundo y subrayó: “El FIFA Fan Festival™ Miami convertirá Bayfront Park en un espacio frente al mar donde familias, residentes y visitantes podrán reunirse para celebrar el fútbol y el espíritu que hace única a nuestra ciudad”.

El festival reunirá fútbol y cultura con impacto global

El evento oficial de la FIFA contará con experiencias como Faces of Fan Festival, una instalación participativa que reunirá imágenes y mensajes de los asistentes dentro de un collage visual interactivo con objeto de permanecer como recuerdo tras el torneo.

La celebración futbolística internacional ofrecerá una experiencia gratuita junto al mar con transmisiones en vivo, actividades culturales y propuestas interactivas que buscan posicionar a Miami como referencia global. Foto: Instagram @fifaworldcup
La celebración futbolística internacional ofrecerá una experiencia gratuita junto al mar con transmisiones en vivo, actividades culturales y propuestas interactivas que buscan posicionar a Miami como referencia global. Foto: Instagram @fifaworldcup

Además, la campaña Un juego, una pasión, iniciativa oficial de la ciudad anfitriona, tiene como propósito dar la bienvenida a los visitantes y celebrar el sentimiento compartido por el fútbol, fortaleciendo el carácter local de la celebración.

El programa incluye, además de las transmisiones y espectáculos, acceso a zonas de sombra, estaciones de hidratación y espacios diseñados para favorecer el bienestar de la multitud.

El objetivo es garantizar una experiencia cómoda para todos los asistentes y reforzar el perfil de Miami como ciudad anfitriona inclusiva.

El Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami, organismo oficial designado por la FIFA, coordina la logística y la agenda de actividades, colaborando con instituciones locales para asegurar la accesibilidad y la participación extendida de la comunidad. Las iniciativas buscan consolidar a Miami como centro de convergencia durante la competencia mundialista.

Eventos de transmisión pública en diversos parques de Miami-Dade

De manera complementaria, el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami organizará eventos oficiales de transmisión pública en diversos parques del condado, acercando la emoción de la Copa Mundial a diferentes vecindarios.

El 27 de junio, el encuentro entre Colombia y Portugal se proyectará en Palmetto Golf Course, con puertas abiertas desde las 18:30 y el partido a las 19:30 h.

El 18 de julio, los partidos por el tercer puesto reunirán a los aficionados en Little Haiti Park y North Beach Sand Bowl, mientras que el 19 de julio la final se celebrará en Amelia Earhart Park, North Beach Sand Bowl y Tropical Park.

Estas reuniones gratuitas posibilitarán que la celebración alcance a una audiencia aún mayor dentro del condado Miami-Dade. El organismo oficial mantiene conversaciones con otros municipios para ampliar el calendario de actividades, con nuevas actualizaciones previstas en las próximas semanas.

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